Lise kayıt tarihleri 2025-2026: LGS tercih sonuçları sonrası lise kayıtları ne zaman başlayacak? Kayıt için gerekli işlemler...
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından düzenlenen Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavın tercih sonuçları bugün açıklandı. Sonuçların erişime açılmasıyla birlikte öğrenciler yerleştikleri okulları ve açık kontenjan bilgilerini öğrenmeye başladı. Aynı zamanda taban puanlar ve okulların doluluk oranları da belli oldu. Yerleştirme sonuçlarının duyurulmasıyla birlikte ilk nakil dönemi de resmen başladı.
Giriş Tarihi: 04.08.2025 13:26