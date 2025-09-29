Kadraj Galeri Kadraj İkon KPSS 50-60-70-80-90 puanıyla nereye atanırım? Hangi puan hangi kuruma yeter?

KPSS 50-60-70-80-90 puanıyla nereye atanırım? Hangi puan hangi kuruma yeter?

KPSS sonuçlarının açıklanmasına sayılı günler kala milyonlarca adayın aklında tek bir soru var: 'Bu puanla nereye atanabilirim?' 60-70 gibi sınır puanlar alanlar için umut var mı? 80 üzeri alanlar nereleri hedeflemeli? İşte KPSS A ve B Grubu arasındaki farklardan P3, P48 gibi puan türlerinin anlamlarına ve geçmiş yılların taban puanları ışığında puanınıza göre atanabileceğiniz kurum ve kadroların tam listesi...

Giriş Tarihi: 29.09.2025 10:28
KPSS 2025 tercihleri: KPSS 50, 60, 70, 80 ve 90 puanla hangi kurumlara girilir?

Milyonlarca lisans mezunu adayın aylarca süren emeğinin ve uykusuz gecelerinin karşılığını göreceği o büyük gün yaklaşıyor. 10 Ekim 2025'te açıklanacak olan 2025 KPSS Lisans sonuçları, sadece bir rakamdan ibaret olmayacak aynı zamanda yüz binlerce gencin kariyer rotasını yaşayacağı şehri ve geleceğini şekillendirecek bir anahtar niteliği taşıyacak. Sonuçların açıklanmasıyla birlikte başlayacak olan asıl strateji oyunu olan tercih döneminde, "Aldığım KPSS puanıyla hangi kuruma atanabilirim?" sorusu, her adayın zihnini meşgul edecek.

KPSS 50-60-70-80-90 puanıyla nereye atanırım? Hangi puan hangi kuruma yeter?

KPSS'de her şey 90+ puan almaktan ibaret değil! Doğru bir stratejiyle, 60-70 puan bandında bile memur olmak mümkün. Merkezi atamaların dışında kalan, kurumların kendi yaptığı "açıktan alımlar", düşük KPSS puanına sahip ancak ek yetenekleri (klavye hızı, fiziki yeterlilik vb.) olan adaylar için altın bir kapı aralamaktadır.

KPSS 50-60-70-80-90 puanıyla nereye atanırım? Hangi puan hangi kuruma yeter?

Bu kapsamlı rehberimizde, bir kariyer danışmanı titizliğiyle, KPSS puanınızı en verimli şekilde nasıl kullanabileceğinizi, A ve B Grubu arasındaki temel farkları, hangi puan türünün ne işe yaradığını ve en önemlisi 50 puandan 90+ puana kadar farklı puan aralıklarında hangi kurum ve kadroları hedefleyebileceğinizi geçmiş yılların atama verileri ışığında sizler için analiz ettik.

KPSS 50-60-70-80-90 puanıyla nereye atanırım? Hangi puan hangi kuruma yeter?

En Kritik Soru: 60-70 Puanla Devlet Memuru Olunur mu?

Cevap, net bir şekilde evet! Bu ÖSYM'nin merkezi yerleştirmesiyle değil, farklı bir yolla mümkün. Merkezi atamalarda (KPSS B Grubu) taban puanlar genellikle 80'li seviyelerin altına düşmezken, 60-70 puan aralığındaki adayların odaklanması gereken yer "Açıktan Atamalar" ve "Sözleşmeli Pozisyonlar" olmalıdır.

Bu alımlar genellikle şu kurumlar tarafından yapılır:

Adalet Bakanlığı: Zabıt Katipliği, İcra Katipliği, İnfaz ve Koruma Memurluğu (İKM) gibi alımlarda genellikle 70 taban puanı istenir ve adaylar uygulamalı (klavye) veya fiziki (boy-kilo, spor) sınavlara tabi tutulur. Bu sınavlarda başarılı olanlar, KPSS puanı daha düşük olsa bile atanabilir.

KPSS 50-60-70-80-90 puanıyla nereye atanırım? Hangi puan hangi kuruma yeter?

Belediyeler ve Özel İdareler: Zabıta memuru, itfaiye eri gibi pozisyonlar için 60 veya 65 gibi taban puanlar belirleyip kendi özel sınavlarını yapabilirler.

Üniversiteler: Kendi web siteleri üzerinden yayımladıkları sözleşmeli büro personeli, destek personeli gibi ilanlarda zaman zaman 60 puan şartı arayabilirler.

Sağlık Bakanlığına İŞKUR ile KPSSsiz 2.753 işçi alımı yapılıyor
Sağlık Bakanlığı'na İŞKUR ile KPSS'siz 2.753 işçi alımı yapılıyor
Belediyelere zabıta, itfaiye eri, büro personeli memur alımı: İşte kadro dağılımı, başvuru şartları
Belediyelere zabıta, itfaiye eri, büro personeli memur alımı: İşte kadro dağılımı, başvuru şartları