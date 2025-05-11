MEB İOKBS 2025 Bursluluk Sınavı sonuç tarihi || Bursluluk sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen bursluluk sınavının sonuçları için heyecan dorukta. 2025 İOKBS (İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı) sonuçlarının açıklanacağı tarih nihayet belli oldu. Peki, bursluluk sınav sonuçları ne zaman ilan edilecek? İşte bu sorunun yanıtı ve daha fazlası.