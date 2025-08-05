Keneler sandığınızdan daha tehlikeli! TÜBİTAK araştırmasına göre bu bölgede %10’u virüs taşıyor

Keneler düşündüğünüzden çok daha büyük bir tehdit oluşturuyor. TÜBİTAK destekli bilimsel çalışmada, doğu illerinde yürütülen araştırmalarda endişe verici bulgular ortaya çıktı. Özellikle Erzurum'un da aralarında bulunduğu bölgede, her 10 keneden 1'inin Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) virüsünü taşıdığı tespit edildi. Uzmanlar ayrıca, kekliklerin sanıldığı gibi keneleri yok etmediğini, aksine bu ölümcül virüsün taşıyıcısı olabileceği yönünde önemli uyarılarda bulundu.