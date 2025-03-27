Meteoroloji’den toz taşınımı alarmı: Bayram tatili öncesi tüm illeri kapladı! Bugün pencereleri açmayın: Çamur şeklinde...

Ülke Genelinde Hava Durumu: Yağışlı ve Tozlu Bir Gün Bekleniyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son tahminlerine göre, Türkiye genelinde parçalı ve çok bulutlu bir hava etkili olacak. Özellikle Trakya, Doğu Anadolu'nun doğusu ile Çanakkale, Balıkesir'in batı kıyıları, Kahramanmaraş'ın kuzey ve batısı, Rize ve Artvin'in iç kesimlerinde yağmur ve sağanak yağış bekleniyor.