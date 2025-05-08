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Listedeki ilçeler mumları hazırlasın! BEDAŞ duyurdu: İstanbul'da elektrikler ne zaman gelecek?

İstanbul'da yaşanacak planlı elektrik kesintileri ilçe ilçe her gün BEDAŞ tarafından duyuruluyor. Bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle yapılan kesintilerden vatandaşların etkilenmemesi için güncel listenin takibi önem taşıyor. Peki bugün İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler hangileri? Avrupa ve Anadolu yakasında elektrik kesintisi hangi saat aralığında olacak? İşte 8 Mayıs BEDAŞ elektrik kesintisi detayları ve kesinti sorgulama ekranı...

Giriş Tarihi: 08.05.2025 10:36
Listedeki ilçeler mumları hazırlasın! BEDAŞ duyurdu: İstanbul’da elektrikler ne zaman gelecek?

İstanbul'da her gün belirli ilçelerde planlı elektrik kesintileri uygulanıyor. BEDAŞ tarafından gerçekleştirilen bakım, onarım ve altyapı yenileme çalışmaları kapsamında yapılan bu kesintiler, vatandaşların günlük yaşamını doğrudan etkileyebiliyor. Bu nedenle, güncel elektrik kesintisi programının düzenli olarak takip edilmesi büyük önem taşıyor. İşte kesinti yaşanacak ilçeler ve sorgulama ekranı...

Listedeki ilçeler mumları hazırlasın! BEDAŞ duyurdu: İstanbul’da elektrikler ne zaman gelecek?

İstanbul elektrik kesintisi 8 Mayıs

Listedeki ilçeler mumları hazırlasın! BEDAŞ duyurdu: İstanbul’da elektrikler ne zaman gelecek?

İstanbul elektrik kesintisi 8 Mayıs

Listedeki ilçeler mumları hazırlasın! BEDAŞ duyurdu: İstanbul’da elektrikler ne zaman gelecek?

İstanbul elektrik kesintisi 8 Mayıs

Listedeki ilçeler mumları hazırlasın! BEDAŞ duyurdu: İstanbul’da elektrikler ne zaman gelecek?

İstanbul elektrik kesintisi 8 Mayıs