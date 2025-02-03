Kadraj Galeri Kadraj İkon Mini EYT paketi gibi 10 madde sıralandı! 2.760 prim avantajı ile noktası virgülüne erken emeklilik

Mini EYT paketi gibi 10 madde sıralandı! 2.760 prim avantajı ile noktası virgülüne erken emeklilik

Çalışanlar için emeklilik uzun bir bekleyişin sonunda hayal edilen bir hak olsa da bu sürece girmek için yerine getirilmesi gereken şartlar bazen zorlayıcı olabiliyor. Yasalarımıza göre geçmiş yıllara dönük çalışılmayan dönemler için geriye dönük prim ödemesi yapmak mümkün değil. Ancak bazı özel durumlar ve borçlanma yöntemleri bu engeli aşmanın ve erken emekli olmanın yolunu açıyor. Peki, hangi durumlarda bu borçlanma fırsatları devreye giriyor? İşte çalışılmayan süreleri emeklilik için avantaja çevirebilmenin formülü.

Giriş Tarihi: 03.02.2025 08:30 Güncelleme Tarihi: 03.02.2025 08:30
Mini EYT paketi gibi 10 madde sıralandı! 2.760 prim avantajı ile noktası virgülüne erken emeklilik

Emeklilik sistemimizdeki değişiklikler ve borçlanma imkanları çalışanların emekli olma sürecini farklı şekilde etkileyebiliyor. 1999 öncesi sigortalı olanlar EYT kapsamında özel bir durumdayken sonrasında sigortalı olanlar belirli prim ödeme ve yaş şartlarına tabidir. İşte emeklilik için gerekli olan primler ve borçlanma yolları.

Mini EYT paketi gibi 10 madde sıralandı! 2.760 prim avantajı ile noktası virgülüne erken emeklilik

1999 Öncesi Sigortalı Olanlar: EYT ve Emeklilik Şartları

8 Eylül 1999 öncesinde sigortalı olmuş bireyler, EYT kapsamında sayılmaktadır. Bu kişilerin emekli olabilmesi için yaş şartı olmaksızın belirli bir prim ödeme süresi ve sigortalılık süresi gerekmektedir.

Mini EYT paketi gibi 10 madde sıralandı! 2.760 prim avantajı ile noktası virgülüne erken emeklilik

Erkekler için 25 yıl, kadınlar için ise 20 yıl sigortalı olarak çalışmış olma şartı vardır. Bu tarih sonrası sigortalı olanlar için hem prim ödeme süresi hem de yaş şartı gereklidir.

Mini EYT paketi gibi 10 madde sıralandı! 2.760 prim avantajı ile noktası virgülüne erken emeklilik

Prim Ödeme Yolları ve Çeşitleri

Prim ödemek emeklilik için en önemli adımdır. Çalışanlar için farklı prim ödeme seçenekleri bulunmaktadır. Bunlar arasında en yaygın olanı, bir iş yerinde sigortalı olarak çalışmak ve işveren tarafından 4A primlerinin ödenmesidir.

Mini EYT paketi gibi 10 madde sıralandı! 2.760 prim avantajı ile noktası virgülüne erken emeklilik

Bunun yanı sıra kendi işini yapanlar ve bir şirkete ortak olanlar için 4B (Bağ-Kur) kapsamında prim ödemesi yapılır. Bağ-Kur kapsamında çalışanlar kendi primlerini kendileri öderler.