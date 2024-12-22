ENERJİ BİRİKTİ, İSTANBUL'U BÜYÜK DEPREM BEKLİYOR
İstanbul'a çok yakın olarak 1509'da büyük deprem oldu. O dönem İstanbul'da binalar tamamen çöktü. 1766'da büyük deprem oldu. O dönem tsunaminin olduğuna dair de kayıtlar var. 257 senedir enerji biriktiriyor diye düşünebiliriz. Artık bu enerjiyi biriktirdi. İstanbul'u yakın zamanda büyük deprem bekliyor diye söyleyebilirim.
Herkesin hazır olması lazım. Binanın temeli iyi mi kötü mü bakılması lazım. 2000'den sonraki mi, önceki bina mı ona da bakmak lazım. Çünkü '2000'den sonraki binalarda mutlaka zemine bakılsın, sondaj yapılsın, zemin nasıl, zemin kötüyse iyileştirme yapıldıktan sonra bina yapılsın' deniliyor. Ama 2000'den önceki binalarda bunlar yoktu, sıkıntı var diye söyleyebilirim. Ruhsat, iskan var mı, devlet kontrolünde mi yapıldı, kaçak bina mı... Bunlara da bakılması gerekiyor.
EVİMİN ALTINDAN FAY HATTI GEÇİYOR MU?
İSTANBUL'DA FAY HATTINA YAKIN İLÇELER
Haritada fay hatlarına yakınlığa göre birinci derece riskli ilçeler, Avrupa yakasında Avcılar, Küçükçekmece, Bakırköy, Beylikdüzü, Güngören, Zeytinburnu, Bahçelievler ve Fatih, Anadolu yakasında ise Kadıköy, Üsküdar, Ataşehir, Ümraniye, Maltepe, Kartal, Pendik, Sultanbeyli, Sancaktepe, Tuzla ve Adalar olarak öne çıkıyor.