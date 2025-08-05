Kedilerin sevildiğinde aniden ısırmasının 5 nedeni! Sebep sandığınızdan çok farklı olabilir
Kucağınızda mırıldayarak keyif yapan kedinizin bir anda elinizi ısırması sizi şaşırtabilir. Ancak uzmanlara göre bu davranışın altında yatan nedenler sanıldığından çok daha açık. Kedi davranışları uzmanı Saskia Schneider, kedilerin neden bazen ani bir şekilde saldırganlaştığını açıklıyor. İşte kedilerin strese, oyuna ya da sevgiye bağlı olarak gösterdiği bu davranışların perde arkası.
Giriş Tarihi: 05.08.2025 13:35