KOOP market raflarında indirim rüzgarı! 30 Temmuz - 4 Ağustos fırsatlarında kuruyemişten süt ürünlerine dev kampanya

KOOP MARKET RAFLARINDA İNDİRİM RÜZGARI
Pilavlık Bulgur 2,5 kg : 69,90 TL
Süt Mısır 3x200 g : 69,90 TL
Sütlü Fındık Kreması 500 g (%25 Fındık) : 84,50 TL
Bambu Katkılı Tuvalet Kağıdı 40'lı : 235,00 TL
Yağlı Salamura Siyah Zeytin L, M 1000 g : 194,90 TL
Sirke Çeşitleri (Yabani Elma, Üzüm) 500 ml : 69,90 TL
Asi Künefe 195 g : 45,00 TL
Ay Çekirdeği Çeşitleri (Tuzsuz, Az Tuzlu, %50) 400 g : 74,90 TL
Filtre Kahve 250 g : 159,90 TL
Fındık Ezmesi 300 g : 109,00 TL
Gün Kurusu Kayısı 200 g : 124,90 TL
Çekirdeksiz Kuru Üzüm 500 g : 94,90 TL
Naturel İç Fındık 180 g : 79,90 TL
Sıvı Deterjan Çeşitleri 3 L : 169,90 TL
Bezelye Konservesi 670 g : 29,90 TL
Yulaflı Bisküvi 300 g : 24,90 TL