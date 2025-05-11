LİSE 3 YIL MI OLACAK? Liselerde zorunlu eğitim kısaltılacak mı? Yaş Modeli ve 3+1, 2+2 Modeli nedir?

2012 yılında hayata geçirilen eğitim reformları ile birlikte ilkokul, ortaokul ve liselerde eğitim süresi 4 yıl olarak belirlenmişti. Ancak son dönemde liselerdeki eğitim süresi ile ilgili değişiklik talepleri gündemde. Zorunlu eğitimin 4 yıl olduğu mevcut sistemde yeni düzenlemelerle birlikte sürelerin kısaltılabileceği konuşuluyor. Liselerde eğitim süresinde yapılacak olası değişiklikler ise öğrenciler ve veliler tarafından merakla bekleniyor.