Halit Ergül'ün usulsüzlükleri gün yüzüne çıktı! Ekiplerden para mı istedi? Korkunç tünel iddiası

78 kişiye mezar olan Bolu Kartalkaya'daki Grand Kartal'a ilişkin Bolu Belediyesi'nin ve otel sahiplerinin ihmalleri bir bir gün yüzüne çıkıyor. Kuralsızlık ve para hırsını merkeze koyan otel sahibi Halit Ergül'ün günlük geliri milyonları aşarken, duman dedektörü, yangın anında yol gösterici işaretlemeler, ısıya dayanıklı yangın merdivenleri ve kapıları gibi en basit sayılabilecek yangın önlemlerini dahi almadığı ortaya çıktı. Öte yandan Ergül'ün iki otelini birbirine bağlayan tünel yaptırdığı iddia edildi. Otel kullanımı için AFAD personelinden ücret talep ettiği de sosyal medyada dolaşıma girdi. A Haber Muhabiri Yusuf Gül, bu söylentilere yerinde yanıt aradı. Uzman isim ise alınması gereken önlemlere dikkat çekti.