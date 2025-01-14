Kışın tavanım küf içinde kalıyor diyenler dikkat! Meğer yapmanız gereken tek şey...

Tavandaki küf sorunları özellikle nem oranının yüksek olduğu bölgelerde yaygın görülen bir durumdur. Ev ve iş yerlerinde küf oluşumunun ana nedenleri nemli ortamlar, tesisat sızıntıları, yalıtım eksiklikleri ve sıcaklık değişimleri nedeniyle meydana gelen duvar terlemeleridir. Nemli kalan yüzeyler bu sorunun başlıca kaynağıdır. Ayrıca yeterince havalandırılmayan ortamlar küf oluşumunu hızlandırabilir. Peki, keyif kaçıran bu sorun nasıl çözülür? Detaylara yakından bakalım...