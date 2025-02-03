Mini EYT paketi gibi 10 madde sıralandı! 2.760 prim avantajı ile noktası virgülüne erken emeklilik
Çalışanlar için emeklilik uzun bir bekleyişin sonunda hayal edilen bir hak olsa da bu sürece girmek için yerine getirilmesi gereken şartlar bazen zorlayıcı olabiliyor. Yasalarımıza göre geçmiş yıllara dönük çalışılmayan dönemler için geriye dönük prim ödemesi yapmak mümkün değil. Ancak bazı özel durumlar ve borçlanma yöntemleri bu engeli aşmanın ve erken emekli olmanın yolunu açıyor. Peki, hangi durumlarda bu borçlanma fırsatları devreye giriyor? İşte çalışılmayan süreleri emeklilik için avantaja çevirebilmenin formülü.
Giriş Tarihi: 03.02.2025 08:30 Güncelleme Tarihi: 03.02.2025 08:30