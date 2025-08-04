Lise kayıt tarihleri 2025-2026: LGS tercih sonuçları sonrası lise kayıtları ne zaman başlayacak? Kayıt için gerekli işlemler...

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında yapılan 2025 yerleştirme sonuçlarının 4 Ağustos'ta açıklanmasının ardından gözler lise kayıt sürecine çevrildi. Öğrencilerin hangi okula yerleştiği netleştiği gibi boş kontenjanlar da belli oldu. Peki, 2025 yılında lise kayıtları ne zaman başlayacak? Nakil süreci nasıl işleyecek ve kayıt için hangi belgeler gerekiyor? İşte detaylı ve güvenilir bilgilerle adım adım lise kayıt süreci.