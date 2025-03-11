Mart ortasında 27 dereceyi göreceğiz! Afrika’dan yeni sıcak hava dalgası geliyor: O tarihte pik yapacak

Mart ayının ortalarına gelirken Türkiye genelinde hava sıcaklıklarında belirgin bir artış görülmeye başlandı. Afrika kökenli sıcak hava dalgasının etkisiyle önümüzdeki günlerde yurt genelinde adeta yazdan kalma bir atmosfer hakim olacak. Meteoroloji Mühendisi Adil Tek'in de belirttiği gibi bu hafta sonu özellikle Marmara, Ege, Akdeniz ve İç Anadolu bölgelerinde sıcaklıklar mevsim normallerinin çok üzerine çıkacak.