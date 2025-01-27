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Grand Kartal’ın sahibi Halit Ergül’den Gazelle oyunu!

Boılu Kartalkaya'daki Grand Kartal'da yaşanan acı yangın felaketinin nedeni ortaya çıkarken otelin sahibi Halit Ergül'ün Gölcük yakınlarındaki bir başka oteli için orman işgalinde bulunduğu tespit edildi. 16.5 dönüme yapılan Gazelle Resort Otel'in orman işgalinden sonra alanı 220 dönüme çıktı.

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Giriş Tarihi :27 Ocak 2025 , 08:18 Güncelleme Tarihi :27 Ocak 2025 , 08:22
Grand Kartal’ın sahibi Halit Ergül’den Gazelle oyunu!

Bolu Kartalkaya'daki Grand Kartal faciasının acısı devam ederken, otel sahibinin bu kez Gölcük yakınlarındaki orman işgali ortaya çıktı. Grand Kartal'ın sahibi Halit Ergül'e ait Gazelle Resort Otel'in arazisi, yıllar içinde orman işgaliyle 13 kat büyümüş.

Grand Kartal’ın sahibi Halit Ergül’den Gazelle oyunu!

Emen ve Karacasu köylüleri, 100 yılı aşkın süredir hayvanlarını otlattıkları, arpa, buğday, fiğ ekip biçtikleri arazilerini artık Gazelle Otel yüzünden değil ekip biçmeyi, kestirme yolu bile kullanamadıklarını iddia ettiler.

Hürriyet'te yer alan habere göre, köylüler ile belediye yetkilileri, Halit Ergül'ün otelinin orman sınırları içinde olmasına rağmen yıllar içinde 13 kat büyütülüp 220 dönüme nasıl çıktığını şöyle anlattı:

Grand Kartal’ın sahibi Halit Ergül’den Gazelle oyunu!

ORMAN KATLİAMIYLA

"2005'te Karacasu Belediyesi'nden aldıkları 16 dönüm arazi üzerine Gazelle Otel'i yaptılar, 2012'de faaliyete geçti. Hemen etrafındaki yaklaşık 20 dönüm orman arazisini otopark, tenis kortu, çocuk alanı gibi eklentilerle işgal edip kaçak kullanmaya başladılar. Yetmedi, buranın bitişiğindeki 200 dönüm alanı da 'Yarenlerdere Mesire Alanı' ilan ettirerek kiraladılar ve etrafını çevirdiler. Devlete başvurduk, 'Burası orman arazisi, kadimden beri biz köylüler kullanıyoruz, 2B kapsamında ormandan çıkarın, bize satın' dedik. Nafile, sanki bir el uzandı, bize verilmeyen Halit Ergül'e verildi; işgalinden hesap sorulmazken, mesire yerine kiracı yapıldı.

Grand Kartal’ın sahibi Halit Ergül’den Gazelle oyunu!

HEDEF GÖLCÜK'LE BİRLEŞTİRMEKMİŞ

Mesire yerinin bitişiğindeki alanı da Karaca Tabiat Parkı ilan ettirdiler ki yeni eklentiler yapabilsinler, başkaları buralara giremesin. Gölcük Tabiat Parkı'ndaki restoranı da işletiyorlar. Nihai hedefleri ise Gazelle Otel'i Gölcük ile birleştirmekmiş, bu durumda arada sadece bizim yaylalar kaldı. Ama dedelerimizden kalan buraları da bizden almalarına izin vermeyeceğiz.

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Grand Kartal’ın sahibi Halit Ergül’den Gazelle oyunu!

MERALARIMIZDA ATV'LER CİRİT ATIYOR

Halit Ergül'ün gücü Bolu'yu aşmış. 2B Yasası bizi tarif ediyor ama o gücü aşamadık. Oysa 2B yapılsaydı, oraları kullanıcıları olarak devletten biz satın alacaktık. Ağalan Yaylamızda 60 hane bundan yararlanacaktık. Onlar bizden güçlü, öyle olmasa 78 can gider miydi? Meralarımız bize kapatılır mıydı? Köylünün hayvanını sokamadığı mera alanında şimdi otelin ATV araçları cirit atıyor."

Grand Kartal’ın sahibi Halit Ergül’den Gazelle oyunu!

KIZGIN YAĞA SU
Öte yandan Sabah'ta yer alan habere göre, yangının sabah kahvaltısı hazırlıkları sırasında pleyt ızgaradan sıçrayan kızgın yağdan kaynaklandığı, mutfak çalışanlarının çıkan alevlere su dökerek yaptığı yanlış müdahale sonucu yangının büyüdüğü belirtildi.

Grand Kartal’ın sahibi Halit Ergül’den Gazelle oyunu!

ALEVLER OTELİ SARDI

Grand Kartal Otel'in restoran bölümünde gece saat 03.21'de başlayan yangın öncesinde restoran çalışanları kahvaltı hazırlıklarına başladı. İddiaya göre çalışanlar kahvaltı hazırlığında kullanılan pleyt ızgarayı çalıştırdı. Uzun süre açık kalan ve ısınan cihaz üzerindeki kızgın yağ bir anda alev aldı.

Grand Kartal’ın sahibi Halit Ergül’den Gazelle oyunu!

Mutfaktan alevlerin yükseldiğini gören aşçı Faysal Yaver ile mutfak çalışanları Yusuf Karahanlı, Fidan Kurç ve Mehmet Gündüz, yangına müdahale etmek istedi.

Grand Kartal’ın sahibi Halit Ergül’den Gazelle oyunu!

Alevlere yangın tüpü ile müdahale etmek yerine yanan cihazı suyla söndürmeye çalıştı. Ancak kızgın yağın suyla teması sonrasında alevler daha da büyüyerek etrafa yayıldı.

Grand Kartal’ın sahibi Halit Ergül’den Gazelle oyunu!

Alevler, temizlenmeyen davlumbazdan bacaya sıçradığı, buradan da çatıya yayılarak oteli kısa sürede sardığı kaydedildi.

Grand Kartal’ın sahibi Halit Ergül’den Gazelle oyunu!

Yangının ardından panik yapan mutfak çalışanlarının, korkup dışarı çıktığı, yangının başladığının otelde konaklayanlara ise yangın alarmı çalışmadığı için bildirilemediği kaydedildi. Otelin arka girişine göre restoranın bulunduğu 4. katında başlayan yangın, kısa sürede büyüyerek tüm binayı sardı.

(Fotoğraflar: AA-DHA-İHA)