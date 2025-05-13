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Mesleği bilen hemen başlıyor! İŞKUR bahçıvan, vinç operatörü, marangoz, makine teknikeri alımı

İŞKUR her ay personel alımına ilişkin ilanlarını güncelliyor. Mayıs ayı itibarıyla bahçıvan, vinç operatörü, marangoz ve makine teknikeri gibi alanlarda yeni personel alımları sürüyor. Mesleki deneyimi olanlar için büyük avantaj sağlayan bu ilanlarda, başvuru şartları ve detaylar netleşti. Türkiye genelinde farklı şehirlerde geçerli olan bu alımlar, istihdam arayan vatandaşlar için önem arz ediyor. Peki İŞKUR kadro detayları neler? Hangi illerde personel alımı yapılıyor? İşte İŞKUR üzerinden yayımlanan güncel meslek ilanları ve başvuru süreci hakkında tüm ayrıntılar…

Giriş Tarihi: 13.05.2025 11:45 Güncelleme Tarihi: 13.05.2025 11:45
Mesleği bilen hemen başlıyor! İŞKUR bahçıvan, vinç operatörü, marangoz, makine teknikeri alımı

İŞKUR, Mayıs ayı itibarıyla personel alımlarını güncelledi. Bahçıvan, vinç operatörü, marangoz ve makine teknikeri gibi birçok alanda yeni ilanlar yayımlandı. Türkiye genelinde geçerli olan bu ilanlar, deneyimli adaylar için önemli fırsatlar sunuyor. Peki hangi kadrolarda alım var, başvuru şartları neler? İşte güncel İŞKUR ilanları ve detaylar…

Mesleği bilen hemen başlıyor! İŞKUR bahçıvan, vinç operatörü, marangoz, makine teknikeri alımı

🌿 Bahçıvan Alımı – Toplam 165 Kişi

Alım Yapılan İller:

  • İstanbul (35)

  • Antalya (21)

  • İzmir (12)

Mesleği bilen hemen başlıyor! İŞKUR bahçıvan, vinç operatörü, marangoz, makine teknikeri alımı

  • Bursa (9)

  • Ankara (8)

  • Kocaeli (8)

  • Aydın (7)

Mesleği bilen hemen başlıyor! İŞKUR bahçıvan, vinç operatörü, marangoz, makine teknikeri alımı

  • Mersin, Muğla, Sakarya (5'er)

  • Balıkesir, Tekirdağ, Yalova (4'er)

  • Afyonkarahisar, Denizli, Konya, Manisa (3'er)

Mesleği bilen hemen başlıyor! İŞKUR bahçıvan, vinç operatörü, marangoz, makine teknikeri alımı

  • Bilecik, Elazığ, Eskişehir, Gaziantep, Hatay (2'şer)

  • Adana, Bartın, Bolu, Çorum, Diyarbakır, Edirne, Kayseri, Kırıkkale, Malatya, Mardin, Nevşehir, Niğde, Samsun, Trabzon (1'er) alım gerçekleştirilecek.