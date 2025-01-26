Miraç Kandili'nde neden süt içilir? Miraç Kandili'nde süt ne zaman içilir, hangi dualar okunur?
Miraç Kandili İslam dünyasında önemli bir gece olarak kabul edilir. Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in (SAV) Mescidi Haram'dan Mescidi Aksa'ya oradan da semaya yükseldiği bu mübarek gece her yıl büyük bir coşku ve ibadetle idrak edilir. Hz. Cebrail tarafından Miraç Gecesi Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'e (SAV) ikram edildiği rivayet edilen süt günümüzde de önemini koruyor. Peki Miraç Kandili'nde neden süt içilir? Miraç Kandili'nde süt ne zaman içilir, hangi dualar okunur? İşte tüm merak edilenlerin cevabı.
Giriş Tarihi: 26.01.2025 10:50 Güncelleme Tarihi: 26.01.2025 10:50