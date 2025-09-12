Kadraj Galeri Kadraj İkon KONUT KREDİSİ FAİZLERİ YENİ ORANLAR: 1.5 milyon TL geri ödemesi ne kadar? İşte banka banka teklifler

KONUT KREDİSİ FAİZLERİ YENİ ORANLAR: 1.5 milyon TL geri ödemesi ne kadar? İşte banka banka teklifler

Konut almak isteyen vatandaşlar bankaların sunmuş olduğu konut kredisi faizlerini merak ediyorlar. Merkez Bankası'nın 250 baz puanlık sürpriz faiz indirimi sonrası gözler konut kredilerine çevrildi. Politika faizinin %40,5'e çekilmesiyle bankaların kredi oranlarında ilk güncellemeler gelmeye başladı. 1.5 milyon TL kredi için en düşük faizi %2,79 ile Halkbank sunarken, en yüksek oranla arasındaki 10 yıllık toplam geri ödeme farkı 1.2 milyon TL'yi aşıyor. İşte bankaların güncel teklifleri ve ev almayı düşünenler için kritik detaylar.

Giriş Tarihi: 12.09.2025 12:39
KONUT KREDİSİ FAİZLERİ YENİ ORANLAR: 1.5 milyon TL geri ödemesi ne kadar? İşte banka banka teklifler

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) 12 Eylül 2025'te aldığı kararla politika faizini 250 baz puan düşürerek %40,5'e indirmesi finans piyasalarında yeni bir dönemin kapısını araladı. Uzun bir aradan sonra gelen bu faiz indirimi, özellikle ev sahibi olma hayali kuran milyonlarca vatandaşı umutlandırdı. Kararın hemen ardından, bankaların bu adımı kredi faiz oranlarına nasıl yansıtacağı en büyük merak konusu haline geldi. Piyasada ilk tepkiler konut kredisi faizlerinde aşağı yönlü bir hareketliliğin başladığını gösteriyor. Ev almak için kredi çekmeyi planlayan vatandaşlar, bankaların güncel tekliflerini mercek altına alarak en avantajlı seçeneği bulmak için detaylı bir araştırma sürecine girdi.

KONUT KREDİSİ FAİZLERİ YENİ ORANLAR: 1.5 milyon TL geri ödemesi ne kadar? İşte banka banka teklifler

1.5 MİLYON TL KREDİ İÇİN BANKALARIN GÜNCEL TEKLİFLERİ (10 YIL VADE)

Ev alacaklar için referans bir tutar olan 1.500.000 TL'lik bir konut kredisi için 120 ay (10 yıl) vade ile yapılan hesaplamalarda, bankaların sunduğu teklifler arasında ciddi farklar göze çarpıyor. İşte güncel tablo:

KONUT KREDİSİ FAİZLERİ YENİ ORANLAR: 1.5 milyon TL geri ödemesi ne kadar? İşte banka banka teklifler

En Avantajlı Teklif: Halkbank

Kamu bankalarından Halkbank, %2,79 faiz oranı ile şu anki piyasanın en rekabetçi teklifini sunuyor. Bu oranla çekilecek bir kredi için aylık taksit tutarı 43.449 TL, 10 yıl sonundaki toplam geri ödeme ise 5.232.953 TL oluyor. "Hesaplı Evim Konut Kredisi" paketiyle Halkbank, faiz indirimi yarışında liderliği elinde tutuyor.

Bankalardan 3 sene vadeli 100 bin TL ihtiyaç kredisi çekenler aylık kaç TL taksit öder?
Bankalardan 3 sene vadeli 100 bin TL ihtiyaç kredisi çekenler aylık kaç TL taksit öder?
2.6 milyon lira konut kredisi alanlar kaç TL geri ödeyecek? Yeni faizler açıklandı
2.6 milyon lira konut kredisi alanlar kaç TL geri ödeyecek? Yeni faizler açıklandı

KONUT KREDİSİ FAİZLERİ YENİ ORANLAR: 1.5 milyon TL geri ödemesi ne kadar? İşte banka banka teklifler

Rekabetçi Oranlar: TEB ve VakıfBank

Özel bankalardan TEB, %2,89 faiz oranıyla oldukça rekabetçi bir pozisyonda yer alıyor. Aylık taksitler 44.818 TL olarak hesaplanırken toplam geri ödeme 5.397.258 TL'ye ulaşıyor.

KONUT KREDİSİ FAİZLERİ YENİ ORANLAR: 1.5 milyon TL geri ödemesi ne kadar? İşte banka banka teklifler

Bir diğer kamu bankası VakıfBank ise "SarıPanjur Konut Kredisi" ile %2,99 oran sunuyor. Bu teklifte aylık ödeme 46.196 TL, toplam geri ödeme ise 5.561.078 TL oluyor. %3'ün Üzerindeki Teklifler: Garanti BBVA, Albaraka Türk ve ING