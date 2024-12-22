Kadraj Galeri Kadraj İkon MEGAKENT'İN YUMUŞAK ZEMİNLİ İLÇELERİ! Japon deprem uzmanı Yoshinori Moriwaki tek tek saydı: İstanbul'da 7.5 deprem beklentisi

MEGAKENT'İN YUMUŞAK ZEMİNLİ İLÇELERİ! Japon deprem uzmanı Yoshinori Moriwaki tek tek saydı: İstanbul'da 7.5 deprem beklentisi

Avcılar'da dün akşam meydana gelen 3'lük deprem ve ardından bugün Marmara Denizi'nin yeniden sallanması akıllara "Büyük İstanbul Depremi"ni getirdi. Megakentin üstüste sallanmasıyla ilgili "Enerji birikti" açıklamasında bulunan Japon deprem uzmanı Yoshinori Moriwaki yumuşak zeminli ilçeleri saydı. Öte yandan Marmara Denizi'nde 7.5'lik bir depremin beklendiğini söyleyen Moriwaki "İstanbul'u yakın zamanda büyük deprem bekliyor diye söyleyebilirim" dedi.

Giriş Tarihi: 22.12.2024 16:53 Güncelleme Tarihi: 22.12.2024 16:53
MEGAKENT’İN YUMUŞAK ZEMİNLİ İLÇELERİ! Japon deprem uzmanı Yoshinori Moriwaki tek tek saydı: İstanbul’da 7.5 deprem beklentisi

Dün akşam saat 20.31 sıralarında merkez üssü Avcılar olan 3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi depremin derinliğini 13.8 km olarak açıkladı.

Ardından saatler sonra Tekirdağ'da 3.5'lik bir deprem daha yaşanınca Büyük İstanbul depreminin habercisi mi? sorusu akıllara geldi.

MEGAKENT’İN YUMUŞAK ZEMİNLİ İLÇELERİ! Japon deprem uzmanı Yoshinori Moriwaki tek tek saydı: İstanbul’da 7.5 deprem beklentisi

Milliyet'te yer alan habere göre, Japon deprem uzmanı Yoshinori Moriwaki, İstanbul'da bazı ilçeleri sayıp yumuşak zemin uyarısında bulundu.

İşte Moriwaki'nin açıklamalarından satır başları şu şekilde:

2019'dan sonra özellikle bu 5 sene Türkiye'de çok deprem oluyor. Özellikle Konya, Niğde'de de deprem olmaya başladı. Sadece Türkiye değil Japonya'da da 5 senedir çok depremler oluyor. Ben 32 senedir Türkiye'de yaşıyorum ama eskiden bu kadar deprem olmuyordu. Türkiye'de Kuzey Anadolu Fay Hattı, Güney Anadolu Fay Hattı ve Batı Anadolu Fay Hattı var.

5 senede her yerde şimdiye kadar biriken gücün rahat durması için deprem olduğunu söyleyebilirim. Bu dünkü İstanbul depremi için merak edilenler olabilir. Japonya gibi her gün değil ama bu ara 3-4 büyüklüğündeki gibi depremler Türkiye'de çok oluyor. Özellikle Avcılar, Küçükçekmece, Büyükçekmece o bölgenin zemini çok yumuşak. 1999'daki Gölcük depreminde İstanbul'da fazla hasar yoktu. Uzaklığa rağmen Avcılar'da çok bina çöktü zemin yumuşak olduğu için. Atatürk Havalimanı'ndan batı tarafta hemen hemen deniz kenarı komple yumuşak zemin. Deprem eğer yumuşak zemine geliyorsa hızı yavaş oluyor, sallantı fazla oluyor. Kaya zeminde oluyor hızlı gidiyor ve fazla sallantı olmuyor.

