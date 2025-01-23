Kadraj Galeri Kadraj İkon Kia 2025 Ocak fiyat listesi: Kia Picanto, Stonic, EV3, Ceed, EV9 güncel fiyatlar ne kadar?

Kia 2025 Ocak fiyat listesi: Kia Picanto, Stonic, EV3, Ceed, EV9 güncel fiyatlar ne kadar?

Yeni yılın gelmesiyle birlikte birçok ürünün fiyatı arttı. Otomobil sektörü de bu trendi takip ederek fiyatlarını güncelledi. Özellikle sıfır araç almak isteyenlerin dikkatle takip ettiği fiyat artışları otomobil markaları tarafından açıklanmaya başladı. Güney Kore menşeli ünlü otomobil markası Kia Ocak 2025 itibarıyla yeni fiyat listelerini duyurdu.

Giriş Tarihi: 23.01.2025 12:25 Güncelleme Tarihi: 23.01.2025 12:25
Kia 2025 Ocak fiyat listesi: Kia Picanto, Stonic, EV3, Ceed, EV9 güncel fiyatlar ne kadar?

Kia 2025 yılına hızlı bir giriş yaparak müşterilerine sunduğu araçlar için güncellenmiş fiyatları açıkladı. Yeni yılın ilk güncellemeleri özellikle elektrikli ve hibrit araç modellerine yansıyan fiyat artışlarıyla dikkat çekiyor. Hem teknolojik donanımlar hem de çevre dostu motor seçenekleriyle öne çıkan Kia'nın, 2025 fiyatları alıcılar için farklı bütçelere hitap eden geniş bir yelpaze sunuyor.

Kia 2025 Ocak fiyat listesi: Kia Picanto, Stonic, EV3, Ceed, EV9 güncel fiyatlar ne kadar?
ModelYakıt TipiDonanımAnahtar Teslim Satış FiyatıKampanya DesteğiKampanyalı Anahtar Teslim Satış Fiyatı
Yeni Picanto 1.0L 63 PS AMTBenzinFeel1.033.000 TL- TL1.033.000 TL
Yeni Picanto 1.2L 79 PS AMTBenzinCool1.118.000 TL15.000 TL1.103.000 TL
Kia 2025 Ocak fiyat listesi: Kia Picanto, Stonic, EV3, Ceed, EV9 güncel fiyatlar ne kadar?
ModelYakıt TipiDonanımAnahtar Teslim Satış FiyatıKampanya DesteğiKampanyalı Anahtar Teslim Satış Fiyatı
Stonic 1.0L 100 PS DCT (Otomatik)BenzinCool Plus1.350.000 TL- TL1.350.000 TL
Stonic 1.0L 100 PS DCTBenzinBusiness Plus1.420.000 TL- TL1.420.000 TL
Stonic 1.0L 100 PS DCTBenzinElegance Plus1.470.000 TL- TL1.470.000 TL
Stonic 1.0L 100 PS DCTBenzinPrestige Plus1.510.000 TL- TL1.510.000 TL
Kia 2025 Ocak fiyat listesi: Kia Picanto, Stonic, EV3, Ceed, EV9 güncel fiyatlar ne kadar?
ModelYakıt TipiDonanımAnahtar Teslim Satış FiyatıKampanya DesteğiKampanyalı Anahtar Teslim Satış Fiyatı
EV3 - 150 kW OtomatikElektrikliElegance Standard Range1.499.000 TL- TL1.499.000 TL
EV3 - 150 kW OtomatikElektrikliElegance Long Range1.664.000 TL- TL1.664.000 TL
EV3 - 150 kW OtomatikElektrikliPrestige Long Range1.844.000 TL- TL1.844.000 TL
EV3 - 150 kW OtomatikElektrikliGT-Line Long Range1.924.000 TL- TL1.924.000 TL
Kia 2025 Ocak fiyat listesi: Kia Picanto, Stonic, EV3, Ceed, EV9 güncel fiyatlar ne kadar?
ModelYakıt TipiDonanımAnahtar Teslim Satış FiyatıKampanya DesteğiKampanyalı Anahtar Teslim Satış Fiyatı
Ceed HB 1.5L 140 PS DCTBenzinElegance Plus1.575.000 TL- TL1.575.000 TL