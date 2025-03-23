Macaristan Türkiye maçı saat kaçta? UEFA Uluslar Ligi Macaristan-Türkiye milli maçı hangi kanalda? İlk 11'ler...
A Milli Futbol Takımımız, UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanş mücadelesine çıkıyor. Macaristan deplasmanındaki kritik maç A Ligi'ne yükselme yolunda belirleyici bir öneme sahip. İlk maçı Türkiye'de 3-1 kazanarak avantaj elde eden milliler Budapeşte'deki Puskas Arena'da Macaristan'a karşı üstünlük sağlayarak bir üst tura çıkmayı hedefliyor.
Giriş Tarihi: 23.03.2025 13:04
Güncelleme Tarihi: 23.03.2025 13:04