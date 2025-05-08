Küçükbaş ve büyükbaş canlı kilo fiyatları (Mayıs 2025) | İl il kurbanlık fiyatları: Koç, koyun, dana ve keçi...
2025 Kurban Bayramı için geri sayım sürerken vatandaşların en çok merak ettiği konulardan biri de kurbanlık fiyatları oldu. Haziran ayında kutlanacak olan bu özel gün öncesinde küçükbaş ve büyükbaş kurbanlık fiyatları yavaş yavaş netleşiyor. İstanbul, Bursa, Ankara, İzmir gibi büyükşehirlerin yanı sıra Türkiye'nin çeşitli illerinde de kurbanlıkların fiyatları araştırılmaya başlandı. Koç, koyun, dana ve keçi gibi kurbanlık hayvanların canlı kilo fiyatları vatandaşlar tarafından merakla takip ediliyor.
Giriş Tarihi: 08.05.2025 09:35