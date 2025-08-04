LGS yerleştirmeye esas 1. nakil başvuru ekranı 2025! MEB LGS 2. tercihler için lise boş kontenjanlar: Anadolu, Fen, İmam Hatip...
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2025 Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında yapılan yerleştirme sonuçlarını 4 Ağustos 2025 Pazartesi günü itibarıyla erişime açılacak. Tercih sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte herhangi bir okula yerleşemeyen veya yerleştiği okulu değiştirmek isteyen öğrenciler için nakil süreci de aynı gün başlayacak. Boş kontenjanlar ise MEB'in resmi internet sitesi üzerinden yayınlanacak.
Giriş Tarihi: 04.08.2025 06:43