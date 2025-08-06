Kuaföre gerek yok: Van Gölü’ne gir sarı saçla çık doğal boyama garantili! İşte uzmanların açıklaması!
Van Gölü sadece doğal güzelliğiyle değil, sudaki eşsiz mineraller sayesinde saçlarda yarattığı sararma etkisiyle de dikkat çekiyor. Yüzme sezonunun başlamasıyla birlikte göle giren çocuklarda gözlemlenen bu ilginç olay, yerli ve yabancı ziyaretçiler arasında merak uyandırıyor. Peki Van Gölü'ne girenlerin saçları neden sarı oluyor? Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi'nden uzmanlar nedenini açıkladı…
Giriş Tarihi: 06.08.2025 12:47