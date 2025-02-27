Kadraj Galeri Kadraj İkon meb.gov.tr: 2025 BİLSEM sonuç ekranı | MEB BİLSEM sonuçları nereden öğrenilir? 1. 2. 3. sınıf BİLSEM takvimi!

meb.gov.tr: 2025 BİLSEM sonuç ekranı | MEB BİLSEM sonuçları nereden öğrenilir? 1. 2. 3. sınıf BİLSEM takvimi!

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından düzenlenen Bilim ve Sanat Merkezleri (BİLSEM) 2025 yılı ön değerlendirme uygulamaları tamamlandı. Binlerce öğrencinin katıldığı bu süreçte başarılı olan adaylar bireysel değerlendirme aşamasına geçecek. Peki BİLSEM 2025 sınav takvimi nasıl işliyor? Sonuçlar ne zaman açıklanacak? İşte merak edilen bilgiler...

Giriş Tarihi: 27.02.2025 11:10 Güncelleme Tarihi: 27.02.2025 11:10
meb.gov.tr: 2025 BİLSEM sonuç ekranı | MEB BİLSEM sonuçları nereden öğrenilir? 1. 2. 3. sınıf BİLSEM takvimi!

Milli Eğitim Bakanlığı'na (MEB) bağlı olarak yürütülen Bilim ve Sanat Merkezleri (BİLSEM) öğrenci tanılama süreci devam ediyor. Ön değerlendirme aşamasını başarıyla geçen öğrenciler bireysel değerlendirme sürecine katılacak.

meb.gov.tr: 2025 BİLSEM sonuç ekranı | MEB BİLSEM sonuçları nereden öğrenilir? 1. 2. 3. sınıf BİLSEM takvimi!

BİLSEM Ön Değerlendirme Sonuçları Açıklanıyor
23 Şubat 2025 tarihinde tamamlanan BİLSEM ön değerlendirme uygulamalarının sonuçları, 28 Şubat 2025 tarihinde meb.gov.tr adresi üzerinden ilan edilecek.

meb.gov.tr: 2025 BİLSEM sonuç ekranı | MEB BİLSEM sonuçları nereden öğrenilir? 1. 2. 3. sınıf BİLSEM takvimi!

Veliler ve öğrenciler, MEB'in resmi sitesi üzerinden T.C. kimlik numaraları ile sonuçlarını öğrenebilecek.

Ön değerlendirme sürecinde başarılı olan öğrenciler, bireysel değerlendirme aşamasına geçiş yapacak. Ancak, ön değerlendirme sonuçlarına itiraz etmek isteyen adaylar için belirlenen takvim de açıklandı.

meb.gov.tr: 2025 BİLSEM sonuç ekranı | MEB BİLSEM sonuçları nereden öğrenilir? 1. 2. 3. sınıf BİLSEM takvimi!

BİLSEM Sonuçlarına İtiraz Süreci

Ön değerlendirme sonuçlarına itiraz etmek isteyen veliler, 3-7 Mart 2025 tarihleri arasında başvurularını yapabilecek. İtirazlar, MEB tarafından değerlendirilerek 10-14 Mart 2025 tarihlerinde sonuçlandırılacak.

Bu süreç tamamlandıktan sonra bireysel değerlendirme aşamasına geçilecek ve randevu sistemine göre öğrenciler sınavlara alınacak.

meb.gov.tr: 2025 BİLSEM sonuç ekranı | MEB BİLSEM sonuçları nereden öğrenilir? 1. 2. 3. sınıf BİLSEM takvimi!

BİLSEM Bireysel Değerlendirme Aşaması Ne Zaman?

Ön değerlendirme aşamasını başarıyla geçen öğrenciler, 14 Nisan - 27 Haziran 2025 tarihleri arasında bireysel değerlendirme uygulamalarına tabi tutulacak. Bireysel değerlendirme aşamasına girecek öğrencilerin sınav giriş belgeleri ise 26 Mart 2025 tarihinde e-Okul Yönetim Bilgi Sistemi üzerinden yayımlanacak.

Bireysel değerlendirme süreci tamamlandıktan sonra başarılı öğrenciler kayıt hakkı kazanacak.