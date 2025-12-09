Kayak Merkezlerinde kar kalınlıkları ne kadar? MGM açıklandı: 9 Aralık Palandöken, Uludağ, Erciyes, Sarıkamış’ta kar kalınlığı kaç cm?

Kadraj Galeri Kadraj İkon Kar kalınlığı 30 cm'yi aştı! MGM'den 9 Aralık Uludağ, Palandöken, Erciyes kar kalınlıkları

Kış turizmi hareketlenirken, gözler de ülke genelindeki kayak merkezlerine çevrildi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün güncel kar kalınlığı verilerini paylaşmasıyla birlikte, tatil planı yapanlar Palandöken'den Uludağ'a, Erciyes'ten Sarıkamış'a kadar popüler merkezlerdeki son durumu merak etmeye başladı. İşte 9 Aralık itibarıyla pistlerdeki kar kalınlıkları!

Giriş Tarihi: 09.12.2025 09:12 Güncelleme Tarihi: 09.12.2025 09:18
Kış mevsiminin etkisini iyice hissettirmesiyle birlikte, rotasını beyaz örtüyle kaplanan kayak merkezlerine çevirmek isteyenler güncel kar durumunu araştırmaya başladı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün Türkiye genelindeki kar kalınlıklarını açıkladı. Peki 9 Aralık Palandöken, Uludağ, Erciyes, Sarıkamış'ta kar kalınlığı kaç cm? İşte il il kar kalınlıkları!

KAYAK MERKEZLERİNDE KAR KALINLIKLARI NE KADAR?

Kartepe'de şu an için kar bulunmazken, Uludağ Kayak Merkezi'nde kar kalınlığı 18 santimetreye ulaşmış durumda.

MGM'DEN İL İL KAR KALINLIKLARI

❄Erzurum – Palandöken Kayak Merkezi: 32 cm

❄Van – Bahçesaray / Karabet Tepesi: 24 cm

❄Erzurum – İspir / Ulutaş: 22 cm

☃Bursa – Uludağ Kayak Merkezi: 18 cm

☃Hakkari – Yüksekova: 17 cm

☃Kars – Sarıkamış Kayak Merkezi: 17 cm

☃Giresun – Görele / Sis Dağı: 15 cm