Çok uygun taksitle araba alın! 2023 ÖTV İNDİRİMLİ 0 otomobil fiyatları! 2023 Fiat, Opel, Dacia, Citroen ÖTV muafiyetli fiyat listesi....
ÖTV indirimli araçlar için araştırmalar hızlandı. 2023 yılı için ÖTV muafiyeti limiti güncellendi. Engelli vatandaşlar araç alımında ÖTV muafiyeti 450 bin 500 liradan 1 milyon 4 bin 200 liraya yükseldi. 2023 ÖTV muafiyetli araç fiyatlarını sizler için derledik. İşte 2023 ÖTV indirimli sıfır otomobil fiyatları.
09.01.2023 09:20 - Son Güncelleme: 09.01.2023 09:20
2023 ÖTV muafiyetli araç fiyatları güncellendi. 2023 yılı ÖTV muafiyetli araç limiti 450 bin 500 liradan 1 milyon 4 bin liraya yükseltildi. Peki, engelli araç alımı şartları neler? İşte 2023 sıfır otomobil fiyatları ve konu hakkında merak edilenler...
VOLKSWAGEN 2023 ÖTV İNDİRİMLİ ARAÇ FİYATLARI
2023 T-Roc, Taigo ve T-Cross modelleri ÖTV'siz engelli aracı olarak satın alınabilecek. Bunun yanında Hatchback olarak da Golf ve Polo modelleri satışa sunuluyor. Passat ve Tiguan modelleri ise liste fiyatları engelli araç limitinin üstünde olduğu için satın alınamayacak.