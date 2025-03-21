Kadraj Galeri Kadraj İkon Meteoroloji hava raporu: Sağanak, kar hepsi bir arada! Uyarılar peş peşe geldi! İstanbul, Ankara, İzmir, Trabzon...

Meteoroloji hava raporu: Sağanak, kar hepsi bir arada! Uyarılar peş peşe geldi! İstanbul, Ankara, İzmir, Trabzon...

Mart ayında megakent İstanbul kar, sağanak, güneş hepsini bir arada karşıladı. Meteoroloji son hava durumu raporuna göre olumsuz hava koşulları yurt genelinde etkisini sürdürmeye devam edecek. Yoğun kar yağışı nedeniyle birçok ilde eğitime ara verilirken Meteoroloji Genel Müdürlüğü kar, sağanak ve buzlanma tehlikesine karşı vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı. Peki bugün yurtta hava nasıl? İstanbul hava durumu bugün güneşli mi yoksa sağanak mı etkili olacak? İşte MGM son hava durumu raporuna göre İstanbul, Ankara, İzmir, Eskişehir ve yurt genelinde hava durumu tahminleri.

Giriş Tarihi: 21.03.2025 09:00 Güncelleme Tarihi: 21.03.2025 09:52
Meteoroloji hava raporu: Sağanak, kar hepsi bir arada! Uyarılar peş peşe geldi! İstanbul, Ankara, İzmir, Trabzon...

Mart ayının sürprizli havası İstanbul'da kendini göstermeye devam ediyor. Gün içinde parçalı bulutlu ve güneşli anlar yaşansa da, öğleden sonra yer yer sağanak yağış ve yüksek kesimlerde karla karışık yağmur bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden (MGM) gelen son hava durumu raporuna göre, yurt genelinde sert hava koşulları etkisini sürdürüyor. İstanbul'un yüksek kesimleri başta olmak üzere birçok şehirde kar yağışı ve sağanak alarmı verildi. Olumsuz hava koşulları özellikle gece saatlerinde etkisini artıracak. Yoğun kar yağışı nedeniyle bazı illerde eğitime ara verilirken, MGM buzlanma, kuvvetli rüzgar ve ani hava değişimlerine karşı vatandaşları uyardı.

Meteoroloji hava raporu: Sağanak, kar hepsi bir arada! Uyarılar peş peşe geldi! İstanbul, Ankara, İzmir, Trabzon...

UYARILARA DİKKAT!

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI:

Yağışların, Orta Karadeniz kıyıları, Giresun, Ardahan, Kars, Erzurum, Tunceli, Elazığ, Muş, Bingöl, Bitlis, Şırnak, Hakkari, Diyarbakır, Batman ve Siirt çevrelerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar, buzlanma ve don olayına bağlı ulaşımda aksamalar ve tipi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Meteoroloji hava raporu: Sağanak, kar hepsi bir arada! Uyarılar peş peşe geldi! İstanbul, Ankara, İzmir, Trabzon...

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI:

Rüzgarın, Güney Ege ve Akdeniz'de kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Meteoroloji hava raporu: Sağanak, kar hepsi bir arada! Uyarılar peş peşe geldi! İstanbul, Ankara, İzmir, Trabzon...

ÇIĞ TEHLİKESİ İLE BUZLANMA VE DON OLAYI UYARISI:

Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı, Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunduğundan heyelan, ulaşımda aksamalar ve kar erimesine bağlı olumsuzluklara karşı ilgililerin ve vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir.

Meteoroloji hava raporu: Sağanak, kar hepsi bir arada! Uyarılar peş peşe geldi! İstanbul, Ankara, İzmir, Trabzon...

ZİRAİ DON UYARISI:

Marmara, İç Ege, Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu bölgesi, Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun batısında gece saatlerinden itibaren beklenen zirai don hadisesinin orta kuvvette, yer yer kuvvetli olacağı tahmin edildiğinden; Tarımsal faaliyetlerle uğraşan vatandaşlarımız başta olmak üzere zirai don tehlikesine karşı tedbirli olunmalı, Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından il ve ilçeler için hazırlanan sıcaklık tahminleri dikkatle takip edilmelidir.