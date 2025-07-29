Mevsimlerin sayısı arttı! Bilime göre insan kaynaklı 2 yeni mevsim daha geldi

Dünya artık yalnızca dört mevsime sahip değil. Bilim insanlarına göre insan faaliyetlerinin doğaya bıraktığı izler, gezegenin yıllık iklim döngüsüne "Sis Mevsimi" ve "Çöp Mevsimi" olmak üzere iki yeni mevsim daha ekledi. Daily Mail'e göre bu yeni dönemler, doğal döngülerle değil doğrudan insan eliyle şekilleniyor. Her yıl düzenli olarak ortaya çıkan bu mevsimler, hava kalitesini düşürüyor, canlı yaşamını tehdit ediyor ve küresel ekosistemleri geri dönüşü olmayan bir şekilde etkiliyor. Peki sis mevsimi nedir, nerede görülür? İşte dünyanın yeni dengesi…