PODCAST CANLI YAYIN

Bankalardan 3 sene vadeli 100 bin TL ihtiyaç kredisi çekenler aylık kaç TL taksit öder?

Para ihtiyacınız varsa bankaların 100.000 ihtiyaç kredisi kampanyalarını hazırladık. Nakit arayışındaki vatandaşlar için bankalar adeta yarışa girdi. Birçok banka yeni müşteriler için 3 ila 6 ay vadeli, 100.000 TL’ye varan tutarlarda %0 faizli kredi ve taksitli nakit avans kampanyaları başlattı. Alternatif finansman arayanlar için QNB, TEB, Akbank, ING ve diğer pek çok banka, birbirinden cazip yeni müşteri kampanyaları sunuyor. İşte öne çıkan teklifler ve dikkat edilmesi gerekenler.

Giriş Tarihi:
Bankalardan 3 sene vadeli 100 bin TL ihtiyaç kredisi çekenler aylık kaç TL taksit öder?

Nakit sıkışıklığı yaşayan milyonlarca vatandaş için bankalar kesenin ağzını açtı. Bankalar yeni müşterilere yönelik 3-6 ay vadeli, 100.000 TL'ye varan sıfır faizli kredi ve taksitli nakit avans kampanyaları sunuyor. Kısa vadeli çözümler masrafsızken, 24-36 ay vadeli standart ihtiyaç kredilerinde faiz oranları %3 ila %5 arasında değişiyor.

Sıfır Faizli Teklifler Nasıl Çalışıyor?

Bankaların sunduğu %0 faizli fırsatlar genellikle iki farklı ürünün birleşimiyle oluşturuluyor: kısa vadeli ihtiyaç kredisi ve taksitli nakit avans. Yeni müşteri kazanmayı hedefleyen bu kampanyalarda belirli tutarlara kadar olan finansman için 3 veya 6 ay gibi kısa vadelerde hiçbir faiz işletilmiyor.

2.6 milyon lira konut kredisi alanlar kaç TL geri ödeyecek? Yeni faizler açıklandı2.6 milyon lira konut kredisi alanlar kaç TL geri ödeyecek? Yeni faizler açıklandı
2.6 milyon lira konut kredisi alanlar kaç TL geri ödeyecek? Yeni faizler açıklandı

Örneğin, bir kampanya kapsamında müşteriye 3 ay vadeli 60.000 TL faizsiz kredi ile birlikte 25.000 TL faizsiz taksitli nakit avans imkânı aynı anda sunulabiliyor. Bu sayede vatandaşlar, acil nakit ihtiyaçlarını masrafsız bir şekilde karşılayabiliyor.

Dikkat Çeken %0 Faiz ve Düşük Faizli Kampanyalar

Bankaların yeni müşterilere özel sunduğu kampanyalar arasında dikkat çeken bazı teklifler şunlar:

75.000 TL'ye Kadar Faizsiz Kredi: Bir banka, yeni müşterilerine 6 aya varan vade ile 75.000 TL'ye kadar tamamen faizsiz ve masrafsız ihtiyaç kredisi sunuyor.

100.000 TL'ye Düşük Faiz: Başka bir teklifte, 6 ay vadeli 100.000 TL'ye varan ihtiyaç kredisi %0,99 gibi çok düşük bir faiz oranıyla sağlanıyor.

Kredi ve Nakit Avans Bir Arada: 3 ay vadeli 65.000 TL'ye varan kredi ve 25.000 TL'ye varan taksitli nakit avansı birleştiren ve toplamda 90.000 TL'lik faizsiz finansman sunan kampanyalar da mevcut.

Katılım Bankalarından Kâr Paysız Finansman: Katılım bankaları da rekabete "sıfır kâr payı" ile dahil oluyor. Bir banka, yeni müşterilerine 6 ay vadeyle 25.000 TL hoş geldin finansmanı ve 60.000 TL'ye varan vade farksız alışveriş imkânı tanıyor.

%0 Faizli Kredi Fırsatları

3 ay vadeli 85.000 TL'ye kadar %0 faizli kredi imkânı. Yeni müşterilere özel 60.000 TL kredi ve 25.000 TL taksitli nakit avans seçeneği bulunuyor.

Banka (ON Dijital): 3 ay vadeli %0 faizli krediyle 55.000 TL'ye kadar nakit sağlanıyor.

ING, QNB, TEB, CEPTETEB, getirfinans: Kısa vadeli 25.000–75.000 TL arası faizsiz kredi ve nakit avans imkânları sunuyor.

Katılım finans kurumları: 3 ila 6 ay vadelerde %0 kâr payı ile 75.000 TL'ye kadar finansman desteği sağlıyor.