MEGAKENT’İN YUMUŞAK ZEMİNLİ İLÇELERİ! Japon deprem uzmanı Yoshinori Moriwaki tek tek saydı: İstanbul’da 7.5 deprem beklentisi

TÜRKİYE'DE DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN YERLER

Birinci olarak; Elazığ, Kahramanmaraş, Hatay'da deprem oldu. Hatay'dan sonra Suriye tarafında devamlı olarak deprem domino taşı gibi sıra sıra geliyor. Ve bu güney tarafına da gitti. Batı kol olarak Adana'dan Kıbrıs'a giden bir fay hattı var. Sıra olarak Adana'dan da Kıbrıs'a giden bir fay hattı var. İlk olarak o bölge söylenebilir.

Bu bölgede deprem oluyorsa eğer o zaman tsunami de olabilir. Türkiye'de genel olarak 1 metre tsunami olabilir, en kötü senaryo ise 3 metre diye söyleyebilirim.

MEGAKENT’İN YUMUŞAK ZEMİNLİ İLÇELERİ! Japon deprem uzmanı Yoshinori Moriwaki tek tek saydı: İstanbul’da 7.5 deprem beklentisi

İkinci olarak; Bingöl, Karlıova, Muş, Bitlis...

Üçüncü bölge olarak; İzmir tarafları... Fay hattı yatay olarak çok fazla var. İnce ama kısa. Küçüp depremler olabilir. 6-6.5 gibi depremler olabilir.

"6.5'TEN 7.9'A KADAR OLABİLİR"

Dördüncü olarak; Marmara Bölgesi... Kuzey Anadolu Fay Hattı'nın kuzey kolu olarak 1999'da Yalova Çınarcık'a kadar fay hattı kuruldu. Oradan Adalar, Tekirdağ, Çanakkale'ye doğru gidiyor. Bu bölge 1912'de Tekirdağ'dan Çınarcık'ın güneyine kadar 175 km olarak uzun zamandır kurulmadığı noktalar var. Orada 175 km'nin içinde 8 tane ayrı ayrı fay hattı var. 175 km'nin tamamı da kırılabilir ama çok az ihtimal. 3 fay veya 1 fay da kırabilir. O da 6.5'ten 7.9'a kadar olabilir. Tabi 7.9 çok az ihtimal. Genel olarak 7.5'i düşünebiliriz.

MEGAKENT’İN YUMUŞAK ZEMİNLİ İLÇELERİ! Japon deprem uzmanı Yoshinori Moriwaki tek tek saydı: İstanbul’da 7.5 deprem beklentisi

ENERJİ BİRİKTİ, İSTANBUL'U BÜYÜK DEPREM BEKLİYOR

İstanbul'a çok yakın olarak 1509'da büyük deprem oldu. O dönem İstanbul'da binalar tamamen çöktü. 1766'da büyük deprem oldu. O dönem tsunaminin olduğuna dair de kayıtlar var. 257 senedir enerji biriktiriyor diye düşünebiliriz. Artık bu enerjiyi biriktirdi. İstanbul'u yakın zamanda büyük deprem bekliyor diye söyleyebilirim.

Herkesin hazır olması lazım. Binanın temeli iyi mi kötü mü bakılması lazım. 2000'den sonraki mi, önceki bina mı ona da bakmak lazım. Çünkü '2000'den sonraki binalarda mutlaka zemine bakılsın, sondaj yapılsın, zemin nasıl, zemin kötüyse iyileştirme yapıldıktan sonra bina yapılsın' deniliyor. Ama 2000'den önceki binalarda bunlar yoktu, sıkıntı var diye söyleyebilirim. Ruhsat, iskan var mı, devlet kontrolünde mi yapıldı, kaçak bina mı... Bunlara da bakılması gerekiyor.

EVİMİN ALTINDAN FAY HATTI GEÇİYOR MU?

İSTANBUL'DA FAY HATTINA YAKIN İLÇELER

Haritada fay hatlarına yakınlığa göre birinci derece riskli ilçeler, Avrupa yakasında Avcılar, Küçükçekmece, Bakırköy, Beylikdüzü, Güngören, Zeytinburnu, Bahçelievler ve Fatih, Anadolu yakasında ise Kadıköy, Üsküdar, Ataşehir, Ümraniye, Maltepe, Kartal, Pendik, Sultanbeyli, Sancaktepe, Tuzla ve Adalar olarak öne çıkıyor.

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