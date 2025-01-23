Kia 2025 Ocak fiyat listesi: Kia Picanto, Stonic, EV3, Ceed, EV9 güncel fiyatlar ne kadar?

|Model
|Yakıt Tipi
|Donanım
|Anahtar Teslim Satış Fiyatı
|Kampanya Desteği
|Kampanyalı Anahtar Teslim Satış Fiyatı
|Yeni Picanto 1.0L 63 PS AMT
|Benzin
|Feel
|1.033.000 TL
|- TL
|1.033.000 TL
|Yeni Picanto 1.2L 79 PS AMT
|Benzin
|Cool
|1.118.000 TL
|15.000 TL
|1.103.000 TL
|Model
|Yakıt Tipi
|Donanım
|Anahtar Teslim Satış Fiyatı
|Kampanya Desteği
|Kampanyalı Anahtar Teslim Satış Fiyatı
|Stonic 1.0L 100 PS DCT (Otomatik)
|Benzin
|Cool Plus
|1.350.000 TL
|- TL
|1.350.000 TL
|Stonic 1.0L 100 PS DCT
|Benzin
|Business Plus
|1.420.000 TL
|- TL
|1.420.000 TL
|Stonic 1.0L 100 PS DCT
|Benzin
|Elegance Plus
|1.470.000 TL
|- TL
|1.470.000 TL
|Stonic 1.0L 100 PS DCT
|Benzin
|Prestige Plus
|1.510.000 TL
|- TL
|1.510.000 TL
|Model
|Yakıt Tipi
|Donanım
|Anahtar Teslim Satış Fiyatı
|Kampanya Desteği
|Kampanyalı Anahtar Teslim Satış Fiyatı
|EV3 - 150 kW Otomatik
|Elektrikli
|Elegance Standard Range
|1.499.000 TL
|- TL
|1.499.000 TL
|EV3 - 150 kW Otomatik
|Elektrikli
|Elegance Long Range
|1.664.000 TL
|- TL
|1.664.000 TL
|EV3 - 150 kW Otomatik
|Elektrikli
|Prestige Long Range
|1.844.000 TL
|- TL
|1.844.000 TL
|EV3 - 150 kW Otomatik
|Elektrikli
|GT-Line Long Range
|1.924.000 TL
|- TL
|1.924.000 TL