Bankalardan 3 sene vadeli 100 bin TL ihtiyaç kredisi çekenler aylık kaç TL taksit öder?

%2,99 – %3,39 Arası Faiz Oranlı Krediler

ING & QNB Finansbank: 24 ay vadeli 100.000 TL için %2,99 faiz oranı. Aylık taksit 5.206 TL, toplam ödeme 187.999 TL.

TEB & CEPTETEB: %3,39 faiz oranı ile 24 ay vadeli kredilerde aylık taksit 5.591 TL, toplam ödeme 201.835 TL.

%3,64 – %3,94 Faiz Aralığındaki Krediler

Enpara.com: Masrafsız ihtiyaç kredisi, %3,64 faiz ile aylık 5.837 TL taksit, toplam ödeme 210.129 TL.

Türkiye İş Bankası: %3,94 faiz oranı, aylık taksit 6.138 TL, toplam ödeme 221.559 TL.

%4 ve Üzeri Faizli Krediler

Garanti BBVA: %4,39 faiz ile aylık taksit 6.602 TL, toplam ödeme 238.257 TL.

Ziraat Bankası & VakıfBank: %4,99 faiz oranı, aylık taksit 7.241 TL, toplam ödeme 261.234 TL.

Halkbank: %5,06 faiz oranı, aylık taksit 7.316 TL, toplam ödeme 263.964 TL.

Fotoğraflar: Takvim Fotoğraf Arşivi

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
12 Eylül 1980 darbesinde işkence görenler anlattı: Yüzbaşı bize burayı Küçük Amerika yapacağız dedi | Kur'an-ı Kerim yasaklı kitaptı!
Bakan Kurum paylaştı: 10 soruda Emlak Katılım Tasarruf Finansman Sistemi! Banka kredisinden farkı ne?
Devlet Bahçeli’den Terörsüz Türkiye açıklaması! Başkan Erdoğan'a adaylık çağrısı: MHP tam destek verecek
Suikatçının başına 100 bin dolar ödül konuldu! FBI, Charlie Kirk suikastı şüphelisinin fotoğrafını yayınladı: "Silahı ele geçirdik"
ABD art arda yaşanan vahşetlerle sarsıldı! Zarutska cinayeti ve Kirk suikastı sonrası bir dehşet de Dallas'ta yaşandı | Kafasını kesti tekmeledi çöpe attı
Can Holding'e "kara para" operasyonu! Habertürk, Show TV ve 121 şirkete el kondu: Kemal Can firari... Kenan Tekdağ nereden çıktı?
İşgalci Bakan Katz’a Türk vatandaştan görüntülü arama şoku! Gündem olan o anlara Katz'dan cevap | İsrail basını da yazdı
CHP'li Antalya BB'nin "Kent Lokantası" pislik yuvası çıktı! Yolsuzluk yapmadıkları alan yok!  “Kendi üzerime alamıyorum sen al”
İsrail basını “Asıl adres Katar değil Türkiye’ydi” dedi! Trump iddiası... NATO engeli
Memurların Ocak zammı ne kadar olacak? En düşük maaş 59 bin lirayı geçebilir!
Manavgat Belediyesi'ne rüşvet operasyonu eski başkana da uzandı! Şükrü Sözen ve kardeşi Fatih Sözen tutuklandı
Barrack "Sykes Picot" itirafını Arz-ı Mev'ud için yaptı! Aylar sonra kokusu çıktı: Bu sınırlar İsrail için anlamsız istedikleri yere girerler
Can Holding operasyonunda yeni detaylar! TAKVİM mahkeme kararına ve kayyum listesine ulaştı: "Suçtan elde edilen gelir aklandı"
BES ve sigorta sektöründe kapsamlı reform: İşveren katılımı, gençlere teşvik ve yeni çekim hakları geliyor
Oktay Kaynarca ''Kim Milyoner Olmak İster'' yarışmasında verilen cevaba çok şaşırdı: ''Hiç dinlemedin mi?''
Fenerbahçe'de 1 ayrılık 1 transfer!
İngiltere’de Esptein bombası! E-postaları, bornozlu fotoğrafları ortaya çıktı ABD Büyükelçisi Peter Mandelson görevden alındı
Son dakika: Merkez Bankası faiz oranını yüzde 43’ten yüzde 40,5'e indirdi
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten siyonistlerin Türkiye'yi hedef almasına tepki: Düşmanlık edene yanıt verilir
Başak Gürkan Arslan'ın katili kayınpederin ifadesi kan dondurdu: "Namusumu temizledim" | Mal paylaşımı tartışması...