Kedilerin sevildiğinde aniden ısırmasının 5 nedeni! Sebep sandığınızdan çok farklı olabilir

Özellikle kuyruk ve kulak hareketlerine dikkat edilmesi önem taşır. Kuyruğun ani hareketlerle sağa sola vurması ya da kulakların geriye yatması, kedinin huzursuz olduğunu gösteren işaretlerdir. Bazı durumlarda sadece kuyruk ucundaki hafif bir kıpırtı bile yaklaşan bir ısırığın habercisi olabilir.