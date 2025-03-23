Macaristan Türkiye maçı saat kaçta? UEFA Uluslar Ligi Macaristan-Türkiye milli maçı hangi kanalda? İlk 11’ler...

ARDA VE MERİH DÖNÜYOR!

Geçtiğimiz maç cezalı olan Arda Güler ve Merih Demiral cezalarını tamamladı. Rövanşta sahada olması beklenen bu isimlere karşılık geçtiğimiz maç 9. dakikada milli takımın ilk golünü kaydeden Orkun Kökçü ise cezalı duruma düştü.