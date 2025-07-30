Kadraj Galeri Kadraj İkon KOOP market raflarında indirim rüzgarı! 30 Temmuz - 4 Ağustos fırsatlarında kuruyemişten süt ürünlerine dev kampanya

KOOP market raflarında indirim rüzgarı! 30 Temmuz - 4 Ağustos fırsatlarında kuruyemişten süt ürünlerine dev kampanya

Tarım Kredi Kooperatifi Market, yaz sezonunun en cazip kampanyalarından birine imza atıyor. 29 Temmuz Salı günü başlayan ve 4 Ağustos Pazartesi gününe kadar sürecek olan dev indirim günlerinde, market raflarında adeta ucuzluk rüzgarı esiyor. Çay, beyaz peynir, sirke, kavurma, kıyma ve kuruyemiş gibi temel ve lezzetli ürünlerde dikkat çeken fiyat avantajları tüketiciyi bekliyor. İşte 30 Temmuz - 4 Ağustos tarihleri arasında geçerli Tarım Kredi Market indirimli ürünler listesi!

Giriş Tarihi: 30.07.2025 10:37
KOOP market raflarında indirim rüzgarı! 30 Temmuz - 4 Ağustos fırsatlarında kuruyemişten süt ürünlerine dev kampanya

Tarım Kredi Kooperatifi Market'te indirim rüzgarı başladı. 29 Temmuz'da başlayan kampanya, 4 Ağustos'a kadar devam edecek. Market raflarında çaydan peynire, kuruyemişten ete birçok üründe cazip fiyatlar dikkat çekiyor. İşte KOOP market aktüel ürünler listesi…

KOOP market raflarında indirim rüzgarı! 30 Temmuz - 4 Ağustos fırsatlarında kuruyemişten süt ürünlerine dev kampanya

KOOP MARKET RAFLARINDA İNDİRİM RÜZGARI

Pilavlık Bulgur 2,5 kg : 69,90 TL

Süt Mısır 3x200 g : 69,90 TL

Sütlü Fındık Kreması 500 g (%25 Fındık) : 84,50 TL

Bambu Katkılı Tuvalet Kağıdı 40'lı : 235,00 TL

Yağlı Salamura Siyah Zeytin L, M 1000 g : 194,90 TL

Sirke Çeşitleri (Yabani Elma, Üzüm) 500 ml : 69,90 TL

Asi Künefe 195 g : 45,00 TL

Ay Çekirdeği Çeşitleri (Tuzsuz, Az Tuzlu, %50) 400 g : 74,90 TL

Filtre Kahve 250 g : 159,90 TL

Fındık Ezmesi 300 g : 109,00 TL

Gün Kurusu Kayısı 200 g : 124,90 TL

Çekirdeksiz Kuru Üzüm 500 g : 94,90 TL

Naturel İç Fındık 180 g : 79,90 TL

Sıvı Deterjan Çeşitleri 3 L : 169,90 TL

Bezelye Konservesi 670 g : 29,90 TL

Yulaflı Bisküvi 300 g : 24,90 TL

KOOP market raflarında indirim rüzgarı! 30 Temmuz - 4 Ağustos fırsatlarında kuruyemişten süt ürünlerine dev kampanya

Kavrulmuş Antep Fıstığı 170 g : 139,90 TL

Peçete 200'lü : 20,50 TL

Sıvı Sabun Çeşitleri (Lavanta, Hindistan Cevizi, Okyanus) 4 L : 99,00 TL

Çamaşır Suyu (Cam Ferahlığı) 3240 ml : 139,90 TL

Soft Yumuşatıcı 3 L (Pembe Güller, Beyaz Çiçekler) : 84,90 TL

Limonata Çeşitleri 1 L (Şekerli – Şekersiz) : 27,50 TL

Meyve Suyu Çeşitleri 1 L : 44,90 TL

Bulaşık Makinesi Kapsülü 30'lu : 134,90 TL

KOOP market raflarında indirim rüzgarı! 30 Temmuz - 4 Ağustos fırsatlarında kuruyemişten süt ürünlerine dev kampanya
KOOP market raflarında indirim rüzgarı! 30 Temmuz - 4 Ağustos fırsatlarında kuruyemişten süt ürünlerine dev kampanya