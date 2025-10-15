KPSS 2025/5 Sağlık Bakanlığı hemşire, ATT, röntgen teknisyeni, tıbbi sekreter taban puanları! İşte branş branş en düşük puanlar

Ön Lisans Kadroları: Tıbbi Sekreter ve ATT'de Yüksek Rekabet
Sağlık hizmetlerinin temelini oluşturan ön lisans mezunu kadrolarda da atama puanları genel olarak 80'in üzerinde seyretti. En çok kontenjan açılan ve en çok merak edilen kadrolardan olan Tıbbi Sekreter ve İlk ve Acil Yardım (ATT) taban puanları, bu kadrolardaki yoğunluğu teyit ediyor:
Sağlık Teknikeri (Tıbbi Sekreter) – Taban Puanı: 84,8228
Sağlık Teknikeri (İlk ve Acil Yardım) – Taban Puanı: 85,16465
Sağlık Teknikeri (Anestezi) – Taban Puanı: 89,83611 (En Yüksek Ön Lisans Puanı)
Sağlık Teknikeri (Laboratuvar) – Taban Puanı: 87,1522
Sağlık Teknikeri (Röntgen) – Taban Puanı: 83,77204
Destek Personeli (Şoför) – Taban Puanı: 70,70422
Ön lisans mezunları arasında Anestezi Teknikerliği kadrosunun 89,83'lük taban puanla en yüksek rekabetin yaşandığı kadro olması, mesleğin popülaritesi ve kontenjan darlığına işaret ediyor.