Mart ortasında 27 dereceyi göreceğiz! Afrika'dan yeni sıcak hava dalgası geliyor: O tarihte pik yapacak
Mart ayının gelmesiyle birlikte Türkiye'de hava sıcaklıkları hızlı bir yükselişe geçti. Son günlerde etkili olan güneşli havalar Afrika'dan gelen sıcak hava dalgasıyla birleşerek bahar havasını erken hissettirmeye başladı. Özellikle Akdeniz üzerinden yurda giriş yapan bu sıcak hava dalgası İstanbul başta olmak üzere birçok şehirde rekor sıcaklıklara neden olabilir. İşte Meteoroloji'den 11 Mart il il hava durumu raporu!
Giriş Tarihi: 11.03.2025 06:50
Güncelleme Tarihi: 11.03.2025 06:50