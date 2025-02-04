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Menekşe Güven'in başına ne geldi? Canlı yayında şoke eden iddialar: Kocam beni sattı dedi

Betül, Linde ve Nurcan kardeşler 2006 yılında Şırnak İdil'den kaybolan anneleri Menekşe Güven'i aramak için soluğu Müge Anlı stüdyolarında aldı. Kaybolduğunda 28 yaşında olan ve 19 yıldır akıbeti belirsiz olan Menekşe Güven'i tanıdığını söyleyen bir izleyicinin söyledikleri oldukça önemliydi. İzleyici, genç kadın ile Irak'ta tanıştığını söyleyerek, "Bana eşinin kendisini sattığını söyledi" dedi. Öte yandan Menekşe'nin şüpheli kaybında parmağı olabileceği düşünülen kocası Ali Şakar'ın yanından başka kadınların da kaybolduğu öğrenildi.

Giriş Tarihi: 04.02.2025 12:26 Güncelleme Tarihi: 04.02.2025 12:40
Menekşe Güven’in başına ne geldi?

Geçtiğimiz günlerde Habibe, Sebile ve Nebile kardeşlerin anneleri Nezaket Uyur'un cinayetini Müge Anlı çözmüştü. Linde, Betül ve Nurcan adlı 3 kız kardeş bu olaydan cesaret alarak Müge Anlı'ya başvurdu. Kardeşler, anneleri Menekşe Güven'in 2006 yılından bu yana kayıp olduğunu dile getirdi. Kardeşler, kayıp ile ilgili kızlar dayıları Şehvan'dan şüphelendiklerini söyledi.

Menekşe Güven’in başına ne geldi? Canlı yayında şoke eden iddialar: Kocam beni sattı dedi

19 yıldır kayıp olan ve kaybolduğunda 28 yaşında olan Menekşe Güven, 15 yaşında evlendirilmişti. Bu evlilikten 4 çocuğu olmuştu. Menekşe en küçüğü 4, en büyüğü 12 yaşında 4 çocuğunu bırakarak bir gece yarısı evden çıktı. Kızları bunca yıldır annelerinin peşine ailesinden kimsenin düşmediğini söyledi. Stüdyoya gelen şüphelerin odağındaki isim Şehvan dayı, Menekşe'nin kocası Ali'nin kız kardeşini öldüresiye dövdüğünü anlattı. Kadının bir polisle ilişki yaşadığı iddiasını dile getirdi. Menekşe'nin eşi Ali'nin başka kadınlardan 8'er 10'ar çocuğu olduğu öğrenildi.

Menekşe Güven’in başına ne geldi? Canlı yayında şoke eden iddialar: Kocam beni sattı dedi

IRAK'TA YAŞIYORDU

Müge Anlı'da aranan kadının son görüldüğü adresin kayıtlara göre erkek kardeşi Şehvan Güven'in adresi olduğu belirtildi. Ancak Şehvan dayı bu kaydı reddetti. Kadının daha önce de kaçtığını ve Şırnak'tan İstanbul'a geldiği açıklandı. Yayına bağlanan Menekşe'nin kuzeni genç kadının Irak'ta evlenip orada yaşadığını duyduğunu söyledi.

Menekşe Güven’in başına ne geldi? Canlı yayında şoke eden iddialar: Kocam beni sattı dedi

YAYINA BAĞLANDI

Menekşe'nin kendinden 25 yaş büyük kocası Ali Şakar, bugün canlı yayına bağlandı. Şakar, Menekşe'nin kaybıyla ilgisi olmadığını anlattı. Taraflar arasında gerginlik yaşandı. Kızlar, annelerinin kaybında babalarının ilgisi varsa onun da gözaltına alınmasını istediklerini söyledi.

Menekşe Güven’in başına ne geldi? Canlı yayında şoke eden iddialar: Kocam beni sattı dedi

Yayına bağlanan bir tanığın ifadeleri ise olayın seyrini değiştirdi.