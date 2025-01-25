Kartalkaya faciasında ilk ifade ortaya çıktı: Gece bekçisi dahi yok
Kartalkaya'daki Grand Kartal Otel'de 78 kişinin hayatını kaybetmesine ilişkin tutuklanan otel elektrikçisi Hüseyin Özer'in ifadesi ortaya çıktı. Özer, olay saatinde otelde olmadığını ancak çalışma arkadaşlarının kendisini arayarak restoranda yangın çıktığını, kendisinin sorumlu olmadığını söyledi. Ayrıca Özer yangın alarm ve yangın koruma sistemi ile alakalı hiçbir teknik bilgisinin olmadığını ifade etti.
Giriş Tarihi: 25.01.2025 15:33 Güncelleme Tarihi: 25.01.2025 15:45