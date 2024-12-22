Milliyet'te yer alan habere göre, Japon deprem uzmanı Yoshinori Moriwaki, İstanbul'da bazı ilçeleri sayıp yumuşak zemin uyarısında bulundu.

İşte Moriwaki'nin açıklamalarından satır başları şu şekilde:

2019'dan sonra özellikle bu 5 sene Türkiye'de çok deprem oluyor. Özellikle Konya, Niğde'de de deprem olmaya başladı. Sadece Türkiye değil Japonya'da da 5 senedir çok depremler oluyor. Ben 32 senedir Türkiye'de yaşıyorum ama eskiden bu kadar deprem olmuyordu. Türkiye'de Kuzey Anadolu Fay Hattı, Güney Anadolu Fay Hattı ve Batı Anadolu Fay Hattı var.

5 senede her yerde şimdiye kadar biriken gücün rahat durması için deprem olduğunu söyleyebilirim. Bu dünkü İstanbul depremi için merak edilenler olabilir. Japonya gibi her gün değil ama bu ara 3-4 büyüklüğündeki gibi depremler Türkiye'de çok oluyor. Özellikle Avcılar, Küçükçekmece, Büyükçekmece o bölgenin zemini çok yumuşak. 1999'daki Gölcük depreminde İstanbul'da fazla hasar yoktu. Uzaklığa rağmen Avcılar'da çok bina çöktü zemin yumuşak olduğu için. Atatürk Havalimanı'ndan batı tarafta hemen hemen deniz kenarı komple yumuşak zemin. Deprem eğer yumuşak zemine geliyorsa hızı yavaş oluyor, sallantı fazla oluyor. Kaya zeminde oluyor hızlı gidiyor ve fazla sallantı olmuyor.