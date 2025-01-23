Kia 2025 Ocak fiyat listesi: Kia Picanto, Stonic, EV3, Ceed, EV9 güncel fiyatlar ne kadar?

Kia 2025 yılına hızlı bir giriş yaparak müşterilerine sunduğu araçlar için güncellenmiş fiyatları açıkladı. Yeni yılın ilk güncellemeleri özellikle elektrikli ve hibrit araç modellerine yansıyan fiyat artışlarıyla dikkat çekiyor. Hem teknolojik donanımlar hem de çevre dostu motor seçenekleriyle öne çıkan Kia'nın, 2025 fiyatları alıcılar için farklı bütçelere hitap eden geniş bir yelpaze sunuyor.