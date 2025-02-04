Menekşe Güven'in başına ne geldi? Canlı yayında şoke eden iddialar: Kocam beni sattı dedi

Betül, Linde ve Nurcan kardeşler 2006 yılında Şırnak İdil'den kaybolan anneleri Menekşe Güven'i aramak için soluğu Müge Anlı stüdyolarında aldı. Kaybolduğunda 28 yaşında olan ve 19 yıldır akıbeti belirsiz olan Menekşe Güven'i tanıdığını söyleyen bir izleyicinin söyledikleri oldukça önemliydi. İzleyici, genç kadın ile Irak'ta tanıştığını söyleyerek, "Bana eşinin kendisini sattığını söyledi" dedi. Öte yandan Menekşe'nin şüpheli kaybında parmağı olabileceği düşünülen kocası Ali Şakar'ın yanından başka kadınların da kaybolduğu öğrenildi.