KPSS 50-60-70-80-90 puanıyla nereye atanırım? Hangi puan hangi kuruma yeter?

En Kritik Soru: 60-70 Puanla Devlet Memuru Olunur mu?

Cevap, net bir şekilde evet! Bu ÖSYM'nin merkezi yerleştirmesiyle değil, farklı bir yolla mümkün. Merkezi atamalarda (KPSS B Grubu) taban puanlar genellikle 80'li seviyelerin altına düşmezken, 60-70 puan aralığındaki adayların odaklanması gereken yer "Açıktan Atamalar" ve "Sözleşmeli Pozisyonlar" olmalıdır.

Bu alımlar genellikle şu kurumlar tarafından yapılır:

Adalet Bakanlığı: Zabıt Katipliği, İcra Katipliği, İnfaz ve Koruma Memurluğu (İKM) gibi alımlarda genellikle 70 taban puanı istenir ve adaylar uygulamalı (klavye) veya fiziki (boy-kilo, spor) sınavlara tabi tutulur. Bu sınavlarda başarılı olanlar, KPSS puanı daha düşük olsa bile atanabilir.

