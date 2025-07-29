Kadraj Galeri Kadraj İkon MEB TYP işçi alımı başvuruları 2025-2026: İŞKUR TYP okullara temizlikçi ve güvenlik alımı ne zaman? Kaç kişilik alım yapılacak?

MEB TYP işçi alımı başvuruları 2025-2026: İŞKUR TYP okullara temizlikçi ve güvenlik alımı ne zaman? Kaç kişilik alım yapılacak?

2025-2026 eğitim öğretim yılı yaklaşırken okullarda görev alacak temizlik personeli ve güvenlik görevlisi alımları için Toplum Yararına Program (TYP) kapsamında yapılacak İŞKUR başvuruları merakla bekleniyor. Her yıl binlerce kişinin geçici olarak istihdam edildiği bu program, iş arayan vatandaşlar için önemli bir fırsat sunuyor. Peki İŞKUR TYP başvuruları ne zaman başlayacak? Kimler başvurabilir? İşte detaylar.

Giriş Tarihi: 29.07.2025 06:01
MEB TYP işçi alımı başvuruları 2025-2026: İŞKUR TYP okullara hizmetli ve güvenlik alımı ne zaman? Kaç kişilik alım yapılacak?

Yeni eğitim-öğretim dönemi yaklaşırken Toplum Yararına Program (TYP) kapsamında yapılacak personel alımları yeniden gündemde. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) bünyesinde okullarda görevlendirilecek temizlik personeli ve güvenlik görevlisi alımlarına ilişkin gelişmeler yakından takip ediliyor. Peki TYP başvuruları ne zaman başlayacak? Başvuru şartları neler? İşte merak edilen detaylar.

MEB TYP işçi alımı başvuruları 2025-2026: İŞKUR TYP okullara hizmetli ve güvenlik alımı ne zaman? Kaç kişilik alım yapılacak?

TYP Başvuruları Ne Zaman Başlayacak?

2025-2026 eğitim öğretim yılı için TYP kapsamında yapılacak alımlara ilişkin henüz resmi bir ilan yayımlanmadı. Ancak geçtiğimiz yılın takvimine bakıldığında başvuruların Ağustos ayının son haftasında başladığı görülüyor.

MEB TYP işçi alımı başvuruları 2025-2026: İŞKUR TYP okullara hizmetli ve güvenlik alımı ne zaman? Kaç kişilik alım yapılacak?

Bu yıl da benzer bir sürecin işletileceği ve başvuruların 8 Eylül 2025'te açılacak olan okullardan önce başlatılacağı tahmin ediliyor.

MEB TYP işçi alımı başvuruları 2025-2026: İŞKUR TYP okullara hizmetli ve güvenlik alımı ne zaman? Kaç kişilik alım yapılacak?

İlanların, Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) ve İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri aracılığıyla duyurulması bekleniyor.

MEB TYP işçi alımı başvuruları 2025-2026: İŞKUR TYP okullara hizmetli ve güvenlik alımı ne zaman? Kaç kişilik alım yapılacak?

Sürecin başlamasıyla birlikte il bazında kontenjanlar ve başvuru tarihleri kamuoyuyla paylaşılacak.