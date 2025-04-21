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Kurban Bayramı arefesi ne zaman, hangi güne denk geliyor? 2025 Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak?

2025 yılı hem dini ibadetlerini yerine getirmek isteyenler hem de tatil yapmak isteyenler için büyük bir fırsat sunuyor. Kurban Bayramı her yıl olduğu gibi hem dini hem de sosyal anlamda önemli bir yer tutuyor. Bu yıl da birçok vatandaş bayramda hem dini vecibelerini yerine getirecek hem de sevdikleriyle tatil yapmayı planlıyor. Peki 2025 Kurban Bayramı arefesi ne zaman? İşte merak edilen tarihler.

Giriş Tarihi: 21.04.2025 07:43 Güncelleme Tarihi: 21.04.2025 07:43
Kurban Bayramı arefesi ne zaman, hangi güne denk geliyor? 2025 Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak?

2025 yılının ilk bayramı olan Ramazan Bayramı'nın sona ermesinin ardından gözler 2025 Kurban Bayramı'na çevrildi. Her yıl olduğu gibi vatandaşlar dini vecibelerini yerine getirmenin yanı sıra tatil planları yaparak bu özel zamanı en iyi şekilde değerlendirmeyi amaçlıyor. Bu yıl Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayınlanan 2025 dini takvimiyle birlikte Kurban Bayramı'nın arefe günü tarihi de kesinleşti.

Kurban Bayramı arefesi ne zaman, hangi güne denk geliyor? 2025 Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak?

2025 Kurban Bayramı Arefesi ve Bayram Tarihleri Belli Oldu

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayınladığı 2025 dini günler takvimine göre 2025 Kurban Bayramı'nın arefesi, 5 Haziran 2025 Perşembe günü idrak edilecek.

Arefe günü bayram hazırlıkları ve duaların yoğun olduğu aynı zamanda halk arasında ziyaretlerin gerçekleştirildiği özel bir gündür.

Kurban Bayramı arefesi ne zaman, hangi güne denk geliyor? 2025 Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak?

2025 yılı Kurban Bayramı ise 6 Haziran 2025 Cuma günü başlayacak ve 9 Haziran 2025 Pazartesi günü sona erecek. Bu 4 günlük süre özellikle kurban kesimi ve bayramlaşma geleneklerinin yerine getirildiği, dini ibadetlerin ön planda olduğu bir dönem olacak.

Bayramın ilk günü Müslümanlar için çok önemli bir ibadet olan kurban kesimi ile başlar. Ayrıca bayram boyunca büyükler ziyaret edilir, sevdiklerimize hediyeler takdim edilir ve iyilikler yapılır.

Kurban Bayramı arefesi ne zaman, hangi güne denk geliyor? 2025 Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak?

BAYRAM TATİLİ 9 GÜN OLUR MU?

Kabine Toplantısı sonrası alınan kararlarla bayram tatilleri 9 güne çıkabiliyor.

2025 Ramazan Bayramı'nda alınan kararla birlikte bayram tatili 9 güne çıkartılmıştı.

Kurban Bayramı arefesi ne zaman, hangi güne denk geliyor? 2025 Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak?

Bu yıl Kurban Bayramı tatiline yönelik de benzer bir gelişme olacağı yönünde henüz bilgi yok.