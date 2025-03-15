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Meteoroloji’den kritik uyarı: İstanbul’da hava tersine dönüyor! Yaz beklerken kış geri mi geliyor?

Bahar havası yerini soğuk ve yağışlı günlere bırakıyor! Meteoroloji'nin son tahminlerine göre hafta sonu İstanbul'da sıcaklık 24 dereceye kadar çıkacak, ancak yeni haftayla birlikte sağanak yağış etkili olacak. 18 Mart'tan itibaren ise ülke genelinde sert bir soğuma bekleniyor. Salı günü kuzeybatı bölgelerde, çarşamba günü ise yurt genelinde sıcaklıklar 10-15 derece birden düşerek mevsim normallerinin altına inecek. Peki hafta sonu hava nasıl olacak? İşte İstanbul, Ankara, İzmir ve diğer iller için güncel Meteoroloji hava durumu raporu…

Giriş Tarihi: 15.03.2025 09:16 Güncelleme Tarihi: 15.03.2025 09:20
Meteoroloji’den kritik uyarı: İstanbul’da hava tersine dönüyor! Yaz beklerken kış geri mi geliyor?

Meteoroloji'nin son tahminlerine göre hafta sonu sıcaklıklar yükselirken, yeni haftayla birlikte sağanak yağış ve soğuk hava geliyor. Salı gününden itibaren sıcaklıklar 10-15 derece birden düşecek. İşte il il hava durumu raporu…

Meteoroloji’den kritik uyarı: İstanbul’da hava tersine dönüyor! Yaz beklerken kış geri mi geliyor?

İstanbul Valiliği'nden Soğuk Hava Uyarısı

İstanbul Valiliği, sosyal medya hesabı üzerinden kentte etkili olması beklenen soğuk ve yağışlı hava konusunda vatandaşları uyardı. Yapılan açıklamaya göre, 18 Mart'tan itibaren Balkanlar'dan gelen soğuk hava dalgası ile sıcaklıkların 15-20 derece birden düşeceği bildirildi. Soğuk hava dalgasının 24 Mart'a kadar etkili olması beklenirken, en düşük sıcaklığın 2 dereceye kadar gerileyeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji’den kritik uyarı: İstanbul’da hava tersine dönüyor! Yaz beklerken kış geri mi geliyor?

Sıcaklıklar Hızla Düşecek

İBB Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), İstanbul'da ani sıcaklık düşüşüne karşı vatandaşları uyardı. 18-23 Mart arasında kış koşullarının etkili olacağı belirtilirken, Pazar günü lodosun fırtına seviyesine çıkabileceği açıklandı.

19-20 Mart'ta yüksek kesimlerde kar yağışı ihtimali bulunurken, sıcaklıkların mevsim normallerinin 6-8 derece altında seyredeceği tahmin ediliyor. Martın son haftasında ise sıcaklıkların yeniden artması bekleniyor.

Meteoroloji’den kritik uyarı: İstanbul’da hava tersine dönüyor! Yaz beklerken kış geri mi geliyor?

CUMARTESİ VE PAZAR GÜNÜ HAVA NASIL OLACAK?

Güneyden gelen sıcak hava dalgası, hafta sonu yurt genelinde bahar havası estirecek. Adana, Kocaeli, Sakarya, Aydın ve Manisa'da termometreler 30 derecenin üzerine çıkarken, İstanbul'un iç kesimlerinde sıcaklığın 27-28 dereceyi bulması bekleniyor. Kıyı bölgelerde ise 21-24 derece arasında seyredecek. Başkent Ankara'da ise sıcaklık 27 dereceye kadar yükselecek.

Havalar nasıl olacak?

Meteoroloji’den kritik uyarı: İstanbul’da hava tersine dönüyor! Yaz beklerken kış geri mi geliyor?

🔴 BUGÜN YURTTA HAVA NASIL OLACAK?

MARMARA
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin güneyinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

EDİRNE °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL °C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu

KIRKLARELİ °C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu

KOCAELİ °C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu