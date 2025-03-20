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Bugün kar tatili olan ilçeler hangileri? 21 Mart 2025 Cuma kar tatili olan iller listesi

Mart ayının son haftalarına girerken, yurdun birçok bölgesinde etkili olan kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle okulların tatil olup olmadığı merak konusu oldu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamalar ve valiliklerin duyurularına göre, birçok ilde eğitime ara verildi. İşte 21 Mart 2025 Cuma kar tatili olan iller listesi.

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Giriş Tarihi :20 Mart 2025 , 22:15 Güncelleme Tarihi :21 Mart 2025 , 08:27
Bugün kar tatili olan ilçeler hangileri? 21 Mart 2025 Cuma kar tatili olan iller listesi

Mart ayının sonlarına yaklaşırken yurdun birçok bölgesinde etkili olan kar yağışı ve olumsuz hava koşulları, öğrenciler ve veliler için "Yarın okullar tatil mi?" sorusunu gündeme getirdi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarıları sonrası bazı illerde eğitim öğretime ara verildi.

Bugün kar tatili olan ilçeler hangileri? 21 Mart 2025 Cuma kar tatili olan iller listesi

KAR TATİLİ OLAN İLLER VE İLÇELER

ORDU

Ordu Valiliği, kar yağışı ve buzlanma nedeniyle 9 ilçede tamamen, 8 ilçede ise kısmen eğitime ara verildiğini duyurdu.

-Tamamen tatil edilen ilçeler: Aybastı, Çatalpınar, Çaybaşı, Gölköy, Gürgentepe, Kabadüz, Korgan, Kumru ve Ulubey.

-Kısmen tatil edilen ilçeler: Altınordu, Akkuş, Çamaş, Fatsa, İkizce, Mesudiye, Perşembe ve Ünye.

-Tatil edilen ilçelerde görev yapan hamile ve engelli kamu görevlileri de idari izinli sayılacak.

Bugün kar tatili olan ilçeler hangileri? 21 Mart 2025 Cuma kar tatili olan iller listesi

YOZGAT

Yozgat'ta olumsuz hava şartları nedeniyle 12 ilçede eğitime 1 gün ara verildi.

-Tatil edilen ilçeler: Yozgat Merkez, Akdağmadeni, Aydıncık, Boğazlıyan, Çandır, Çayıralan, Çekerek, Kadışehri, Saraykent, Sarıkaya, Sorgun ve Yenifakılı.

-Ayrıca hamileler, engelli bireyler ve kronik hastalığı bulunan kamu görevlileri de idari izinli sayılacak.

-Yerköy ve Şefaatli ilçelerinde ise hava durumuna göre yeni karar alınacak.

Bugün kar tatili olan ilçeler hangileri? 21 Mart 2025 Cuma kar tatili olan iller listesi

ERZİNCAN

Erzincan'da yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle eğitim öğretime bir gün daha ara verildi.

-Tatil edilen kurumlar: Resmî ve özel örgün eğitim kurumları, yaygın eğitim kurumları, rehabilitasyon merkezleri ve Kur'an kursları.

-Engelli ve hamile kamu çalışanları, kronik hastalığı bulunan memurlar da idari izinli sayılacak.

Bugün kar tatili olan ilçeler hangileri? 21 Mart 2025 Cuma kar tatili olan iller listesi

AMASYA

Amasya'da buzlanma ve don tehlikesi nedeniyle il genelinde tüm okullar 21 Mart Cuma günü tatil edildi.

-Kreşler, anaokulları, ilkokullar, ortaokullar, liseler, mesleki eğitim merkezleri, özel öğretim kursları ve rehabilitasyon merkezleri tatil kapsamına alındı.

Bugün kar tatili olan ilçeler hangileri? 21 Mart 2025 Cuma kar tatili olan iller listesi

📍 Gümüşhane

📍 Sivas

•⁠ ⁠Gürün, Altınyayla, Şarkışla ve Ulaş ilçeleri

📍 Samsun

•⁠ ⁠Asarcık, Ayvacık, Havza, Kavak ve Ladik ilçeleri

📍 Niğde

•⁠ ⁠Çamardı ilçesi

Bugün kar tatili olan ilçeler hangileri? 21 Mart 2025 Cuma kar tatili olan iller listesi

📍 Nevşehir

•⁠ ⁠Acıgöl, Avanos, Derinkuyu, Hacıbektaş ve Kozaklı ilçeleri

📍 Karaman

•⁠ ⁠Ermenek, Sarıveliler ve Başyayla ilçeleri

📍 Konya

•⁠ ⁠Hadim, Taşkent, Bozkır, Güneysınır ilçeleri

Bugün kar tatili olan ilçeler hangileri? 21 Mart 2025 Cuma kar tatili olan iller listesi

📍 Kırşehir

📍 Amasya

📍 Tunceli

•⁠ Pülümür ilçesi

Fotoğraflar: AA