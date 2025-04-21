Kurban Bayramı arefesi ne zaman, hangi güne denk geliyor? 2025 Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak?

2025 yılı Kurban Bayramı ise 6 Haziran 2025 Cuma günü başlayacak ve 9 Haziran 2025 Pazartesi günü sona erecek. Bu 4 günlük süre özellikle kurban kesimi ve bayramlaşma geleneklerinin yerine getirildiği, dini ibadetlerin ön planda olduğu bir dönem olacak.

Bayramın ilk günü Müslümanlar için çok önemli bir ibadet olan kurban kesimi ile başlar. Ayrıca bayram boyunca büyükler ziyaret edilir, sevdiklerimize hediyeler takdim edilir ve iyilikler yapılır.