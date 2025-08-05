Keneler sandığınızdan daha tehlikeli! TÜBİTAK araştırmasına göre bu bölgede %10’u virüs taşıyor
Kenelerle ilgili halk arasında dolaşan yanlış bilgiler, bilimsel verilerle çürütülüyor. Ankara ve Kafkas üniversitelerinin TÜBİTAK desteğiyle yürüttüğü araştırmada, doğu bölgelerindeki kene popülasyonunun yayılım haritası çıkarılıyor. Araştırmacılar, özellikle kekliklerin sanıldığı gibi keneleri yok eden değil, aksine taşıyıcı olabileceğini vurgulayarak vatandaşları uyardı. Erzurum'un da içinde bulunduğu bir bölgede, toplanan kenelerin %10'unda ölümcül Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) virüsüne rastlandı. İşte TÜBİTAK araştırmasına göre…
Giriş Tarihi: 05.08.2025 12:50