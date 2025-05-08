Mali müşavirlik sınavı ne zaman, hangi gün yapılacak? 2025 Serbest muhasebeci mali müşavirlik (SMMM) sınav tarihleri

Finans ve muhasebe dünyasının en itibarlı kariyer yollarından biri olan Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik (SMMM), her yıl binlerce adayın yoğun ilgisine sahne oluyor. Mesleğe adım atmak isteyenlerin büyük bir heyecanla beklediği SMMM sınavlarının 2025 yılı 1. dönem tarihleri netleşti. TÜRMOB tarafından yapılan açıklama, Resmi Gazete'de yayımlandı ve sınava hazırlanan adaylar için kritik bir dönemin başlangıcı oldu.