Meteoroloji İstanbul için saat verdi! Yeni yağış dalgası geliyor! Yağmur, pus, sis... 2 Mart hava durumu raporu!
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), 2 Mart hava durumu tahmin raporunu yayımladı. Yapılan değerlendirmelere göre, İstanbul başta olmak üzere birçok ilde yağış bekleniyor. Bazı bölgelerde sağanak yağış etkili olurken, yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve kar görülebilir. Peki İstanbul'da hava nasıl olacak? İşte il il yeni hava durumu raporu.
Giriş Tarihi: 02.03.2025 09:32
Güncelleme Tarihi: 02.03.2025 09:32