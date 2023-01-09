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Haberler Otomobil Çok uygun taksitle araba alın! 2023 ÖTV İNDİRİMLİ 0 otomobil fiyatları! 2023 Fiat, Opel, Dacia, Citroen ÖTV muafiyetli fiyat listesi....

Çok uygun taksitle araba alın! 2023 ÖTV İNDİRİMLİ 0 otomobil fiyatları! 2023 Fiat, Opel, Dacia, Citroen ÖTV muafiyetli fiyat listesi....

ÖTV indirimli araçlar için araştırmalar hızlandı. 2023 yılı için ÖTV muafiyeti limiti güncellendi. Engelli vatandaşlar araç alımında ÖTV muafiyeti 450 bin 500 liradan 1 milyon 4 bin 200 liraya yükseldi. 2023 ÖTV muafiyetli araç fiyatlarını sizler için derledik. İşte 2023 ÖTV indirimli sıfır otomobil fiyatları.

takvim.com.tr
09.01.2023 09:20 - Son Güncelleme: 09.01.2023 09:20
Çok uygun taksitle araba alın! 2023 ÖTV İNDİRİMLİ 0 otomobil fiyatları! 2023 Fiat, Opel, Dacia, Citroen ÖTV muafiyetli fiyat listesi....

2023 ÖTV muafiyetli araç fiyatları güncellendi. 2023 yılı ÖTV muafiyetli araç limiti 450 bin 500 liradan 1 milyon 4 bin liraya yükseltildi. Peki, engelli araç alımı şartları neler? İşte 2023 sıfır otomobil fiyatları ve konu hakkında merak edilenler...

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Çok uygun taksitle araba alın! 2023 ÖTV İNDİRİMLİ 0 otomobil fiyatları! 2023 Fiat, Opel, Dacia, Citroen ÖTV muafiyetli fiyat listesi....

VOLKSWAGEN 2023 ÖTV İNDİRİMLİ ARAÇ FİYATLARI

2023 T-Roc, Taigo ve T-Cross modelleri ÖTV'siz engelli aracı olarak satın alınabilecek. Bunun yanında Hatchback olarak da Golf ve Polo modelleri satışa sunuluyor. Passat ve Tiguan modelleri ise liste fiyatları engelli araç limitinin üstünde olduğu için satın alınamayacak.

Çok uygun taksitle araba alın! 2023 ÖTV İNDİRİMLİ 0 otomobil fiyatları! 2023 Fiat, Opel, Dacia, Citroen ÖTV muafiyetli fiyat listesi....

VOLKSWAGENPOLO 1.0 80 PS MANUEL IMPRESSİON


475,400 TL
POLO 1.0 TSI 95 PS MANUEL LİFE

560,000 TL
YENİ POLO 1.0 TSI 95 PS DSG LİFE

639,800 TL
YENİ POLO 1.0 TSI 95 PS DSG STYLE

Çok uygun taksitle araba alın! 2023 ÖTV İNDİRİMLİ 0 otomobil fiyatları! 2023 Fiat, Opel, Dacia, Citroen ÖTV muafiyetli fiyat listesi....

738,300 TL
YENİ T-CROSS 1.0 TSI 110 PS MANUEL LİFE

654,200 TL
T-CROSS 1.0 TSI 110 PS DSG LİFE

766,100 TL
GOLF 1.0 LT TSI 110 PS IMPRESSİON -

Çok uygun taksitle araba alın! 2023 ÖTV İNDİRİMLİ 0 otomobil fiyatları! 2023 Fiat, Opel, Dacia, Citroen ÖTV muafiyetli fiyat listesi....

NİSSAN ÖTV MUAFİYETLİ 2023 ENGELLİ MODELLERİ

Qashqai 2023 modelinin başlangıç paketi engelli aracı olarak satın alınabilecek olup araç 550 bin TL fiyatla satışa sunulacaktır. Bunun yanında Nissan Juke ve Micra modelleri de ÖTV'siz olarak satın alınabilecek.

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