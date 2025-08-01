Kadraj Galeri Kadraj İkon Milyonlar şaşkın: Bu kişiler düşük emekli maaşı alacaklar!

Milyonlar şaşkın: Bu kişiler düşük emekli maaşı alacaklar!

Asgari ücret üzerinden SGK primi ödeyen çalışanları büyük bir tehlike bekliyor. Sosyal güvenlik uzmanları düşük emekli maaşı riskine karşı bugünden önlem alınması gerektiğini vurguluyor.

Giriş Tarihi: 01.08.2025 08:55
Milyonlar şaşkın: Bu kişiler düşük emekli maaşı alacaklar!

Çalışırken yapılan bir uygulama, emeklilikte büyük maddi kayıplara neden olabilir. Uzmanlar asgari ücret üzerinden SGK primi ödenen çalışanların ileride ciddi geçim sıkıntıları yaşayabileceğini söylüyor.

Milyonlar şaşkın: Bu kişiler düşük emekli maaşı alacaklar!

Türkiye'de emeklilik sistemi ve çalışma hayatı iç içe geçmiş pek çok sorunu barındırıyor. Bunlardan en dikkat çekenlerden biri ise çalışanların farkında olmadan kendi emekliliklerini olumsuz etkilemeleri.

Milyonlar şaşkın: Bu kişiler düşük emekli maaşı alacaklar!

Sosyal güvenlik uzmanları, özellikle asgari ücret üzerinden yapılan SGK prim ödemelerine karşı kamuoyunu uyarıyor.

Milyonlar şaşkın: Bu kişiler düşük emekli maaşı alacaklar!

⚠️ PRİMLER ASGARİ ÜCRETTEN, MAAŞLAR DAHA YÜKSEK!

Günümüzde pek çok işveren, çalışanlarına asgari ücretin üzerinde maaş verse dahi SGK'ya bildirdiği primleri yalnızca asgari ücret üzerinden yatırıyor. Bu durum hem işverene mali avantaj sağlıyor hem de çalışanın eline daha fazla ücret geçmesini sağlıyor gibi görünse de uzun vadede ciddi sorunlara yol açıyor. Çünkü SGK'ya bildirilen kazançlar, emekli maaşı hesaplamasında doğrudan etkili oluyor.

Milyonlar şaşkın: Bu kişiler düşük emekli maaşı alacaklar!

💬 UZMANLARDAN KRİTİK UYARI: "EMEKLİLİKTE TELAFİSİ YOK"

Sosyal güvenlik uzmanları, asgari ücretten bildirilen primlerle uzun süre çalışan kişilerin, emeklilik döneminde ciddi maddi sıkıntılar yaşayabileceğini belirtiyor. Bugün için en düşük emekli maaşı 16.881 TL olarak ödeniyor. Ancak asgari ücret üzerinden prim ödeyen bir çalışanın kök aylığı, bu tutarın altında kalabiliyor. Bu da devletin verdiği taban maaş uygulaması son bulduğunda, kişinin gelirinin çok daha düşük kalması anlamına geliyor.