Kar yağışına hazır olun! Balkanlardan yola çıktı, 1 günde kış geri gelecek! Meteoroloji'den İstanbul ve o illere haritalı uyarı
Türkiye genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıklar önümüzdeki hafta sert bir düşüşle yerini kış havasına bırakacak. Özellikle Marmara ve İç Anadolu'da sıcaklıkların 22 derece birden düşmesi beklenirken İstanbul'un yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışı ihtimali de gündeme geldi. İşte Meteorolojiden 5 günlük hava durumu raporu!
Giriş Tarihi: 16.03.2025 09:30
Güncelleme Tarihi: 16.03.2025 09:30