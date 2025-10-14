Sağlık Bakanlığı temizlik ve güvenlik görevlisi alım ilanları geldi! İşte şartlar ve şehir kontenjanları

Genel Başvuru Şartları ve Kritik Tarihler

Sağlık Bakanlığı işçi alımları, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri uyarınca yapılacaktır. Adayların dikkat etmesi gereken temel şartlar şunlardır:

Aranan Genel Nitelikler:

Yaş Şartı: Başvuru tarihinin ilk günü itibarıyla 40 yaşını doldurmamış olmak (23/02/1984 ve sonrası doğumlular başvurabilir).

Eğitim: Başvurulan meslek için belirlenen okul/bölümden (Temizlik Görevlisi için ilköğretim dahil) son başvuru tarihi itibarıyla mezun olmak.

Sağlık ve Hukuki Durum: Görevini yapmaya engel akıl hastalığı bulunmamak ve yapılacak arşiv araştırması sonucuna göre atama yönünden engeli bulunmamak.

Uyruk: Yabancı uyruklu adaylar tercih yapamayacaktır.