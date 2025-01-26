Miraç Kandili’nde neden süt içilir? Miraç Kandili’nde süt ne zaman içilir, hangi dualar okunur?

Miraç Kandili'nde Neden Süt İçilir ve Dağıtılır?

Recep ayının 27. gecesi, İslam dünyasında büyük bir öneme sahip olan Miraç Kandili'ni işaret eder. Bu gece, Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in (SAV) Allah'ın huzuruna yükseldiği yedi kat göğü aşarak Allah'la doğrudan görüşme şerefine erdiği gecedir. Miraç gecesi, Müslümanlar için yalnızca manevi bir kutlama değil, aynı zamanda ibadetlerin ve dua etmenin büyük sevaplar kazandırdığı özel bir gündür.

Miraç gecesinde süt içilmesinin özel bir anlamı vardır. Bu gelenek, HZ. Muhammed'in (SAV) Miraç yolculuğu sırasında yaşadığı bir olaya dayanmaktadır. Buhari ve Müslim gibi sahih hadis kaynaklarında yer alan rivayetlere göre, Peygamber Efendimiz, Miraç'ta Cebrail (AS) tarafından bir takım içeceklerle karşılanmış ve bunlardan biri olan sütü tercih etmiştir. Bu olay, Miraç gecesinin manevi anlamını pekiştiren bir işaret olarak kabul edilmiştir. O dönemde süt, sağlık, bereket ve safiyeti simgeliyordu. Peygamber Efendimiz'in (SAV) sütü tercih etmesi, fıtratı ve hikmeti seçtiğini belirten bir işaret olarak değerlendirilmiştir.