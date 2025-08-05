Kadraj Galeri Kadraj İkon Keneler sandığınızdan daha tehlikeli! TÜBİTAK araştırmasına göre bu bölgede %10’u virüs taşıyor

Keneler sandığınızdan daha tehlikeli! TÜBİTAK araştırmasına göre bu bölgede %10’u virüs taşıyor

Kenelerle ilgili halk arasında dolaşan yanlış bilgiler, bilimsel verilerle çürütülüyor. Ankara ve Kafkas üniversitelerinin TÜBİTAK desteğiyle yürüttüğü araştırmada, doğu bölgelerindeki kene popülasyonunun yayılım haritası çıkarılıyor. Araştırmacılar, özellikle kekliklerin sanıldığı gibi keneleri yok eden değil, aksine taşıyıcı olabileceğini vurgulayarak vatandaşları uyardı. Erzurum'un da içinde bulunduğu bir bölgede, toplanan kenelerin %10'unda ölümcül Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) virüsüne rastlandı. İşte TÜBİTAK araştırmasına göre…

Giriş Tarihi: 05.08.2025 12:50
Keneler sandığınızdan daha tehlikeli! TÜBİTAK araştırmasına göre bu bölgede %10’u virüs taşıyor

Keneler düşündüğünüzden çok daha büyük bir tehdit oluşturuyor. TÜBİTAK destekli bilimsel çalışmada, doğu illerinde yürütülen araştırmalarda endişe verici bulgular ortaya çıktı. Özellikle Erzurum'un da aralarında bulunduğu bölgede, her 10 keneden 1'inin Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) virüsünü taşıdığı tespit edildi. Uzmanlar ayrıca, kekliklerin sanıldığı gibi keneleri yok etmediğini, aksine bu ölümcül virüsün taşıyıcısı olabileceği yönünde önemli uyarılarda bulundu.

Keneler sandığınızdan daha tehlikeli! TÜBİTAK araştırmasına göre bu bölgede %10’u virüs taşıyor

DOĞU'DA KENELERİN YAYILIM HARİTASI ÇIKARILIYOR

Ankara ve Kafkas üniversitelerinin ortaklaşa yürüttüğü ve TÜBİTAK tarafından desteklenen projede, Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) virüsünü taşıyan kene türlerinin Türkiye'deki yayılımı araştırılıyor. Proje kapsamında Sivas'tan sonra Erzurum'un Şenkaya ilçesinde de saha çalışmaları yürütülüyor.

Keneler sandığınızdan daha tehlikeli! TÜBİTAK araştırmasına göre bu bölgede %10’u virüs taşıyor

BİLİM İNSANLARI SAHADA

Araştırma ekibi, Şenkaya kırsalında kene örnekleri toplarken, aynı zamanda bölgede arazide çalışan vatandaşları da kene kaynaklı hastalıklar hakkında bilgilendiriyor. Toplanan kene numuneleri, detaylı inceleme için laboratuvara gönderilecek. Akademisyenler, bu geniş kapsamlı çalışmayı önümüzdeki yıl tamamlamayı hedefliyor.

Keneler sandığınızdan daha tehlikeli! TÜBİTAK araştırmasına göre bu bölgede %10’u virüs taşıyor

KENELERİN %10'UNDA VİRÜS TESPİT EDİLDİ

Kafkas Üniversitesi Veteriner Fakültesi Parazitoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Zati Vatansever, proje kapsamında şimdiye kadar önemli bulgular elde ettiklerini belirtti. Vatansever, "Sivas'ta yürüttüğümüz saha çalışmalarında, insanlara gelen kenelerin yaklaşık yüzde 10'unda KKKA virüsü tespit edildi. Bu oran, bölgedeki bulaş riskini ciddi şekilde artırıyor" dedi.

Keneler sandığınızdan daha tehlikeli! TÜBİTAK araştırmasına göre bu bölgede %10’u virüs taşıyor

Halk arasında yaygın olan "kekliklerin keneleri yediği ve ortamı temizlediği" inancı da bilim insanları tarafından çürütülüyor. Uzmanlar, kekliklerin keneleri taşıyabileceğini ve bu nedenle birer vektör (taşıyıcı) olabileceğini belirtiyor.