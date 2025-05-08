Listedeki ilçeler mumları hazırlasın! BEDAŞ duyurdu: İstanbul’da elektrikler ne zaman gelecek?

İstanbul'da her gün belirli ilçelerde planlı elektrik kesintileri uygulanıyor. BEDAŞ tarafından gerçekleştirilen bakım, onarım ve altyapı yenileme çalışmaları kapsamında yapılan bu kesintiler, vatandaşların günlük yaşamını doğrudan etkileyebiliyor. Bu nedenle, güncel elektrik kesintisi programının düzenli olarak takip edilmesi büyük önem taşıyor. İşte kesinti yaşanacak ilçeler ve sorgulama ekranı...