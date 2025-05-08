Listedeki ilçeler mumları hazırlasın! BEDAŞ duyurdu: İstanbul'da elektrikler ne zaman gelecek?
İstanbul'da yaşanacak planlı elektrik kesintileri ilçe ilçe her gün BEDAŞ tarafından duyuruluyor. Bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle yapılan kesintilerden vatandaşların etkilenmemesi için güncel listenin takibi önem taşıyor. Peki bugün İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler hangileri? Avrupa ve Anadolu yakasında elektrik kesintisi hangi saat aralığında olacak? İşte 8 Mayıs BEDAŞ elektrik kesintisi detayları ve kesinti sorgulama ekranı...
Giriş Tarihi: 08.05.2025 10:36