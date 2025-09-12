Bankalardan 3 sene vadeli 100 bin TL ihtiyaç kredisi çekenler aylık kaç TL taksit öder?

75.000 TL'ye Kadar Faizsiz Kredi: Bir banka, yeni müşterilerine 6 aya varan vade ile 75.000 TL'ye kadar tamamen faizsiz ve masrafsız ihtiyaç kredisi sunuyor.

100.000 TL'ye Düşük Faiz: Başka bir teklifte, 6 ay vadeli 100.000 TL'ye varan ihtiyaç kredisi %0,99 gibi çok düşük bir faiz oranıyla sağlanıyor.

Kredi ve Nakit Avans Bir Arada: 3 ay vadeli 65.000 TL'ye varan kredi ve 25.000 TL'ye varan taksitli nakit avansı birleştiren ve toplamda 90.000 TL'lik faizsiz finansman sunan kampanyalar da mevcut.

Katılım Bankalarından Kâr Paysız Finansman: Katılım bankaları da rekabete "sıfır kâr payı" ile dahil oluyor. Bir banka, yeni müşterilerine 6 ay vadeyle 25.000 TL hoş geldin finansmanı ve 60.000 TL'ye varan vade farksız alışveriş imkânı tanıyor.