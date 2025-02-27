meb.gov.tr: 2025 BİLSEM sonuç ekranı | MEB BİLSEM sonuçları nereden öğrenilir? 1. 2. 3. sınıf BİLSEM takvimi!

Veliler ve öğrenciler, MEB'in resmi sitesi üzerinden T.C. kimlik numaraları ile sonuçlarını öğrenebilecek.

Ön değerlendirme sürecinde başarılı olan öğrenciler, bireysel değerlendirme aşamasına geçiş yapacak. Ancak, ön değerlendirme sonuçlarına itiraz etmek isteyen adaylar için belirlenen takvim de açıklandı.