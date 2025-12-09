Kayak Merkezlerinde kar kalınlıkları ne kadar? MGM açıklandı: 9 Aralık Palandöken, Uludağ, Erciyes, Sarıkamış’ta kar kalınlığı kaç cm?

Kadraj
Galeri
Kadraj İkon
Kar kalınlığı 30 cm'yi aştı! MGM'den 9 Aralık Uludağ, Palandöken, Erciyes kar kalınlıkları
Kar kalınlığı 30 cm'yi aştı! MGM'den 9 Aralık Uludağ, Palandöken, Erciyes kar kalınlıkları
Kış turizmi hareketlenirken, gözler de ülke genelindeki kayak merkezlerine çevrildi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün güncel kar kalınlığı verilerini paylaşmasıyla birlikte, tatil planı yapanlar Palandöken'den Uludağ'a, Erciyes'ten Sarıkamış'a kadar popüler merkezlerdeki son durumu merak etmeye başladı. İşte 9 Aralık itibarıyla pistlerdeki kar kalınlıkları!
Giriş Tarihi: 09.12.2025 09:12
Güncelleme Tarihi: 09.12.2025 09:18