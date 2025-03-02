Kadraj Galeri Kadraj İkon Meteoroloji İstanbul için saat verdi! Yeni yağış dalgası geliyor! Yağmur, pus, sis... 2 Mart hava durumu raporu!

Meteoroloji İstanbul için saat verdi! Yeni yağış dalgası geliyor! Yağmur, pus, sis... 2 Mart hava durumu raporu!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), 2 Mart hava durumu tahmin raporunu yayımladı. Yapılan değerlendirmelere göre, İstanbul başta olmak üzere birçok ilde yağış bekleniyor. Bazı bölgelerde sağanak yağış etkili olurken, yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve kar görülebilir. Peki İstanbul'da hava nasıl olacak? İşte il il yeni hava durumu raporu.

Giriş Tarihi: 02.03.2025 09:32 Güncelleme Tarihi: 02.03.2025 09:32
Meteoroloji İstanbul için saat verdi! Yeni yağış dalgası geliyor! Yağmur, pus, sis... 2 Mart hava durumu raporu!

Son günlerde bahar havasını anımsatan güneşli günler yerini yeniden gri bulutlara bırakıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yayımlanan 2 Mart hava durumu raporuna göre, aralarında İstanbul'un da bulunduğu birçok ilde yağış bekleniyor.

Meteoroloji İstanbul için saat verdi! Yeni yağış dalgası geliyor! Yağmur, pus, sis... 2 Mart hava durumu raporu!

Meteorolojiden Kritik Uyarı: Yağış, Buzlanma ve Çığ Tehlikesine Dikkat!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) son hava tahminlerine göre, Türkiye genelinde hava koşulları değişkenlik göstermeye devam edecek. Özellikle kuzey, iç ve doğu bölgelerde buzlanma ve don olaylarının yanı sıra çığ tehlikesi de bulunuyor. İşte detaylar.

Meteoroloji İstanbul için saat verdi! Yeni yağış dalgası geliyor! Yağmur, pus, sis... 2 Mart hava durumu raporu!

Yağışlar Devam Ediyor: Hangi Bölgeler Etkilenecek?
Tahminlere göre, ülkemizin kuzey ve iç kesimleri parçalı ve çok bulutlu olacak. Özellikle Marmara, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzeyi, Batı ve Orta Karadeniz ile Denizli, Afyonkarahisar, Kütahya, Giresun ve Konya'nın batı kesimlerinde yağış bekleniyor.

Meteoroloji İstanbul için saat verdi! Yeni yağış dalgası geliyor! Yağmur, pus, sis... 2 Mart hava durumu raporu!

Yağışların genel olarak yağmur ve sağanak şeklinde olacağı tahmin edilirken, iç kesimlerin yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar yağışı görülebilir.

Meteoroloji İstanbul için saat verdi! Yeni yağış dalgası geliyor! Yağmur, pus, sis... 2 Mart hava durumu raporu!

Sıcaklıklar Mevsim Normallerinin Üzerinde
Hava sıcaklıklarında dikkat çeken bir artış gözlemleniyor. Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile İç Anadolu'da sıcaklıklar mevsim normallerinin 2 ila 4 derece üzerine çıkacak. Ancak diğer bölgelerde önemli bir sıcaklık değişikliği beklenmiyor.