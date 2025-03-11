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Mart ortasında 27 dereceyi göreceğiz! Afrika'dan yeni sıcak hava dalgası geliyor: O tarihte pik yapacak

Mart ayının gelmesiyle birlikte Türkiye'de hava sıcaklıkları hızlı bir yükselişe geçti. Son günlerde etkili olan güneşli havalar Afrika'dan gelen sıcak hava dalgasıyla birleşerek bahar havasını erken hissettirmeye başladı. Özellikle Akdeniz üzerinden yurda giriş yapan bu sıcak hava dalgası İstanbul başta olmak üzere birçok şehirde rekor sıcaklıklara neden olabilir. İşte Meteoroloji'den 11 Mart il il hava durumu raporu!

Giriş Tarihi: 11.03.2025 06:50 Güncelleme Tarihi: 11.03.2025 06:50
Mart ortasında 27 dereceyi göreceğiz! Afrika’dan yeni sıcak hava dalgası geliyor: O tarihte pik yapacak

Mart ayının ortalarına gelirken Türkiye genelinde hava sıcaklıklarında belirgin bir artış görülmeye başlandı. Afrika kökenli sıcak hava dalgasının etkisiyle önümüzdeki günlerde yurt genelinde adeta yazdan kalma bir atmosfer hakim olacak. Meteoroloji Mühendisi Adil Tek'in de belirttiği gibi bu hafta sonu özellikle Marmara, Ege, Akdeniz ve İç Anadolu bölgelerinde sıcaklıklar mevsim normallerinin çok üzerine çıkacak.

Mart ortasında 27 dereceyi göreceğiz! Afrika’dan yeni sıcak hava dalgası geliyor: O tarihte pik yapacak

Afrika Sıcakları Geldi! Haziran Sıcaklıklarını Mart Ortasında Göreceğiz

Son birkaç gündür etkisini hissettirmeye başlayan sıcak hava dalgası özellikle güney ve batı bölgelerde ciddi bir sıcaklık artışına yol açtı. Meteoroloji Uzmanı Adil Tek, "Mayıs sonu ve haziran başında görmemiz gereken sıcaklıkları mart ortasında yaşayacağız. Özellikle Akdeniz, Ege ve Marmara bölgelerinde sıcaklıklar hızla yükselecek" dedi.

Mart ortasında 27 dereceyi göreceğiz! Afrika’dan yeni sıcak hava dalgası geliyor: O tarihte pik yapacak

Özellikle hafta sonuna doğru sıcaklıkların zirve yapacağını belirten uzmanlar, vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyarıyor.

Mart ortasında 27 dereceyi göreceğiz! Afrika’dan yeni sıcak hava dalgası geliyor: O tarihte pik yapacak

İstanbul'da Sıcaklık 27 Dereceyi Görecek! İşte Gün Gün Hava Durumu

Afrika'dan gelen sıcak hava dalgasının etkisiyle Türkiye genelinde sıcaklıklar artışa geçerken, işte gün gün hava durumu tahmini:

🔹 11-12 Mart: Türkiye'nin güney ve batı kesimlerinde sıcaklıklar yükselmeye başlayacak. Akdeniz kıyılarında hava ılıman hale gelirken, Doğu Anadolu'nun yüksek kesimlerinde kar örtüsü varlığını sürdürecek.

Mart ortasında 27 dereceyi göreceğiz! Afrika’dan yeni sıcak hava dalgası geliyor: O tarihte pik yapacak

🔹 13 Mart: Adana, Ege'nin iç kesimleri, Marmara'nın güneyi ve Karadeniz kıyılarında sıcaklık artışı belirginleşecek. Samsun ve Ordu gibi illerde sıcak hava etkisini daha fazla hissettirecek.