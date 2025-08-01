Milyonlar şaşkın: Bu kişiler düşük emekli maaşı alacaklar!

Çalışırken yapılan bir uygulama, emeklilikte büyük maddi kayıplara neden olabilir. Uzmanlar asgari ücret üzerinden SGK primi ödenen çalışanların ileride ciddi geçim sıkıntıları yaşayabileceğini söylüyor. Türkiye'de emeklilik sistemi ve çalışma hayatı iç içe geçmiş pek çok sorunu barındırıyor. Bunlardan en dikkat çekenlerden biri ise çalışanların farkında olmadan kendi emekliliklerini olumsuz etkilemeleri. Sosyal güvenlik uzmanları, özellikle asgari ücret üzerinden yapılan SGK prim ödemelerine karşı kamuoyunu uyarıyor. ⚠️ PRİMLER ASGARİ ÜCRETTEN, MAAŞLAR DAHA YÜKSEK! Günümüzde pek çok işveren, çalışanlarına asgari ücretin üzerinde maaş verse dahi SGK'ya bildirdiği primleri yalnızca asgari ücret üzerinden yatırıyor. Bu durum hem işverene mali avantaj sağlıyor hem de çalışanın eline daha fazla ücret geçmesini sağlıyor gibi görünse de uzun vadede ciddi sorunlara yol açıyor. Çünkü SGK'ya bildirilen kazançlar, emekli maaşı hesaplamasında doğrudan etkili oluyor. 💬 UZMANLARDAN KRİTİK UYARI: 'EMEKLİLİKTE TELAFİSİ YOK' Sosyal güvenlik uzmanları, asgari ücretten bildirilen primlerle uzun süre çalışan kişilerin, emeklilik döneminde ciddi maddi sıkıntılar yaşayabileceğini belirtiyor. Bugün için en düşük emekli maaşı 16.881 TL olarak ödeniyor. Ancak asgari ücret üzerinden prim ödeyen bir çalışanın kök aylığı, bu tutarın altında kalabiliyor. Bu da devletin verdiği taban maaş uygulaması son bulduğunda, kişinin gelirinin çok daha düşük kalması anlamına geliyor. ✅ NE YAPILMALI? Çalışanların emeklilikte mağdur olmamaları için bugünden bazı adımlar atması gerekiyor. Bunlar arasında: İşverenden, SGK primlerinin gerçek maaş üzerinden yatırılmasını talep etmek Maaş bordrolarını dikkatle incelemek İmzalanan belgelerdeki maaş tutarlarını kontrol etmek önemli başlıklar olarak öne çıkıyor. Eğer çalışan, SGK'ya bildirilen prime esas kazanç ile gerçek maaşı arasında fark olduğunu tespit ederse ve maaş bordrosuna ya da iş sözleşmesine imza atmamışsa, hukuki yollardan hakkını arayabiliyor. Ancak imzalı belgeler varsa yasal süreçler genellikle çalışanın aleyhine sonuçlanabiliyor. Takvim Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Faruk Erdem şu sözlerle çalışanları uyarıyor: 'Emeklilikte iyi bir maaş almak isteyen herkesin, çalışırken primlerinin doğru yatırıldığından emin olması gerekiyor. Aksi halde emekli olduğunuzda bugünkü gelirinizin çok altında bir maaşla yaşamak zorunda kalabilirsiniz.' Haberin fotoğrafları takvim foto arşivden alınmıştır