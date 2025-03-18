MSÜ 2025 ÖSYM TERCİH KILAVUZU | MSÜ tercihleri ne zaman yapılacak? Taban puanları, başarı sıralaması...
2025 yılı MSÜ (Milli Savunma Üniversitesi) sınavı geride kaldı ve adaylar TSK (Türk Silahlı Kuvvetleri) bünyesinde görev almak için tercih sürecini merakla bekliyor. Bu yıl sınav Türkiye genelinde 81 il, 133 sınav merkezinde, 1658 bina ve 30 bin 489 salonda gerçekleştirildi. Binlerce aday sınav sonuçlarının açıklanmasını sabırsızlıkla bekliyor. Peki MSÜ tercihleri ne zaman yapılacak? Tercih kılavuzu yayımlandı mı? İşte merak edilen sürece dair detaylar.
Giriş Tarihi: 18.03.2025 07:53
Güncelleme Tarihi: 18.03.2025 07:53