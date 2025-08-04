Kadraj Galeri Kadraj İkon Lise kayıt tarihleri 2025-2026: LGS tercih sonuçları sonrası lise kayıtları ne zaman başlayacak? Kayıt için gerekli işlemler...

Lise kayıt tarihleri 2025-2026: LGS tercih sonuçları sonrası lise kayıtları ne zaman başlayacak? Kayıt için gerekli işlemler...

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından düzenlenen Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavın tercih sonuçları bugün açıklandı. Sonuçların erişime açılmasıyla birlikte öğrenciler yerleştikleri okulları ve açık kontenjan bilgilerini öğrenmeye başladı. Aynı zamanda taban puanlar ve okulların doluluk oranları da belli oldu. Yerleştirme sonuçlarının duyurulmasıyla birlikte ilk nakil dönemi de resmen başladı.

Giriş Tarihi: 04.08.2025 13:26
Lise kayıt tarihleri 2025-2026: LGS tercih sonuçları sonrası lise kayıtları ne zaman başlayacak? Kayıt için gerekli işlemler...

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında yapılan 2025 yerleştirme sonuçlarının 4 Ağustos'ta açıklanmasının ardından gözler lise kayıt sürecine çevrildi. Öğrencilerin hangi okula yerleştiği netleştiği gibi boş kontenjanlar da belli oldu. Peki, 2025 yılında lise kayıtları ne zaman başlayacak? Nakil süreci nasıl işleyecek ve kayıt için hangi belgeler gerekiyor? İşte detaylı ve güvenilir bilgilerle adım adım lise kayıt süreci.

Lise kayıt tarihleri 2025-2026: LGS tercih sonuçları sonrası lise kayıtları ne zaman başlayacak? Kayıt için gerekli işlemler...

Yerleştirme Takvimi Açıklandı: Nakiller Başladı

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından paylaşılan resmi takvime göre LGS yerleştirme sonuçları 4 Ağustos 2025 Pazartesi günü açıklandı. Aynı gün itibarıyla nakil başvuru süreci de başlamış oldu.

Lise kayıt tarihleri 2025-2026: LGS tercih sonuçları sonrası lise kayıtları ne zaman başlayacak? Kayıt için gerekli işlemler...

Yerleştirmeye esas 1 ve 2. nakil tercih başvuruları ve sonuçları, 4-14 Ağustos 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

Lise kayıt tarihleri 2025-2026: LGS tercih sonuçları sonrası lise kayıtları ne zaman başlayacak? Kayıt için gerekli işlemler...

15-21 Ağustos boş kalan kontenjanlara başvurular alınacak. 22 Ağustos nakil komisyonlarınca yerleştirmeleri tamamlanacak.

Lise kayıt tarihleri 2025-2026: LGS tercih sonuçları sonrası lise kayıtları ne zaman başlayacak? Kayıt için gerekli işlemler...

Lise kayıtları ise yerleştirme işlemlerinin tamamlanmasının ardından başlayacak.

Lise kayıtları için kesin bir tarih duyurusu yapılması halinde haberimiz içerisine eklenecektir.