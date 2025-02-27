meb.gov.tr: 2025 BİLSEM sonuç ekranı | MEB BİLSEM sonuçları nereden öğrenilir? 1. 2. 3. sınıf BİLSEM takvimi!
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından düzenlenen Bilim ve Sanat Merkezleri (BİLSEM) 2025 yılı ön değerlendirme uygulamaları tamamlandı. Binlerce öğrencinin katıldığı bu süreçte başarılı olan adaylar bireysel değerlendirme aşamasına geçecek. Peki BİLSEM 2025 sınav takvimi nasıl işliyor? Sonuçlar ne zaman açıklanacak? İşte merak edilen bilgiler...
Giriş Tarihi: 27.02.2025 11:10
Güncelleme Tarihi: 27.02.2025 11:10