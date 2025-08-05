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Kedilerin sevildiğinde aniden ısırmasının 5 nedeni! Sebep sandığınızdan çok farklı olabilir

Kucağınızda mırıldayarak keyif yapan kedinizin bir anda elinizi ısırması sizi şaşırtabilir. Ancak uzmanlara göre bu davranışın altında yatan nedenler sanıldığından çok daha açık. Kedi davranışları uzmanı Saskia Schneider, kedilerin neden bazen ani bir şekilde saldırganlaştığını açıklıyor. İşte kedilerin strese, oyuna ya da sevgiye bağlı olarak gösterdiği bu davranışların perde arkası.

Giriş Tarihi: 05.08.2025 13:35
Kedilerin sevildiğinde aniden ısırmasının 5 nedeni! Sebep sandığınızdan çok farklı olabilir

Kediniz keyifle mırıldanırken bir anda elinizi ısırıyor mu? Bu ani geçiş birçok kedi sahibini şaşkınlığa uğratıyor. Oysa bu davranışın arkasında çoğu zaman gözden kaçan sinyaller yatıyor. Peki kediler, sevgi gösterilirken neden bir anda saldırganlaşır? İşte nedeni...

Kedilerin sevildiğinde aniden ısırmasının 5 nedeni! Sebep sandığınızdan çok farklı olabilir

1. İnsanlar Kedi Dili Konusunda Yetersiz

Alman Bild gazetesinde yer alan habere göre, kediler aralarında neredeyse tamamen beden diliyle iletişim kurar. Ancak bu dil, insanlar için her zaman kolay anlaşılır değildir.

Kedilerin sevildiğinde aniden ısırmasının 5 nedeni! Sebep sandığınızdan çok farklı olabilir

Kedilerin ne zaman ilgi görmekten hoşlandığını, ne zaman rahatsız olduğunu anlamak için dikkatli gözlemler yapmak gerekir.

Kedilerin sevildiğinde aniden ısırmasının 5 nedeni! Sebep sandığınızdan çok farklı olabilir

Özellikle kuyruk ve kulak hareketlerine dikkat edilmesi önem taşır. Kuyruğun ani hareketlerle sağa sola vurması ya da kulakların geriye yatması, kedinin huzursuz olduğunu gösteren işaretlerdir. Bazı durumlarda sadece kuyruk ucundaki hafif bir kıpırtı bile yaklaşan bir ısırığın habercisi olabilir.

Kedilerin sevildiğinde aniden ısırmasının 5 nedeni! Sebep sandığınızdan çok farklı olabilir

2. Aşırı Uyarılma Kediyi Saldırganlaştırabilir

Uzun süreli okşama ya da vücudun hassas bölgelerine dokunulması, kedilerde "aşırı uyarılma" denilen bir duruma neden olabilir.