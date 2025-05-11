Kadraj Galeri Kadraj İkon LİSE 3 YIL MI OLACAK? Liselerde zorunlu eğitim kısaltılacak mı? Yaş Modeli ve 3+1, 2+2 Modeli nedir?

LİSE 3 YIL MI OLACAK? Liselerde zorunlu eğitim kısaltılacak mı? Yaş Modeli ve 3+1, 2+2 Modeli nedir?

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin geçtiğimiz günlerde katıldığı bir canlı yayın programında Türkiye genelindeki liselerde eğitim süresiyle ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Tekin ülke genelinde sanayi ve ticaret sektörlerinde kalifiye eleman ihtiyacının arttığını belirterek lisede eğitim süresiyle ilgili yapılacak düzenlemelerin sinyallerini verdi. Bu açıklamalar lise eğitim süresinin kısaltılıp kısaltılmayacağı yönünde merakları artırdı.

Giriş Tarihi: 11.05.2025 11:53
LİSE 3 YIL MI OLACAK? Liselerde zorunlu eğitim kısaltılacak mı? Yaş Modeli ve 3+1, 2+2 Modeli nedir?

2012 yılında hayata geçirilen eğitim reformları ile birlikte ilkokul, ortaokul ve liselerde eğitim süresi 4 yıl olarak belirlenmişti. Ancak son dönemde liselerdeki eğitim süresi ile ilgili değişiklik talepleri gündemde. Zorunlu eğitimin 4 yıl olduğu mevcut sistemde yeni düzenlemelerle birlikte sürelerin kısaltılabileceği konuşuluyor. Liselerde eğitim süresinde yapılacak olası değişiklikler ise öğrenciler ve veliler tarafından merakla bekleniyor.

LİSE 3 YIL MI OLACAK? Liselerde zorunlu eğitim kısaltılacak mı? Yaş Modeli ve 3+1, 2+2 Modeli nedir?

Liselerde Eğitim Süresi Değişecek mi?

Liselerde eğitim süresinin kısaltılması konusundaki tartışmalar devam ederken, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin sanayi ve ticaret sektörlerinin nitelikli eleman ihtiyacına dikkat çekerek önerilen yeni eğitim modellerinin takip edildiğini belirtti.

LİSE 3 YIL MI OLACAK? Liselerde zorunlu eğitim kısaltılacak mı? Yaş Modeli ve 3+1, 2+2 Modeli nedir?

Eğer bu modellerde bir uzlaşma sağlanırsa konu Kabine Toplantısı'nda gündeme gelebilir. Ancak şu an için somut bir adım atılmış değil.

LİSE 3 YIL MI OLACAK? Liselerde zorunlu eğitim kısaltılacak mı? Yaş Modeli ve 3+1, 2+2 Modeli nedir?

Yeni Eğitim Modelleri Neler?

Lise eğitimi süresinin kısaltılmasına dair üç farklı model öne çıkıyor. Bunlar arasında en çok dikkat çeken ise 3+1 Eğitim Modeli ve 2+2 Eğitim Sistemi.

LİSE 3 YIL MI OLACAK? Liselerde zorunlu eğitim kısaltılacak mı? Yaş Modeli ve 3+1, 2+2 Modeli nedir?

3+1 Eğitim Modeli: Lise Eğitimi 3 Yıla İnecek

3+1 Eğitim Modeli, liselerdeki zorunlu eğitim süresinin 3 yıla indirilmesini öngörüyor. Bu modele göre, öğrenciler 11. sınıfta diplomalarını alacaklar.