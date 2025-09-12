KONUT KREDİSİ FAİZLERİ YENİ ORANLAR: 1.5 milyon TL geri ödemesi ne kadar? İşte banka banka teklifler

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) 12 Eylül 2025'te aldığı kararla politika faizini 250 baz puan düşürerek %40,5'e indirmesi finans piyasalarında yeni bir dönemin kapısını araladı. Uzun bir aradan sonra gelen bu faiz indirimi, özellikle ev sahibi olma hayali kuran milyonlarca vatandaşı umutlandırdı. Kararın hemen ardından, bankaların bu adımı kredi faiz oranlarına nasıl yansıtacağı en büyük merak konusu haline geldi. Piyasada ilk tepkiler konut kredisi faizlerinde aşağı yönlü bir hareketliliğin başladığını gösteriyor. Ev almak için kredi çekmeyi planlayan vatandaşlar, bankaların güncel tekliflerini mercek altına alarak en avantajlı seçeneği bulmak için detaylı bir araştırma sürecine girdi.