Kadraj Galeri Kadraj İkon Macaristan Türkiye maçı saat kaçta? UEFA Uluslar Ligi Macaristan-Türkiye milli maçı hangi kanalda? İlk 11'ler...

Macaristan Türkiye maçı saat kaçta? UEFA Uluslar Ligi Macaristan-Türkiye milli maçı hangi kanalda? İlk 11'ler...

A Milli Futbol Takımımız, UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanş mücadelesine çıkıyor. Macaristan deplasmanındaki kritik maç A Ligi'ne yükselme yolunda belirleyici bir öneme sahip. İlk maçı Türkiye'de 3-1 kazanarak avantaj elde eden milliler Budapeşte'deki Puskas Arena'da Macaristan'a karşı üstünlük sağlayarak bir üst tura çıkmayı hedefliyor.

Giriş Tarihi: 23.03.2025 13:04 Güncelleme Tarihi: 23.03.2025 13:04
Macaristan Türkiye maçı saat kaçta? UEFA Uluslar Ligi Macaristan-Türkiye milli maçı hangi kanalda? İlk 11’ler...

Bugün Budapeşte'deki Puskas Arena Stadı'nda Türkiye ile Macaristan arasında oynanacak rövanş mücadelesi heyecanla bekleniyor. Maç bu akşam saat 20.00'de başlayacak. İlk maçtaki sonuç iki takımın geleceğini belirleyecek. Kazanan takım A Ligi'nde yoluna devam ederken, kaybeden ekip B Ligi'nde kalacak.

Macaristan Türkiye maçı saat kaçta? UEFA Uluslar Ligi Macaristan-Türkiye milli maçı hangi kanalda? İlk 11’ler...

MİLLİ MAÇ HANGİ KANALDA?

Macaristan-Türkiye karşılaşması, ilk maçta olduğu gibi TV8 ekranlarından şifresiz olarak yayınlanacak. Futbolseverler, maçı rahatça izleyebilecek.

Macaristan Türkiye maçı saat kaçta? UEFA Uluslar Ligi Macaristan-Türkiye milli maçı hangi kanalda? İlk 11’ler...

MACARİSTAN-TÜRKİYE MAÇI SAAT KAÇTA?

Macaristan-Türkiye Uluslar Ligi play-off rövanş maçı bu pazar akşamı TSİ 20.00'de Budapeşte'de gerçekleşecek.

Macaristan Türkiye maçı saat kaçta? UEFA Uluslar Ligi Macaristan-Türkiye milli maçı hangi kanalda? İlk 11’ler...

ARDA VE MERİH DÖNÜYOR!

Geçtiğimiz maç cezalı olan Arda Güler ve Merih Demiral cezalarını tamamladı. Rövanşta sahada olması beklenen bu isimlere karşılık geçtiğimiz maç 9. dakikada milli takımın ilk golünü kaydeden Orkun Kökçü ise cezalı duruma düştü.

Macaristan Türkiye maçı saat kaçta? UEFA Uluslar Ligi Macaristan-Türkiye milli maçı hangi kanalda? İlk 11’ler...

MUHTEMEL 11

TÜRKİYE: Uğurcan, Mert, Merih, Abdülkerim, Samet, Hakan, Kaan, Barış, Arda, Kenan, Kerem.