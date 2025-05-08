Küçükbaş ve büyükbaş canlı kilo fiyatları (Mayıs 2025) | İl il kurbanlık fiyatları: Koç, koyun, dana ve keçi...

Kızılay Kurban Kesim Bedeli 2025

Yurt İçi ve Gazze: 13.250 TL

Kızılay, kurban ibadeti için 2025 yılı bedelini 13.250 TL olarak açıkladı. Bu bedel, yurt içindeki kesimlerin yanı sıra Gazze'deki ihtiyaç sahiplerine yapılan yardımları da kapsıyor.

Yurt Dışı: 5.250 TL

Kızılay, yurt dışındaki kurban kesimleri için ise 5.250 TL'lik bir ücret belirledi. Kızılay, yurt dışında özellikle Afrika ve Asya gibi bölgelere yönelik kurban kesimleri gerçekleştirecek.