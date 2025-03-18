Kadraj Galeri Kadraj İkon MSÜ 2025 ÖSYM TERCİH KILAVUZU | MSÜ tercihleri ne zaman yapılacak? Taban puanları, başarı sıralaması...

MSÜ 2025 ÖSYM TERCİH KILAVUZU | MSÜ tercihleri ne zaman yapılacak? Taban puanları, başarı sıralaması...

2025 yılı MSÜ (Milli Savunma Üniversitesi) sınavı geride kaldı ve adaylar TSK (Türk Silahlı Kuvvetleri) bünyesinde görev almak için tercih sürecini merakla bekliyor. Bu yıl sınav Türkiye genelinde 81 il, 133 sınav merkezinde, 1658 bina ve 30 bin 489 salonda gerçekleştirildi. Binlerce aday sınav sonuçlarının açıklanmasını sabırsızlıkla bekliyor. Peki MSÜ tercihleri ne zaman yapılacak? Tercih kılavuzu yayımlandı mı? İşte merak edilen sürece dair detaylar.

Giriş Tarihi: 18.03.2025 07:53 Güncelleme Tarihi: 18.03.2025 07:53
MSÜ 2025 ÖSYM TERCİH KILAVUZU | MSÜ tercihleri ne zaman yapılacak? Taban puanları, başarı sıralaması...

Millî Savunma Üniversitesi Askerî Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (2025 MSÜ) sonuçları, ÖSYM takvimine göre 18 Mart 2025 tarihinde açıklanacak. Sınav sonuçlarının açıklanmasının hemen ardından MSÜ tercih süreci başlayacak.

MSÜ 2025 ÖSYM TERCİH KILAVUZU | MSÜ tercihleri ne zaman yapılacak? Taban puanları, başarı sıralaması...

MSÜ Sonuçlarına Nasıl Bakılır?

2025 MSÜ (Milli Savunma Üniversitesi) sınav sonuçları, ÖSYM tarafından yapılan açıklamaya göre, 18 Mart 2025 tarihinde erişime açılacak.

MSÜ 2025 ÖSYM TERCİH KILAVUZU | MSÜ tercihleri ne zaman yapılacak? Taban puanları, başarı sıralaması...

Adaylar, sınav sonuçlarına T.C. Kimlik Numarası ve şifreleri ile ÖSYM'nin resmi sonuç sayfası olan https://sonuc.osym.gov.tr internet adresi veya ÖSYM mobil uygulamaları üzerinden ulaşabilecek.

MSÜ 2025 ÖSYM TERCİH KILAVUZU | MSÜ tercihleri ne zaman yapılacak? Taban puanları, başarı sıralaması...

MSÜ Tercihleri Ne Zaman Başlayacak?

Geçtiğimiz yıl olduğu gibi 2025 MSÜ tercih sürecinin Nisan ve Mayıs ayları arasında başlaması bekleniyor.

MSÜ 2025 ÖSYM TERCİH KILAVUZU | MSÜ tercihleri ne zaman yapılacak? Taban puanları, başarı sıralaması...

2024 yılı MSÜ tercihleri, 3 Nisan 2024 ile 10 Mayıs 2024 tarihleri arasında alınmış ve tercihler https://personeltemin.msb.gov.tr üzerinden yapılmıştı. Bu yıl da tercih sürecinin benzer tarihlerde başlaması öngörülüyor.