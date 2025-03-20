Bugün kar tatili olan ilçeler hangileri? 21 Mart 2025 Cuma kar tatili olan iller listesi

Mart ayının sonlarına yaklaşırken yurdun birçok bölgesinde etkili olan kar yağışı ve olumsuz hava koşulları, öğrenciler ve veliler için "Yarın okullar tatil mi?" sorusunu gündeme getirdi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarıları sonrası bazı illerde eğitim öğretime ara verildi.

KAR TATİLİ OLAN İLLER VE İLÇELER ORDU Ordu Valiliği, kar yağışı ve buzlanma nedeniyle 9 ilçede tamamen, 8 ilçede ise kısmen eğitime ara verildiğini duyurdu. -Tamamen tatil edilen ilçeler: Aybastı, Çatalpınar, Çaybaşı, Gölköy, Gürgentepe, Kabadüz, Korgan, Kumru ve Ulubey. -Kısmen tatil edilen ilçeler: Altınordu, Akkuş, Çamaş, Fatsa, İkizce, Mesudiye, Perşembe ve Ünye. -Tatil edilen ilçelerde görev yapan hamile ve engelli kamu görevlileri de idari izinli sayılacak.

YOZGAT Yozgat'ta olumsuz hava şartları nedeniyle 12 ilçede eğitime 1 gün ara verildi. -Tatil edilen ilçeler: Yozgat Merkez, Akdağmadeni, Aydıncık, Boğazlıyan, Çandır, Çayıralan, Çekerek, Kadışehri, Saraykent, Sarıkaya, Sorgun ve Yenifakılı. -Ayrıca hamileler, engelli bireyler ve kronik hastalığı bulunan kamu görevlileri de idari izinli sayılacak. -Yerköy ve Şefaatli ilçelerinde ise hava durumuna göre yeni karar alınacak.

ERZİNCAN Erzincan'da yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle eğitim öğretime bir gün daha ara verildi. -Tatil edilen kurumlar: Resmî ve özel örgün eğitim kurumları, yaygın eğitim kurumları, rehabilitasyon merkezleri ve Kur'an kursları. -Engelli ve hamile kamu çalışanları, kronik hastalığı bulunan memurlar da idari izinli sayılacak.