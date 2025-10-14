Sağlık Bakanlığı temizlik ve güvenlik görevlisi alım ilanları geldi! İşte şartlar ve şehir kontenjanları

Sağlık Bakanlığı, birinci etapta gerçekleştirdiği 3.170 kişilik temizlik görevlisi alımının ardından, 2. etapta 1.948 kişilik ek kadro tahsis etti. Bu alımlar, hastane ve sağlık merkezlerindeki hijyen ve düzenin sağlanması açısından büyük önem taşıyor.
11 şehirde gerçekleşecek olan 1948 kişilik alımda en yüksek kontenjanlar dikkat çekiyor:
Sağlık Bakanlığı, tesislerin güvenliğini sağlamak amacıyla da 10 şehirde toplam 572 Koruma ve Güvenlik Görevlisi alımı yapacak. Bu alımlarda adaylardan özel güvenlik kimlik kartı şartı aranacak.