Kuaföre gerek yok: Van Gölü’ne gir sarı saçla çık doğal boyama garantili! İşte uzmanların açıklaması!

UZMANLARDAN KORUYUCU UYARILAR

Prof. Dr. Özkol, saçlarda sararma doğal bir süreç olsa da, çocukların güneş ışınlarından korunmasının çok önemli olduğunu söyledi. "Buradaki yüksek rakım nedeniyle güneşin etkisi kuvvetli. Deri yanıkları cilt kanseri riskini artırıyor. Bu yüzden çocukların gölde yüzüp saçlarının sararmasına izin verirken, vücutlarını mutlaka korumaları gerekiyor" dedi. Saçların sararmasını engellemek için özel bir önleme gerek olmadığını da belirten Özkol, bölge halkının bu doğal renk değişimini sevdiğini ifade etti.