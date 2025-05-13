Mesleği bilen hemen başlıyor! İŞKUR bahçıvan, vinç operatörü, marangoz, makine teknikeri alımı

İŞKUR her ay personel alımına ilişkin ilanlarını güncelliyor. Mayıs ayı itibarıyla bahçıvan, vinç operatörü, marangoz ve makine teknikeri gibi alanlarda yeni personel alımları sürüyor. Mesleki deneyimi olanlar için büyük avantaj sağlayan bu ilanlarda, başvuru şartları ve detaylar netleşti. Türkiye genelinde farklı şehirlerde geçerli olan bu alımlar, istihdam arayan vatandaşlar için önem arz ediyor. Peki İŞKUR kadro detayları neler? Hangi illerde personel alımı yapılıyor? İşte İŞKUR üzerinden yayımlanan güncel meslek ilanları ve başvuru süreci hakkında tüm ayrıntılar…
Giriş Tarihi: 13.05.2025 11:45
Güncelleme Tarihi: 13.05.2025 11:45