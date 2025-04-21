Kurban Bayramı arefesi ne zaman, hangi güne denk geliyor? 2025 Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak?
2025 yılı hem dini ibadetlerini yerine getirmek isteyenler hem de tatil yapmak isteyenler için büyük bir fırsat sunuyor. Kurban Bayramı her yıl olduğu gibi hem dini hem de sosyal anlamda önemli bir yer tutuyor. Bu yıl da birçok vatandaş bayramda hem dini vecibelerini yerine getirecek hem de sevdikleriyle tatil yapmayı planlıyor. Peki 2025 Kurban Bayramı arefesi ne zaman? İşte merak edilen tarihler.
Giriş Tarihi: 21.04.2025 07:43
Güncelleme Tarihi: 21.04.2025 07:43