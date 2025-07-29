Mevsimlerin sayısı arttı! Bilime göre insan kaynaklı 2 yeni mevsim daha geldi

🔸Özellikle Güneydoğu Asya'nın bazı bölgelerinde her yıl yaşanan yoğun sis, bölgeyi kalın bir duman tabakasıyla kaplıyor. Bu durum, hava kalitesini tehlikeli seviyelere düşürerek solunum yolu hastalıklarında artışa neden oluyor.

🔸Uzmanlar, söz konusu sisin büyük ölçüde Endonezya ve Malezya gibi ülkelerde tarım arazilerinin temizlenmesi amacıyla k deliberately çıkarılan yangınlardan ve geniş çaplı yakmalardan kaynaklandığını belirtiyor.