Kadraj Galeri Kadraj İkon Mali müşavirlik sınavı ne zaman, hangi gün yapılacak? 2025 Serbest muhasebeci mali müşavirlik (SMMM) sınav tarihleri

Mali müşavirlik sınavı ne zaman, hangi gün yapılacak? 2025 Serbest muhasebeci mali müşavirlik (SMMM) sınav tarihleri

Mali müşavir olma hayali kuran binlerce aday için beklenen açıklama geldi. Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği (TÜRMOB), 2025 yılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik (SMMM) sınav takvimini resmi internet sitesi üzerinden yayımladı. Sınav maratonuna hazırlanan adaylar için kritik tarihler ve başvuru süreci de netleşmiş oldu.

Giriş Tarihi: 08.05.2025 13:46 Güncelleme Tarihi: 08.05.2025 13:46
Mali müşavirlik sınavı ne zaman, hangi gün yapılacak? Serbest muhasebeci mali müşavirlik SMMM sınav tarihleri

Finans ve muhasebe dünyasının en itibarlı kariyer yollarından biri olan Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik (SMMM), her yıl binlerce adayın yoğun ilgisine sahne oluyor. Mesleğe adım atmak isteyenlerin büyük bir heyecanla beklediği SMMM sınavlarının 2025 yılı 1. dönem tarihleri netleşti. TÜRMOB tarafından yapılan açıklama, Resmi Gazete'de yayımlandı ve sınava hazırlanan adaylar için kritik bir dönemin başlangıcı oldu.

Mali müşavirlik sınavı ne zaman, hangi gün yapılacak? Serbest muhasebeci mali müşavirlik SMMM sınav tarihleri

Sınav Tarihleri Resmi Gazete'de Yayınlandı

Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği (TÜRMOB), 2025 yılı SMMM yeterlilik sınavlarının 2-3 Ağustos tarihlerinde yapılacağını duyurdu. Başkent Ankara, İstanbul ve İzmir'de eş zamanlı olarak gerçekleştirilecek sınavlar, bu üç büyük şehirdeki sınav merkezlerinde organize edilecek.

Mali müşavirlik sınavı ne zaman, hangi gün yapılacak? Serbest muhasebeci mali müşavirlik SMMM sınav tarihleri

Başvuru Süreçleri: İlk Kez Girecekler ve Tekrar Katılacaklar İçin Farklı Takvim
Sınava ilk defa başvuracak adaylar için başvuru dönemi 7 Nisan – 30 Nisan 2025 tarihleri arasında gerçekleşecek. Bu kapsamda adayların, başvuru sürecinin sona ereceği 30 Nisan itibarıyla stajlarını, stajdan sayılan hizmetlerini ya da ilgili kurslarını fiilen tamamlamış olmaları gerekiyor.

Mali müşavirlik sınavı ne zaman, hangi gün yapılacak? Serbest muhasebeci mali müşavirlik SMMM sınav tarihleri

Öte yandan, sınava tekrar katılacak adaylar için başvuru tarihleri 4 Temmuz – 17 Temmuz 2025 olarak belirlendi. Her iki grup da başvurularını TÜRMOB'a bağlı TESMER Otomasyon Sistemi üzerinden, https://login.tesmer.org.tr adresinden çevrimiçi olarak gerçekleştirebilecek.

Mali müşavirlik sınavı ne zaman, hangi gün yapılacak? Serbest muhasebeci mali müşavirlik SMMM sınav tarihleri

Sınav Konuları ve Başvuru Belgeleri Tesmer Portalında

TÜRMOB'un sınav takvimine ilişkin yayımladığı duyuruda, başvuru sırasında istenen belgeler, sınav konuları, sınav esasları ve tüm işlem adımları detaylı olarak yer alıyor. Adayların, başvuru öncesinde bu detayları dikkatle incelemeleri büyük önem taşıyor.