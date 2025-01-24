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Halit Ergül'ün usulsüzlükleri gün yüzüne çıktı! Ekiplerden para mı istedi? Korkunç tünel iddiası

78 kişiye mezar olan Bolu Kartalkaya'daki Grand Kartal'a ilişkin Bolu Belediyesi'nin ve otel sahiplerinin ihmalleri bir bir gün yüzüne çıkıyor. Kuralsızlık ve para hırsını merkeze koyan otel sahibi Halit Ergül'ün günlük geliri milyonları aşarken, duman dedektörü, yangın anında yol gösterici işaretlemeler, ısıya dayanıklı yangın merdivenleri ve kapıları gibi en basit sayılabilecek yangın önlemlerini dahi almadığı ortaya çıktı. Öte yandan Ergül'ün iki otelini birbirine bağlayan tünel yaptırdığı iddia edildi. Otel kullanımı için AFAD personelinden ücret talep ettiği de sosyal medyada dolaşıma girdi. A Haber Muhabiri Yusuf Gül, bu söylentilere yerinde yanıt aradı. Uzman isim ise alınması gereken önlemlere dikkat çekti.

Giriş Tarihi: 24.01.2025 10:09 Güncelleme Tarihi: 24.01.2025 10:51
Halit Ergül’ün usulsüzlükleri gün yüzüne çıktı

Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'nde 78 kişinin yanarak can verdiği Grand Kartal Otel'e ilişkin Bolu Belediyesi'nin ve otel sahiplerinin ihmalleri bir bir gün yüzüne çıkıyor.

Halit Ergül’ün usulsüzlükleri gün yüzüne çıktı

Kuralsızlık ve para hırsını merkeze koyan otel sahibi Halit Ergül'ün günlük geliri milyonları aşarken, duman dedektörü, yangın anında yol gösterici işaretlemeler, ısıya dayanıklı yangın merdivenleri ve kapıları gibi basit sayılabilecek yangın önlemlerini dahi almadığı tespit edildi.

Halit Ergül’ün usulsüzlükleri gün yüzüne çıktı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yangın Yönetmeliği'ni 2021 yılında değiştirirken, mevcut binaların yangına uyumlu hale getirilmesi için 2024 yılı sonuna kadar süre vermesine karşın, otel sahibinin aralık ayının son haftasına kadar kılını bile kıpırdatmadığı, sürenin sonuna doğru yangın yeterlilik belgesi almak için harekete geçtiği anlaşıldı.

Halit Ergül’ün usulsüzlükleri gün yüzüne çıktı

İtfaiyenin 8 maddelik eksiklik listesinde şunlar yazıyordu:

1. Tahliye çıkışları uygun değil.
2. Işıklı yönlendirme levhaları eksik.
3. Binada acil aydınlatma yok.
4. Elektrik tesisatı uygunluğu eksik.
5. Söndürme gereçleri talimatları eksik.
6. Algılama sistemleri ve yangın alarmı yok.
7. Paratoner ve duman kontrolörü yok.
8. Havuz, SPA bölgesi ve restoran odasının açıldığı, acil çıkış kapıları da yangın mevzuatına uygun değil.

Halit Ergül’ün usulsüzlükleri gün yüzüne çıktı

Bu eksiklerini tamamlamayan otelin başka yollarla belgesini yenilediği ortaya çıktı.