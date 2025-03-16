Kadraj Galeri Kadraj İkon Kar yağışına hazır olun! Balkanlardan yola çıktı, 1 günde kış geri gelecek! Meteoroloji'den İstanbul ve o illere haritalı uyarı

Kar yağışına hazır olun! Balkanlardan yola çıktı, 1 günde kış geri gelecek! Meteoroloji'den İstanbul ve o illere haritalı uyarı

Türkiye genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıklar önümüzdeki hafta sert bir düşüşle yerini kış havasına bırakacak. Özellikle Marmara ve İç Anadolu'da sıcaklıkların 22 derece birden düşmesi beklenirken İstanbul'un yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışı ihtimali de gündeme geldi. İşte Meteorolojiden 5 günlük hava durumu raporu!

Giriş Tarihi: 16.03.2025 09:30 Güncelleme Tarihi: 16.03.2025 09:30
Kar yağışına hazır olun! Balkanlardan yola çıktı, 1 günde kış geri gelecek! Meteoroloji’den İstanbul ve o illere haritalı uyarı

Türkiye mart ayında alışılmışın dışında bir hava değişimi yaşıyor. Mevsim normallerinin 12 ila 15 derece üzerinde seyreden sıcaklıklar birçok kentte yazı aratmayan günler yaşatırken önümüzdeki hafta adeta kış geri dönüyor. Meteoroloji uzmanları başta İstanbul ve Ankara olmak üzere yurdun birçok bölgesinde sıcaklıkların 20 derece birden düşeceğini ve kar yağışı ihtimalinin bulunduğunu belirtti.

Kar yağışına hazır olun! Balkanlardan yola çıktı, 1 günde kış geri gelecek! Meteoroloji’den İstanbul ve o illere haritalı uyarı

İstanbul'da Sıcaklık Rekoru

İstanbul'da mart ayında alışılmadık derecede yüksek sıcaklıklar kaydediliyor. Bugün hava sıcaklığının 29 dereceye çıkması beklenirken bazı bölgelerde 27-28 dereceye kadar ulaşabileceği tahmin ediliyor.

Kar yağışına hazır olun! Balkanlardan yola çıktı, 1 günde kış geri gelecek! Meteoroloji’den İstanbul ve o illere haritalı uyarı

Meteoroloji uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, İstanbul'da mart ayı sıcaklık rekorunun kırılabileceğini belirterek, "Bugüne kadar mart ayında ölçülen en yüksek sıcaklık 27,5 dereceydi. Bugün sıcaklığın 29 dereceyi bulma ihtimali çok yüksek. Bu sıcaklıklar haziran ve temmuz aylarında görmeye alıştığımız seviyelerde" dedi.

Kar yağışına hazır olun! Balkanlardan yola çıktı, 1 günde kış geri gelecek! Meteoroloji’den İstanbul ve o illere haritalı uyarı

Kış Geri Geliyor: 22 Dereceye Varan Düşüş

Bu sıcaklıkların keyfi uzun sürmeyecek. 18 Mart Pazartesi günü itibarıyla Balkanlar üzerinden gelen soğuk hava dalgası Türkiye'yi etkisi altına alacak. Sıcaklıkların bir anda 15 ila 22 derece düşmesi bekleniyor.

Kar yağışına hazır olun! Balkanlardan yola çıktı, 1 günde kış geri gelecek! Meteoroloji’den İstanbul ve o illere haritalı uyarı

İstanbul'da salı günü sıcaklığın 8 dereceye kadar gerileyeceği tahmin ediliyor. Prof. Dr. Şen, "Beş gün içinde iki mevsimi birden yaşayacağız. Salı günü Marmara bölgesinde yağmur başlarken Anadolu'nun birçok bölgesinde karla karışık yağmur ve kar görülecek" ifadelerini kullandı.