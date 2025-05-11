Kadraj Galeri Kadraj İkon MEB İOKBS 2025 Bursluluk Sınavı sonuç tarihi || Bursluluk sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

MEB İOKBS 2025 Bursluluk Sınavı sonuç tarihi || Bursluluk sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

27 Nisan 2025 tarihinde gerçekleştirilen bursluluk sınavı (İOKBS), Türkiye genelinde 5. ve 8. sınıf ortaokul öğrencileri ile 9. ve 11. sınıf lise öğrencilerinin katılımıyla tamamlandı. Öğrenciler bu önemli sınavla eğitim hayatlarını daha kolay sürdürebilmek için burs kazanma fırsatı yakaladılar. Aileler ve öğrenciler sınavın sonuçlarını öğrenmek için büyük bir heyecanla bekliyor.

Giriş Tarihi: 11.05.2025 16:12 Güncelleme Tarihi: 11.05.2025 16:12
MEB İOKBS 2025 Bursluluk Sınavı sonuç tarihi || Bursluluk sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen bursluluk sınavının sonuçları için heyecan dorukta. 2025 İOKBS (İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı) sonuçlarının açıklanacağı tarih nihayet belli oldu. Peki, bursluluk sınav sonuçları ne zaman ilan edilecek? İşte bu sorunun yanıtı ve daha fazlası.

MEB İOKBS 2025 Bursluluk Sınavı sonuç tarihi || Bursluluk sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

Bursluluk Sınavı Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak?

MEB, bu yılki bursluluk sınavı sonuçlarının 30 Mayıs Cuma günü erişime açılacağını duyurdu. Adaylar, sonuçlarını MEB'in resmi internet sitesi olan meb.gov.tr ya da odsgm.meb.gov.tr adreslerinden sorgulayabilecek. Sonuç ekranında, öğrencilerin toplam puanları, doğru-yanlış cevap sayıları ve burs durumu yer alacak. Adaylar, T.C. kimlik numarası ve doğum tarihi bilgileri ile sisteme giriş yaparak sonuçlarını öğrenebilecek.

MEB İOKBS 2025 Bursluluk Sınavı sonuç tarihi || Bursluluk sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

Bursluluk Sınavı Sonuçları 30 Mayıs'ta Erişime Açılacak

MEB, bu yılki bursluluk sınavı sonuçlarının 30 Mayıs Cuma günü erişime açılacağını duyurdu. Adaylar, sonuçlarını MEB'in resmi internet sitesi olan meb.gov.tr ya da odsgm.meb.gov.tr adreslerinden sorgulayabilecek.

MEB İOKBS 2025 Bursluluk Sınavı sonuç tarihi || Bursluluk sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

Sonuç ekranında, öğrencilerin toplam puanları, doğru-yanlış cevap sayıları ve burs durumu yer alacak. Adaylar, T.C. kimlik numarası ve doğum tarihi bilgileri ile sisteme giriş yaparak sonuçlarını öğrenebilecek.

MEB İOKBS 2025 Bursluluk Sınavı sonuç tarihi || Bursluluk sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

Burs Ödemeleri 12 Ay Sürecek

Bursluluk desteği, öğrencilerin eğitimi süresince 12 ay boyunca yapılacak. Bu ödemeler yaz tatili, ara tatiller ve yarıyıl tatili gibi dönemlerde de devam edecek.