MEB TYP işçi alımı başvuruları 2025-2026: İŞKUR TYP okullara temizlikçi ve güvenlik alımı ne zaman? Kaç kişilik alım yapılacak?
2025-2026 eğitim öğretim yılı yaklaşırken okullarda görev alacak temizlik personeli ve güvenlik görevlisi alımları için Toplum Yararına Program (TYP) kapsamında yapılacak İŞKUR başvuruları merakla bekleniyor. Her yıl binlerce kişinin geçici olarak istihdam edildiği bu program, iş arayan vatandaşlar için önemli bir fırsat sunuyor. Peki İŞKUR TYP başvuruları ne zaman başlayacak? Kimler başvurabilir? İşte detaylar.
Giriş Tarihi: 29.07.2025 06:01