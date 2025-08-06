Kadraj Galeri Kadraj İkon Kuaföre gerek yok: Van Gölü’ne gir sarı saçla çık doğal boyama garantili! İşte uzmanların açıklaması!

Kuaföre gerek yok: Van Gölü’ne gir sarı saçla çık doğal boyama garantili! İşte uzmanların açıklaması!

Van Gölü sadece doğal güzelliğiyle değil, sudaki eşsiz mineraller sayesinde saçlarda yarattığı sararma etkisiyle de dikkat çekiyor. Yüzme sezonunun başlamasıyla birlikte göle giren çocuklarda gözlemlenen bu ilginç olay, yerli ve yabancı ziyaretçiler arasında merak uyandırıyor. Peki Van Gölü'ne girenlerin saçları neden sarı oluyor? Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi'nden uzmanlar nedenini açıkladı…

Giriş Tarihi: 06.08.2025 12:47
Kuaföre gerek yok: Van Gölü’ne gir sarı saçla çık doğal boyama garantili! İşte uzmanların açıklaması!

Van Gölü'nün suları, yaz aylarında saçlarda ortaya çıkan sarı tonlarla sürpriz etkisini gösteriyor. Gölün benzersiz mineral yapısı, özellikle çocukların saçlarında doğal bir sararma yaratırken, bu sıra dışı durum bölge halkı ve turistlerin dikkatini çekiyor. Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi'nden Prof. Dr. Hatice Uce Özkol'un yaptığı açıklamalar, Van Gölü'nün bu özel özelliğini bilimsel açıdan ortaya koyuyor.

Kuaföre gerek yok: Van Gölü’ne gir sarı saçla çık doğal boyama garantili! İşte uzmanların açıklaması!

VAN GÖLÜ'NÜN YAZ AYLARINDAKİ SIRA DIŞI ETKİSİ

Türkiye'nin en büyük sodalı gölü olan Van Gölü, sadece doğal güzelliğiyle değil, yaz aylarında ortaya çıkan ilginç bir doğa olayıyla da dikkat çekiyor. Yazın göle giren çocukların saçlarının zamanla sarıya dönmesi, bilim insanlarının da ilgisini çekti. Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Dermatoloji Uzmanı Prof. Dr. Hatice Uce Özkol, bu ilginç değişimin nedenlerini yaptığı araştırmalarla ortaya koydu.

Kuaföre gerek yok: Van Gölü’ne gir sarı saçla çık doğal boyama garantili! İşte uzmanların açıklaması!

GÖL SUYUNDAKİ MİNERAL ETKİSİ SAÇLARDA DOĞAL AÇILMA SAĞLIYOR

Prof. Dr. Özkol, Van Gölü suyunun yüksek mineral ve soda içeriğinin saçlarda doğal bir açıcı etki yarattığını vurguladı. "Göle sık sık giren, özellikle yağlı cilt tipine sahip çocukların saçları bu mineral zenginliği nedeniyle açılıyor. Sodalı su, cildin ölü tabakasını temizleyerek saçlarda doğal bir sararma etkisi meydana getiriyor. Bu etki, yüksek rakım ve güneş ışınlarının birleşimiyle daha da belirginleşiyor" diye açıkladı.

Kuaföre gerek yok: Van Gölü’ne gir sarı saçla çık doğal boyama garantili! İşte uzmanların açıklaması!

YAZIN SARARAN SAÇLAR KIŞIN ESKİ RENGİNİ ALIYOR

Van Gölü çevresindeki çocuklar, yaz aylarında saçlarının renginin açıldığını sık sık gözlemliyor. Yaylıyaka Mahallesi'nde yaşayan 11 yaşındaki Semih Gök, "Yaz tatilinde her gün gölde yüzüyoruz, saçlarımız sararıyor ama bundan mutluyuz" diyor. Mahalle sakinleri de çocukların yazın sararan saçlarının kış aylarında tekrar eski haline döndüğünü belirtiyor.

Kuaföre gerek yok: Van Gölü’ne gir sarı saçla çık doğal boyama garantili! İşte uzmanların açıklaması!

UZMANLARDAN KORUYUCU UYARILAR

Prof. Dr. Özkol, saçlarda sararma doğal bir süreç olsa da, çocukların güneş ışınlarından korunmasının çok önemli olduğunu söyledi. "Buradaki yüksek rakım nedeniyle güneşin etkisi kuvvetli. Deri yanıkları cilt kanseri riskini artırıyor. Bu yüzden çocukların gölde yüzüp saçlarının sararmasına izin verirken, vücutlarını mutlaka korumaları gerekiyor" dedi. Saçların sararmasını engellemek için özel bir önleme gerek olmadığını da belirten Özkol, bölge halkının bu doğal renk değişimini sevdiğini ifade etti.