Kadraj Galeri Kadraj İkon MERKEZ BANKASI FAİZ BEKLENTİSİ 2025: Nisan ayı Merkez Bankası faiz indirimi olacak mı?

MERKEZ BANKASI FAİZ BEKLENTİSİ 2025: Nisan ayı Merkez Bankası faiz indirimi olacak mı?

Küresel piyasalarda ABD ve Çin başta olmak üzere büyük ekonomiler arasında artan tarife restleşmeleri, finansal piyasalarda belirsizlik yaratmaya devam ederken Türkiye'de gözler bir kez daha Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) Para Politikası Kurulu toplantısına çevrildi. Bugün saat 14.00'te açıklanacak olan faiz kararı sadece iç piyasa dengelerini değil dış yatırımcı algısını da doğrudan etkileyecek.

Giriş Tarihi: 17.04.2025 06:15 Güncelleme Tarihi: 17.04.2025 06:15
MERKEZ BANKASI FAİZ BEKLENTİSİ 2025: Nisan ayı Merkez Bankası faiz indirimi olacak mı?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) bugün Merkez Bankası Başkanı Dr. Fatih Karahan başkanlığında toplanıyor. Kritik faiz kararı her zamanki gibi saat 14.00'te kamuoyuyla paylaşılacak. Ekonominin ana yönlendirici gücü olan politika faizine ilişkin alınacak karar sadece piyasalar değil aynı zamanda hane halkı beklentileri açısından da büyük önem taşıyor.

MERKEZ BANKASI FAİZ BEKLENTİSİ 2025: Nisan ayı Merkez Bankası faiz indirimi olacak mı?

Mart'ta Sürpriz İndirim: Faiz Yüzde 42,5'e Çekilmişti

Hatırlanacağı üzere TCMB, Mart ayındaki PPK toplantısında politika faizini 250 baz puan indirerek yüzde 45'ten yüzde 42,5 seviyesine çekmişti.

MERKEZ BANKASI FAİZ BEKLENTİSİ 2025: Nisan ayı Merkez Bankası faiz indirimi olacak mı?

Anadolu Ajansı Finans'ın beklenti anketlerine katılan ekonomistler, nisan ayında Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının politika faizini değiştirmeyerek yüzde 42,5 seviyesinde sabit tutmasını bekliyor.

MERKEZ BANKASI FAİZ BEKLENTİSİ 2025: Nisan ayı Merkez Bankası faiz indirimi olacak mı?

Ekonomistlerin yıl sonu politika faizi beklentilerinin medyanı da yüzde 34,50 oldu.

MERKEZ BANKASI FAİZ BEKLENTİSİ 2025: Nisan ayı Merkez Bankası faiz indirimi olacak mı?

Cari işlemler hesabının ise şubat ayında 4 milyar 325 milyon dolar açık verdiğini tahmin eden ekonomistler, cari işlemler açığının 2025 yılında 21 milyar 970 milyon dolar olarak gerçekleşeceğini tahmin etti.