Kadraj Galeri Kadraj İkon KPSS 2025/5 Sağlık Bakanlığı hemşire, ATT, röntgen teknisyeni, tıbbi sekreter taban puanları! İşte branş branş en düşük puanlar

Sağlık Bakanlığı'nın 2025/5 dönemi merkezi atama sonuçları, on binlerce adayın heyecanla beklediği KPSS taban puanlarını netleştirdi. ÖSYM tarafından açıklanan verilere göre, hemşire, ebe, ATT (İlk ve Acil Yardım Sağlık Teknikeri) ve tıbbi sekreter gibi popüler kadrolarda taban puanlar yüksek seyrini korudu. Ön lisans ve lisans düzeyindeki bazı unvanlarda 91 puanı aşan rekor atamalar dikkat çekerken, en düşük puanların dahi 65 bandının altına inmediği gözlendi. İşte mezuniyet düzeylerine göre tüm taban puanlar detaylı analizler ve adayları bekleyen yeni süreçlere dair tüm bilgiler.

Giriş Tarihi: 15.10.2025 09:56
Lisans ve Ön Lisansta Rekor Puanlar

Sağlık Bakanlığı'nın geniş kapsamlı personel alımında, bazı meslek gruplarındaki atama taban puanlarının beklenen seviyenin de üzerine çıktığı görüldü. Bu durum, kamu hizmetine duyulan ilginin ve KPSS rekabetinin ne denli yoğunlaştığını bir kez daha kanıtladı.

Lisans Mezunu Kadrolar: 91 Puan Barajı Geçildi

Lisans mezunları arasında en çok dikkat çeken unvanlar, Diyetisyen ve Odyolog oldu. Her iki meslekte de taban puanların 91'in üzerine çıkması, bu kadrolara olan talebin yüksekliğini ve başarı ortalamasının sertliğini gösteriyor:

Diyetisyen – Taban Puanı: 91,55496

Odyolog Taban Puanı: 91,30518

Fizyoterapist Taban Puanı: 90,68268

Psikolog – Taban Puanı: 89,35223

Hemşire Taban Puanı: 73,87994

Ebe – Taban Puanı: 73,72445

Lisans Hemşirelik ve Ebelik kadrolarındaki taban puanların (73 bandında) diğer bazı lisans unvanlarına göre daha düşük kalması, bu iki unvan için ayrılan kontenjan sayısının diğer branşlara göre çok daha yüksek olmasından kaynaklandığı analiz edilmektedir.

Ön Lisans Kadroları: Tıbbi Sekreter ve ATT'de Yüksek Rekabet

Sağlık hizmetlerinin temelini oluşturan ön lisans mezunu kadrolarda da atama puanları genel olarak 80'in üzerinde seyretti. En çok kontenjan açılan ve en çok merak edilen kadrolardan olan Tıbbi Sekreter ve İlk ve Acil Yardım (ATT) taban puanları, bu kadrolardaki yoğunluğu teyit ediyor:

Sağlık Teknikeri (Tıbbi Sekreter) – Taban Puanı: 84,8228

Sağlık Teknikeri (İlk ve Acil Yardım) – Taban Puanı: 85,16465

Sağlık Teknikeri (Anestezi) – Taban Puanı: 89,83611 (En Yüksek Ön Lisans Puanı)

Sağlık Teknikeri (Laboratuvar) – Taban Puanı: 87,1522

Sağlık Teknikeri (Röntgen) – Taban Puanı: 83,77204

Destek Personeli (Şoför) – Taban Puanı: 70,70422

Ön lisans mezunları arasında Anestezi Teknikerliği kadrosunun 89,83'lük taban puanla en yüksek rekabetin yaşandığı kadro olması, mesleğin popülaritesi ve kontenjan darlığına işaret ediyor.

Lise Mezunu Kadrolar: Minimum Eşik 72 Puan

Lise mezunu kadrolarda dahi rekabetin sertleştiği görülüyor. Taban puanların büyük çoğunluğu 77 puanın üzerinde yoğunlaştı:

Lise Mezunu Hemşire – Taban Puanı: 79,60457

Lise Sağlık Teknisyeni (İlk ve Acil Yardım) Taban Puanı: 80,92298

Lise Sağlık Teknisyeni (Tıbbi Sekreter) – Taban Puanı: 72,12722

Sağlık Teknisyeni (Röntgen) – Taban Puanı: 77,31548

Lise kadrolarında en düşük atama puanı ise 67,83 ile Teknisyen unvanında gerçekleşti.

Puan Farkı Göz Korkutuyor: 20 Puanlık Rekabet Aralığı

ÖSYM verilerinin genel incelemesi, en düşük atama taban puanı olan 65,50'den (Tekniker) en yüksek atama taban puanı olan 91,55'e (Diyetisyen) kadar yaklaşık 26 puanlık devasa bir fark olduğunu gösteriyor. Ancak, sağlıkla ilgili popüler meslek gruplarındaki puan aralığı (Lise Tıbbi Sekreter 72,12'den Lisans Diyetisyen 91,55'e), rekabetin yaklaşık 20 puanlık bir marjda yoğunlaştığını kanıtlıyor. Bu fark, adayların mezun oldukları alanın kontenjan büyüklüğü ve atama talebi ile doğrudan ilişkilidir.