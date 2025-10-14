Kadraj Galeri Kadraj İkon Sağlık Bakanlığı temizlik ve güvenlik görevlisi alım ilanları geldi! İşte şartlar ve şehir kontenjanları

Sağlık Bakanlığı temizlik ve güvenlik görevlisi alım ilanları geldi! İşte şartlar ve şehir kontenjanları

Sağlık Bakanlığı Türkiye genelindeki hastane ve tesislerinde görevlendirmek üzere toplamda 2.520 kişilik işçi alımı için ilana çıktı. 1948 Temizlik Görevlisi ve 572 Koruma ve Güvenlik Görevlisi alımını kapsayan bu istihdam dalgası Güneydoğu ve Ege bölgeleri başta olmak üzere 11 farklı şehirde yoğunlaşırken başvuru şartları ve şehir kontenjanları İŞKUR üzerinden adaylara duyuruldu.

Giriş Tarihi: 14.10.2025 12:55
Sağlık Bakanlığı temizlik ve güvenlik görevlisi alım ilanları! İşte şartlar, şehir kontenjanları

Sağlık Bakanlığı'nın 2 bin 764 sürekli işçi alım ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı. Başvurular, 13 Ekim'e kadar "esube.iskur. gov.tr" adresi üzerinden alınacak. Alımlar, ihtiyaç duyulan hizmet türlerine göre il düzeyinde yapılacak. Başvurularda, kişilerin Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi'ndeki adresleri dikkate alınacak. Adaylar, ilan edilen kadrolardan yalnızca bir iş yeri ve mesleğe başvuru yapabilecek. Bin 948 temizlik görevlisi, 572 güvenlik görevlisi, 244 hastane klinik destek elemanı alınacak.

Sağlık Bakanlığı temizlik ve güvenlik görevlisi alım ilanları! İşte şartlar, şehir kontenjanları

Büyük Temizlik Gücü Alımı: 1948 Kişilik Kadro Dağılımı

Sağlık Bakanlığı, birinci etapta gerçekleştirdiği 3.170 kişilik temizlik görevlisi alımının ardından, 2. etapta 1.948 kişilik ek kadro tahsis etti. Bu alımlar, hastane ve sağlık merkezlerindeki hijyen ve düzenin sağlanması açısından büyük önem taşıyor.

Şehirlere Göre Temizlik Görevlisi Kontenjan Dağılımı:

11 şehirde gerçekleşecek olan 1948 kişilik alımda en yüksek kontenjanlar dikkat çekiyor:

Şehir Kontenjan Sayısı Yüzdelik Oran (Yaklaşık)
Şanlıurfa 585 kişi %30
Aydın 262 kişi %13,4
İstanbul 210 kişi %10,8
Samsun 198 kişi %10,2
Kahramanmaraş 98 kişi %5
Mersin 77 kişi %4
Erzincan 50 kişi %2,5
Gaziantep 45 kişi %2,3
Rize 42 kişi %2,1
Ordu 36 kişi %1,8
Elazığ 15 kişi %0,7
Toplam 1.948 kişi %100

Sağlık Bakanlığı temizlik ve güvenlik görevlisi alım ilanları! İşte şartlar, şehir kontenjanları

Güvenlik Personeli Takviyesi: 572 Kişilik Koruma ve Güvenlik Görevlisi Alımı

Sağlık Bakanlığı, tesislerin güvenliğini sağlamak amacıyla da 10 şehirde toplam 572 Koruma ve Güvenlik Görevlisi alımı yapacak. Bu alımlarda adaylardan özel güvenlik kimlik kartı şartı aranacak.

Şehirlere Göre Güvenlik Görevlisi Kontenjan Dağılımı:

Şehir Kontenjan Sayısı Yüzdelik Oran (Yaklaşık)
Şanlıurfa 238 kişi %41,6
Ordu 122 kişi %21,3
Aydın 75 kişi %13,1
İstanbul 35 kişi %6,1
Gaziantep 30 kişi %5,2
Rize 23 kişi %4
Erzincan 20 kişi %3,5
Kahramanmaraş 15 kişi %2,6
Mersin 14 kişi %2,4
Toplam 572 kişi %100
Sağlık Bakanlığı temizlik ve güvenlik görevlisi alım ilanları! İşte şartlar, şehir kontenjanları

Genel Başvuru Şartları ve Kritik Tarihler

Sağlık Bakanlığı işçi alımları, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri uyarınca yapılacaktır. Adayların dikkat etmesi gereken temel şartlar şunlardır:

Aranan Genel Nitelikler:

Yaş Şartı: Başvuru tarihinin ilk günü itibarıyla 40 yaşını doldurmamış olmak (23/02/1984 ve sonrası doğumlular başvurabilir).

Eğitim: Başvurulan meslek için belirlenen okul/bölümden (Temizlik Görevlisi için ilköğretim dahil) son başvuru tarihi itibarıyla mezun olmak.

Sağlık ve Hukuki Durum: Görevini yapmaya engel akıl hastalığı bulunmamak ve yapılacak arşiv araştırması sonucuna göre atama yönünden engeli bulunmamak.

Uyruk: Yabancı uyruklu adaylar tercih yapamayacaktır.

Sağlık Bakanlığı temizlik ve güvenlik görevlisi alım ilanları! İşte şartlar, şehir kontenjanları

Başvuru Süreci

Sağlık Bakanlığı işçi alımı başvuruları ilanın İŞKUR'da aktif hale gelmesini takiben sadece İŞKUR'un resmî internet sitesi (esube.iskur.gov.tr) üzerinden online olarak gerçekleştirilecektir.

Başvuru Başlangıç Tarihi: Önümüzdeki günlerde İŞKUR sistemi üzerinden ilanların yayımlanması beklenmektedir. (Adayların İŞKUR sistemini düzenli kontrol etmeleri önerilir.)