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Mevsimlerin sayısı arttı! Bilime göre insan kaynaklı 2 yeni mevsim daha geldi

Dünya artık yalnızca dört mevsime sahip değil. Bilim insanlarına göre insan faaliyetlerinin doğaya bıraktığı izler, gezegenin yıllık iklim döngüsüne "Sis Mevsimi" ve "Çöp Mevsimi" olmak üzere iki yeni mevsim daha ekledi. Daily Mail'e göre bu yeni dönemler, doğal döngülerle değil doğrudan insan eliyle şekilleniyor. Her yıl düzenli olarak ortaya çıkan bu mevsimler, hava kalitesini düşürüyor, canlı yaşamını tehdit ediyor ve küresel ekosistemleri geri dönüşü olmayan bir şekilde etkiliyor. Peki sis mevsimi nedir, nerede görülür? İşte dünyanın yeni dengesi…

Giriş Tarihi: 29.07.2025 15:06
Mevsimlerin sayısı arttı! Bilime göre insan kaynaklı 2 yeni mevsim daha geldi

Takvimler artık yanıltıcı olabilir çünkü Dünya'da mevsimler değişti. Bilim insanları, insan eliyle oluşan iki yeni mevsim ekosistemin doğal döngüsüne yerleştiğini açıkladı. Özellikle Güneydoğu Asya'da her yıl tekrarlanan dumanlı hava, tarımsal yangınlar nedeniyle gökyüzünü karartıyor, milyonlarca insanı zehirli havaya mahkum ediyor. Bu yeni mevsimler sadece doğayı değil, insan sağlığını da hedef alıyor. Peki çöp mevsimi nedir, tehlikeli mi? İşte yeni mevsimlerin görüldüğü yerler…

Mevsimlerin sayısı arttı! Bilime göre insan kaynaklı 2 yeni mevsim daha geldi

İNSAN ELİYLE OLUŞAN YENİ MEVSİMLER EKOSİSTEMİ TEHDİT EDİYOR

🔸Uzmanlara göre, insan faaliyetlerinin sonucu olarak ortaya çıkan yeni mevsimler artık her yıl düzenli şekilde tekrarlanıyor. "Sis Mevsimi" ve "Çöp Mevsimi" olarak adlandırılan bu dönemler, halk sağlığı, deniz yaşamı ve küresel ekosistemler için ciddi bir tehdit oluşturuyor.

Mevsimlerin sayısı arttı! Bilime göre insan kaynaklı 2 yeni mevsim daha geldi

🔸Özellikle Güneydoğu Asya'nın bazı bölgelerinde her yıl yaşanan yoğun sis, bölgeyi kalın bir duman tabakasıyla kaplıyor. Bu durum, hava kalitesini tehlikeli seviyelere düşürerek solunum yolu hastalıklarında artışa neden oluyor.

🔸Uzmanlar, söz konusu sisin büyük ölçüde Endonezya ve Malezya gibi ülkelerde tarım arazilerinin temizlenmesi amacıyla k deliberately çıkarılan yangınlardan ve geniş çaplı yakmalardan kaynaklandığını belirtiyor.

Mevsimlerin sayısı arttı! Bilime göre insan kaynaklı 2 yeni mevsim daha geldi

YENİ İKLİM GERÇEKLİĞİ KÜRESEL ÖLÇEKTE YAYILIYOR

🔸İnsan kaynaklı iklim değişikliğinin etkileri yalnızca Güneydoğu Asya ile sınırlı değil benzer örnekler dünyanın dört bir yanında görülüyor. ABD'nin Kaliforniya eyaletinde, geçmişte yalnızca en sıcak yaz aylarında yaşanan orman yangını sezonu artık ilkbaharda başlıyor ve Aralık ayına kadar uzanıyor. Uzmanlar, bu sürenin giderek daha da genişlediğine dikkat çekiyor.

Mevsimlerin sayısı arttı! Bilime göre insan kaynaklı 2 yeni mevsim daha geldi

🔸Öte yandan Endonezya'nın turistik adası Bali'de, her yıl Aralık ile Mart ayları arasında kendine özgü bir "çöp mevsimi" yaşanıyor. Muson rüzgarlarının yön değiştirmesiyle birlikte okyanus akıntıları devreye giriyor ve büyük miktarda plastik atığı sahillere sürüklüyor. Plajlar, tonlarca atıkla kaplanıyor. Bu mevsimsel kirlilik o kadar düzenli hale geldi ki, yerel halk gelişini neredeyse gününe kadar öngörebiliyor.

🔸Benzer durumlar Filipinler, Tayland ve ABD'nin Doğu Kıyısı'nda da yaşanıyor. Körfez Akıntısı ve diğer deniz akıntıları, yaz aylarında yüzen çöpleri Florida ve Carolina kıyılarına taşıyarak bölgesel ekosistemleri tehdit ediyor.