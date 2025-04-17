MERKEZ BANKASI FAİZ BEKLENTİSİ 2025: Nisan ayı Merkez Bankası faiz indirimi olacak mı?
Küresel piyasalarda ABD ve Çin başta olmak üzere büyük ekonomiler arasında artan tarife restleşmeleri, finansal piyasalarda belirsizlik yaratmaya devam ederken Türkiye'de gözler bir kez daha Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) Para Politikası Kurulu toplantısına çevrildi. Bugün saat 14.00'te açıklanacak olan faiz kararı sadece iç piyasa dengelerini değil dış yatırımcı algısını da doğrudan etkileyecek.
Giriş Tarihi: 17.04.2025 06:15
Güncelleme Tarihi: 17.04.2025 06:15