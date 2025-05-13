Mesleği bilen hemen başlıyor! İŞKUR bahçıvan, vinç operatörü, marangoz, makine teknikeri alımı

İŞKUR, Mayıs ayı itibarıyla personel alımlarını güncelledi. Bahçıvan, vinç operatörü, marangoz ve makine teknikeri gibi birçok alanda yeni ilanlar yayımlandı. Türkiye genelinde geçerli olan bu ilanlar, deneyimli adaylar için önemli fırsatlar sunuyor. Peki hangi kadrolarda alım var, başvuru şartları neler? İşte güncel İŞKUR ilanları ve detaylar…