MEB İOKBS 2025 Bursluluk Sınavı sonuç tarihi || Bursluluk sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
27 Nisan 2025 tarihinde gerçekleştirilen bursluluk sınavı (İOKBS), Türkiye genelinde 5. ve 8. sınıf ortaokul öğrencileri ile 9. ve 11. sınıf lise öğrencilerinin katılımıyla tamamlandı. Öğrenciler bu önemli sınavla eğitim hayatlarını daha kolay sürdürebilmek için burs kazanma fırsatı yakaladılar. Aileler ve öğrenciler sınavın sonuçlarını öğrenmek için büyük bir heyecanla bekliyor.
Giriş Tarihi: 11.05.2025 16:12
Güncelleme Tarihi: 11.05.2025 16:12