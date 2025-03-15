Meteoroloji’den kritik uyarı: İstanbul’da hava tersine dönüyor! Yaz beklerken kış geri mi geliyor?

Bahar havası yerini soğuk ve yağışlı günlere bırakıyor! Meteoroloji'nin son tahminlerine göre hafta sonu İstanbul'da sıcaklık 24 dereceye kadar çıkacak, ancak yeni haftayla birlikte sağanak yağış etkili olacak. 18 Mart'tan itibaren ise ülke genelinde sert bir soğuma bekleniyor. Salı günü kuzeybatı bölgelerde, çarşamba günü ise yurt genelinde sıcaklıklar 10-15 derece birden düşerek mevsim normallerinin altına inecek. Peki hafta sonu hava nasıl olacak? İşte İstanbul, Ankara, İzmir ve diğer iller için güncel Meteoroloji hava durumu raporu…