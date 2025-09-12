KONUT KREDİSİ FAİZLERİ YENİ ORANLAR: 1.5 milyon TL geri ödemesi ne kadar? İşte banka banka teklifler

Konut almak isteyen vatandaşlar bankaların sunmuş olduğu konut kredisi faizlerini merak ediyorlar. Merkez Bankası'nın 250 baz puanlık sürpriz faiz indirimi sonrası gözler konut kredilerine çevrildi. Politika faizinin %40,5'e çekilmesiyle bankaların kredi oranlarında ilk güncellemeler gelmeye başladı. 1.5 milyon TL kredi için en düşük faizi %2,79 ile Halkbank sunarken, en yüksek oranla arasındaki 10 yıllık toplam geri ödeme farkı 1.2 milyon TL'yi aşıyor. İşte bankaların güncel teklifleri ve ev almayı düşünenler için kritik detaylar.