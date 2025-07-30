KOOP market raflarında indirim rüzgarı! 30 Temmuz - 4 Ağustos fırsatlarında kuruyemişten süt ürünlerine dev kampanya

Tarım Kredi Kooperatifi Market'te indirim rüzgarı başladı. 29 Temmuz'da başlayan kampanya, 4 Ağustos'a kadar devam edecek. Market raflarında çaydan peynire, kuruyemişten ete birçok üründe cazip fiyatlar dikkat çekiyor. İşte KOOP market aktüel ürünler listesi…