Meteoroloji İstanbul için saat verdi! Yeni yağış dalgası geliyor! Yağmur, pus, sis... 2 Mart hava durumu raporu!

Yağışlar Devam Ediyor: Hangi Bölgeler Etkilenecek?

Tahminlere göre, ülkemizin kuzey ve iç kesimleri parçalı ve çok bulutlu olacak. Özellikle Marmara, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzeyi, Batı ve Orta Karadeniz ile Denizli, Afyonkarahisar, Kütahya, Giresun ve Konya'nın batı kesimlerinde yağış bekleniyor.