Mali müşavirlik sınavı ne zaman, hangi gün yapılacak? 2025 Serbest muhasebeci mali müşavirlik (SMMM) sınav tarihleri
Mali müşavir olma hayali kuran binlerce aday için beklenen açıklama geldi. Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği (TÜRMOB), 2025 yılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik (SMMM) sınav takvimini resmi internet sitesi üzerinden yayımladı. Sınav maratonuna hazırlanan adaylar için kritik tarihler ve başvuru süreci de netleşmiş oldu.
Giriş Tarihi: 08.05.2025 13:46
Güncelleme Tarihi: 08.05.2025 13:46