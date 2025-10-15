KPSS 2025/5 Sağlık Bakanlığı hemşire, ATT, röntgen teknisyeni, tıbbi sekreter taban puanları! İşte branş branş en düşük puanlar

Lisans Mezunu Kadrolar: 91 Puan Barajı Geçildi

Lisans mezunları arasında en çok dikkat çeken unvanlar, Diyetisyen ve Odyolog oldu. Her iki meslekte de taban puanların 91'in üzerine çıkması, bu kadrolara olan talebin yüksekliğini ve başarı ortalamasının sertliğini gösteriyor:

Diyetisyen – Taban Puanı: 91,55496

Odyolog – Taban Puanı: 91,30518

Fizyoterapist – Taban Puanı: 90,68268

Psikolog – Taban Puanı: 89,35223

Hemşire – Taban Puanı: 73,87994

Ebe – Taban Puanı: 73,72445

Lisans Hemşirelik ve Ebelik kadrolarındaki taban puanların (73 bandında) diğer bazı lisans unvanlarına göre daha düşük kalması, bu iki unvan için ayrılan kontenjan sayısının diğer branşlara göre çok daha yüksek olmasından kaynaklandığı analiz edilmektedir.