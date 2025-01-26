Kadraj Galeri Kadraj İkon Miraç Kandili'nde neden süt içilir? Miraç Kandili'nde süt ne zaman içilir, hangi dualar okunur?

Miraç Kandili'nde neden süt içilir? Miraç Kandili'nde süt ne zaman içilir, hangi dualar okunur?

Miraç Kandili İslam dünyasında önemli bir gece olarak kabul edilir. Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in (SAV) Mescidi Haram'dan Mescidi Aksa'ya oradan da semaya yükseldiği bu mübarek gece her yıl büyük bir coşku ve ibadetle idrak edilir. Hz. Cebrail tarafından Miraç Gecesi Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'e (SAV) ikram edildiği rivayet edilen süt günümüzde de önemini koruyor. Peki Miraç Kandili'nde neden süt içilir? Miraç Kandili'nde süt ne zaman içilir, hangi dualar okunur? İşte tüm merak edilenlerin cevabı.

Giriş Tarihi: 26.01.2025 10:50 Güncelleme Tarihi: 26.01.2025 10:50
Miraç Kandili’nde neden süt içilir? Miraç Kandili’nde süt ne zaman içilir, hangi dualar okunur?

Her yıl Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in (SAV) Mescidi Haram'dan Mescidi Aksa'ya oradan da semaya yükseldiği bu kutsal gece 2025 yılında 26 Ocak Pazar günü idrak edilecek. Miraç Kandili'nde ibadetlerin eksiksiz bir şekilde yerine getirilmesi büyük bir sevaba vesile olurken bu özel geceyle ilgili en çok merak edilen konulardan biri de "Miraç Kandili'nde süt içmek sevap mı?" sorusudur.

Miraç Kandili’nde neden süt içilir? Miraç Kandili’nde süt ne zaman içilir, hangi dualar okunur?

Miraç Kandili'nde Neden Süt İçilir ve Dağıtılır?

Recep ayının 27. gecesi, İslam dünyasında büyük bir öneme sahip olan Miraç Kandili'ni işaret eder. Bu gece, Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in (SAV) Allah'ın huzuruna yükseldiği yedi kat göğü aşarak Allah'la doğrudan görüşme şerefine erdiği gecedir. Miraç gecesi, Müslümanlar için yalnızca manevi bir kutlama değil, aynı zamanda ibadetlerin ve dua etmenin büyük sevaplar kazandırdığı özel bir gündür.

Miraç gecesinde süt içilmesinin özel bir anlamı vardır. Bu gelenek, HZ. Muhammed'in (SAV) Miraç yolculuğu sırasında yaşadığı bir olaya dayanmaktadır. Buhari ve Müslim gibi sahih hadis kaynaklarında yer alan rivayetlere göre, Peygamber Efendimiz, Miraç'ta Cebrail (AS) tarafından bir takım içeceklerle karşılanmış ve bunlardan biri olan sütü tercih etmiştir. Bu olay, Miraç gecesinin manevi anlamını pekiştiren bir işaret olarak kabul edilmiştir. O dönemde süt, sağlık, bereket ve safiyeti simgeliyordu. Peygamber Efendimiz'in (SAV) sütü tercih etmesi, fıtratı ve hikmeti seçtiğini belirten bir işaret olarak değerlendirilmiştir.

Miraç Kandili’nde neden süt içilir? Miraç Kandili’nde süt ne zaman içilir, hangi dualar okunur?

Bu nedenle, Miraç Kandili gecelerinde süt içmek, İslam kültüründe ve geleneklerinde önemli bir yer tutar. Müslümanlar, bu geceyi ibadetle geçirirken, süt içmek suretiyle bu sünneti yaşatmakta ve Peygamber Efendimiz'in (SAV) tercih ettiği içeceği içerek manevi kazanç sağlamaktadır.

Miraç Kandili’nde neden süt içilir? Miraç Kandili’nde süt ne zaman içilir, hangi dualar okunur?

Ayrıca, Miraç Kandili'nde süt dağıtmak da bir gelenek haline gelmiştir. Bu dağıtım, hem peygamberin (SAV) sünnetine uymak hem de bu mübarek gecede Allah'ın rahmetini ve bereketini dileyerek sevdiklerimize hayır duaları göndermek amacıyla yapılmaktadır.

Miraç Kandili’nde neden süt içilir? Miraç Kandili’nde süt ne zaman içilir, hangi dualar okunur?

Miraç Gecesi Süte Okunacak Dualar

Miraç Kandili'nde süte okunacak özel dualara dair, resmi dini kaynaklarda belirli bir açıklama bulunmamaktadır. Ancak, halk arasında yaygın olarak okunan bazı dualar mevcuttur. İşte Miraç Gecesi süte okunabilecek dualar:

Yasin-i Şerif
Fatiha Suresi (3 defa)
Amenerrasulü (3 defa)
Ettehiyatü (21 defa)