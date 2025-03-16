Kar yağışına hazır olun! Balkanlardan yola çıktı, 1 günde kış geri gelecek! Meteoroloji’den İstanbul ve o illere haritalı uyarı

Türkiye mart ayında alışılmışın dışında bir hava değişimi yaşıyor. Mevsim normallerinin 12 ila 15 derece üzerinde seyreden sıcaklıklar birçok kentte yazı aratmayan günler yaşatırken önümüzdeki hafta adeta kış geri dönüyor. Meteoroloji uzmanları başta İstanbul ve Ankara olmak üzere yurdun birçok bölgesinde sıcaklıkların 20 derece birden düşeceğini ve kar yağışı ihtimalinin bulunduğunu belirtti.