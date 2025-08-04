Kadraj Galeri Kadraj İkon LGS yerleştirmeye esas 1. nakil başvuru ekranı 2025! MEB LGS 2. tercihler için lise boş kontenjanlar: Anadolu, Fen, İmam Hatip...

LGS yerleştirmeye esas 1. nakil başvuru ekranı 2025! MEB LGS 2. tercihler için lise boş kontenjanlar: Anadolu, Fen, İmam Hatip...

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2025 Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında yapılan yerleştirme sonuçlarını 4 Ağustos 2025 Pazartesi günü itibarıyla erişime açılacak. Tercih sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte herhangi bir okula yerleşemeyen veya yerleştiği okulu değiştirmek isteyen öğrenciler için nakil süreci de aynı gün başlayacak. Boş kontenjanlar ise MEB'in resmi internet sitesi üzerinden yayınlanacak.

Giriş Tarihi: 04.08.2025 06:43
LGS yerleştirmeye esas 1. nakil başvuru ekranı 2025! MEB LGS 2. tercihler için lise boş kontenjanlar: Anadolu, Fen, İmam Hatip...

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında gerçekleştirilen yerleştirme sonuçlarının ardından gözler ek tercih sürecine çevrildi. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2025 yılı LGS yerleştirmeye esas 1. nakil dönemiyle ilgili takvimi ve boş kontenjan bilgilerini resmi olarak yayımladı. İlk yerleştirme sürecinde arzu ettiği okula giremeyen öğrenciler için yeni bir fırsat doğdu.

LGS yerleştirmeye esas 1. nakil başvuru ekranı 2025! MEB LGS 2. tercihler için lise boş kontenjanlar: Anadolu, Fen, İmam Hatip...

LGS Boş Kontenjanlar 2025: Bugün Açıklanıyor

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yapılan açıklamaya göre, 2025 Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında yerleştirmeye esas 1. nakil süreci 4 Ağustos 2025 Pazartesi günü itibarıyla başladı. İlk tercih sonuçlarının ardından oluşan boş kontenjanlar, bugün öğrencilerin erişimine açılacak.

LGS yerleştirmeye esas 1. nakil başvuru ekranı 2025! MEB LGS 2. tercihler için lise boş kontenjanlar: Anadolu, Fen, İmam Hatip...

Veliler ve öğrenciler meb.gov.tr üzerinden okul bazlı boş kontenjanları ve taban puan bilgilerini öğrenebilecek.

LGS yerleştirmeye esas 1. nakil başvuru ekranı 2025! MEB LGS 2. tercihler için lise boş kontenjanlar: Anadolu, Fen, İmam Hatip...

Bu kontenjanlar ilk yerleştirmelerde herhangi bir okula yerleşemeyen ya da yerleştiği okuldan memnun olmayan öğrenciler için yeni bir fırsat sunuyor.

LGS yerleştirmeye esas 1. nakil başvuru ekranı 2025! MEB LGS 2. tercihler için lise boş kontenjanlar: Anadolu, Fen, İmam Hatip...

2025 LGS takvimine göre, 1. nakil başvuru dönemi 4-6 Ağustos 2025 tarihleri arasında gerçekleşecek. Başvuru sonuçları ise 8 Ağustos 2025 Cuma günü açıklanacak.