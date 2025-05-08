Kadraj Galeri Kadraj İkon Küçükbaş ve büyükbaş canlı kilo fiyatları (Mayıs 2025) | İl il kurbanlık fiyatları: Koç, koyun, dana ve keçi...

Küçükbaş ve büyükbaş canlı kilo fiyatları (Mayıs 2025) | İl il kurbanlık fiyatları: Koç, koyun, dana ve keçi...

2025 Kurban Bayramı için geri sayım sürerken vatandaşların en çok merak ettiği konulardan biri de kurbanlık fiyatları oldu. Haziran ayında kutlanacak olan bu özel gün öncesinde küçükbaş ve büyükbaş kurbanlık fiyatları yavaş yavaş netleşiyor. İstanbul, Bursa, Ankara, İzmir gibi büyükşehirlerin yanı sıra Türkiye'nin çeşitli illerinde de kurbanlıkların fiyatları araştırılmaya başlandı. Koç, koyun, dana ve keçi gibi kurbanlık hayvanların canlı kilo fiyatları vatandaşlar tarafından merakla takip ediliyor.

Giriş Tarihi: 08.05.2025 09:35
Küçükbaş ve büyükbaş canlı kilo fiyatları Mayıs 2025 | İl il kurbanlık fiyatları: Koç, koyun, dana ve keçi...

Kurban Bayramı 2025 için geri sayım başladı. Her yıl olduğu gibi vatandaşlar kurbanlık alımı ve kurban kesim bedelleri hakkında araştırmalarını hızlandırmış durumda. Bu yıl, küçükbaş ve büyükbaş kurbanlık fiyatlarının yanı sıra, Diyanet ve Kızılay tarafından belirlenen vekaletle kurban kesim bedelleri de merak konusu oldu. Bayram öncesi kurbanlık alımı yapmadan önce dikkat edilmesi gereken birçok önemli nokta bulunuyor.

Küçükbaş ve büyükbaş canlı kilo fiyatları Mayıs 2025 | İl il kurbanlık fiyatları: Koç, koyun, dana ve keçi...

Diyanet Kurban Kesim Bedeli 2025

Yurt İçi: 13.500 TL
Diyanet, yurt içindeki kurban kesimleri için 2025 yılı bedelini 13.500 TL olarak belirledi. Bu bedel, yurtiçindeki kurban kesim hizmetlerini kapsıyor ve Türkiye genelinde sunulacak hizmetler için geçerli olacak.

Küçükbaş ve büyükbaş canlı kilo fiyatları Mayıs 2025 | İl il kurbanlık fiyatları: Koç, koyun, dana ve keçi...

Yurt Dışı: 5.450 TL
Diyanet, yurt dışındaki kurban kesimleri içinse daha düşük bir ücret belirledi. 2025 yılı için yurt dışı vekâletle kurban kesim bedeli 5.450 TL olarak açıklandı. Bu bedel, özellikle yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarının kurban ibadetlerini yerine getirmelerine olanak tanıyacak.

Küçükbaş ve büyükbaş canlı kilo fiyatları Mayıs 2025 | İl il kurbanlık fiyatları: Koç, koyun, dana ve keçi...

Kızılay Kurban Kesim Bedeli 2025

Yurt İçi ve Gazze: 13.250 TL
Kızılay, kurban ibadeti için 2025 yılı bedelini 13.250 TL olarak açıkladı. Bu bedel, yurt içindeki kesimlerin yanı sıra Gazze'deki ihtiyaç sahiplerine yapılan yardımları da kapsıyor.

Yurt Dışı: 5.250 TL
Kızılay, yurt dışındaki kurban kesimleri için ise 5.250 TL'lik bir ücret belirledi. Kızılay, yurt dışında özellikle Afrika ve Asya gibi bölgelere yönelik kurban kesimleri gerçekleştirecek.

Küçükbaş ve büyükbaş canlı kilo fiyatları Mayıs 2025 | İl il kurbanlık fiyatları: Koç, koyun, dana ve keçi...

2025 Yılı Kurbanlık Kilo Fiyatları

Et ve Süt Kurumu tarafından belirlenen fiyatlara göre, 2025 yılı için kurbanlık fiyatları canlı kilo bazında şu şekilde sıralanıyor:

Canlı Kuzu Kilo Fiyatı: 280-330 TL

Canlı Toklu Kilo Fiyatı: 280-290 TL