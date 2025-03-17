Kar yağışı İstanbul’u son kez şiddetli vuracak! Meteoroloji 26 ile sarı kod verdi: Sağanak, fırtına, çığ... Hava buz kesecek

26 İL İÇİN SARI KOD
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından bugün 26 il için sarı kodlu fırtına uyarısı yapıldı.
Hangi Şehirler Risk Altında?
Meteoroloji'nin sarı kodla uyardığı 26 şehir şu şekilde:
📍 Afyonkarahisar, Amasya, Ankara, Çankırı, Çorum, Denizli, Edirne, Eskişehir, Giresun, Isparta, Kayseri, Kırklareli, Kırşehir, Konya, Kütahya, Nevşehir, Niğde, Rize, Sivas, Tokat, Trabzon, Uşak, Yozgat, Aksaray, Karaman ve Kırıkkale.
Bu illerde şiddetli yağmur, ani sıcaklık değişimleri, kuvvetli rüzgar ve kar erimeleri nedeniyle meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı hazırlıklı olunması gerektiği bildirildi.