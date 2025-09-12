Bankalardan 3 sene vadeli 100 bin TL ihtiyaç kredisi çekenler aylık kaç TL taksit öder?

Nakit sıkışıklığı yaşayan milyonlarca vatandaş için bankalar kesenin ağzını açtı. Bankalar yeni müşterilere yönelik 3-6 ay vadeli, 100.000 TL'ye varan sıfır faizli kredi ve taksitli nakit avans kampanyaları sunuyor. Kısa vadeli çözümler masrafsızken, 24-36 ay vadeli standart ihtiyaç kredilerinde faiz oranları %3 ila %5 arasında değişiyor.
Sıfır Faizli Teklifler Nasıl Çalışıyor?
Bankaların sunduğu %0 faizli fırsatlar genellikle iki farklı ürünün birleşimiyle oluşturuluyor: kısa vadeli ihtiyaç kredisi ve taksitli nakit avans. Yeni müşteri kazanmayı hedefleyen bu kampanyalarda belirli tutarlara kadar olan finansman için 3 veya 6 ay gibi kısa vadelerde hiçbir faiz işletilmiyor.
Örneğin, bir kampanya kapsamında müşteriye 3 ay vadeli 60.000 TL faizsiz kredi ile birlikte 25.000 TL faizsiz taksitli nakit avans imkânı aynı anda sunulabiliyor. Bu sayede vatandaşlar, acil nakit ihtiyaçlarını masrafsız bir şekilde karşılayabiliyor.