Meteoroloji hava raporu: Sağanak, kar hepsi bir arada! Uyarılar peş peşe geldi! İstanbul, Ankara, İzmir, Trabzon...

Mart ayının sürprizli havası İstanbul'da kendini göstermeye devam ediyor. Gün içinde parçalı bulutlu ve güneşli anlar yaşansa da, öğleden sonra yer yer sağanak yağış ve yüksek kesimlerde karla karışık yağmur bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden (MGM) gelen son hava durumu raporuna göre, yurt genelinde sert hava koşulları etkisini sürdürüyor. İstanbul'un yüksek kesimleri başta olmak üzere birçok şehirde kar yağışı ve sağanak alarmı verildi. Olumsuz hava koşulları özellikle gece saatlerinde etkisini artıracak. Yoğun kar yağışı nedeniyle bazı illerde eğitime ara verilirken, MGM buzlanma, kuvvetli rüzgar ve ani hava değişimlerine karşı vatandaşları uyardı.