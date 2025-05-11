LİSE 3 YIL MI OLACAK? Liselerde zorunlu eğitim kısaltılacak mı? Yaş Modeli ve 3+1, 2+2 Modeli nedir?
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin geçtiğimiz günlerde katıldığı bir canlı yayın programında Türkiye genelindeki liselerde eğitim süresiyle ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Tekin ülke genelinde sanayi ve ticaret sektörlerinde kalifiye eleman ihtiyacının arttığını belirterek lisede eğitim süresiyle ilgili yapılacak düzenlemelerin sinyallerini verdi. Bu açıklamalar lise eğitim süresinin kısaltılıp kısaltılmayacağı yönünde merakları artırdı.
Giriş Tarihi: 11.05.2025 11:53