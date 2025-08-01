Milyonlar şaşkın: Bu kişiler düşük emekli maaşı alacaklar!

⚠️ PRİMLER ASGARİ ÜCRETTEN, MAAŞLAR DAHA YÜKSEK!

Günümüzde pek çok işveren, çalışanlarına asgari ücretin üzerinde maaş verse dahi SGK'ya bildirdiği primleri yalnızca asgari ücret üzerinden yatırıyor. Bu durum hem işverene mali avantaj sağlıyor hem de çalışanın eline daha fazla ücret geçmesini sağlıyor gibi görünse de uzun vadede ciddi sorunlara yol açıyor. Çünkü SGK'ya bildirilen kazançlar, emekli maaşı hesaplamasında doğrudan etkili oluyor.