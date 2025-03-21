Meteoroloji hava raporu: Sağanak, kar hepsi bir arada! Uyarılar peş peşe geldi! İstanbul, Ankara, İzmir, Trabzon...
Mart ayında megakent İstanbul kar, sağanak, güneş hepsini bir arada karşıladı. Meteoroloji son hava durumu raporuna göre olumsuz hava koşulları yurt genelinde etkisini sürdürmeye devam edecek. Yoğun kar yağışı nedeniyle birçok ilde eğitime ara verilirken Meteoroloji Genel Müdürlüğü kar, sağanak ve buzlanma tehlikesine karşı vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı. Peki bugün yurtta hava nasıl? İstanbul hava durumu bugün güneşli mi yoksa sağanak mı etkili olacak? İşte MGM son hava durumu raporuna göre İstanbul, Ankara, İzmir, Eskişehir ve yurt genelinde hava durumu tahminleri.
Giriş Tarihi: 21.03.2025 09:00
Güncelleme Tarihi: 21.03.2025 09:52