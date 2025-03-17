Kadraj Galeri Kadraj İkon Kar yağışı İstanbul'u son kez şiddetli vuracak! Meteoroloji 26 ile sarı kod verdi: Sağanak, fırtına, çığ... Hava buz kesecek

Kar yağışı İstanbul'u son kez şiddetli vuracak! Meteoroloji 26 ile sarı kod verdi: Sağanak, fırtına, çığ... Hava buz kesecek

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), yeni haftada sıcaklıkların hissedilir derecede düşeceği ve yurdun birçok bölgesinde kar ile sağanak yağışların etkili olacağı belirtildi. Megakent İstanbul'da bugünden itibaren sıcaklıklarda belirgin bir düşüş yaşanacak. Özellikle Salı günü itibarıyla hava sıcaklığının 15-20 derece azalması beklenirken yüksek kesimlerde karla karışık yağmur görülebilir. Peki İstanbul, Ankara ve İzmir'de hava nasıl olacak? İşte il il hava durumu raporu!

Giriş Tarihi: 17.03.2025 06:53 Güncelleme Tarihi: 17.03.2025 06:53
Kar yağışı İstanbul’u son kez şiddetli vuracak! Meteoroloji 26 ile sarı kod verdi: Sağanak, fırtına, çığ... Hava buz kesecek

Yurt genelinde son günlerde bahar havası etkisini gösterirken, Mart ayı yine sürprizini yaptı! Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) son hava durumu raporuna göre, bu hafta sıcaklıklar aniden düşecek ve kış geri dönecek. Özellikle İstanbul ve Ankara başta olmak üzere birçok ilde termometreler 4-5 dereceye kadar gerileyecek. Bazı bölgelerde ise kar yağışı bekleniyor.

Kar yağışı İstanbul’u son kez şiddetli vuracak! Meteoroloji 26 ile sarı kod verdi: Sağanak, fırtına, çığ... Hava buz kesecek

26 İL İÇİN SARI KOD

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından bugün 26 il için sarı kodlu fırtına uyarısı yapıldı.

Hangi Şehirler Risk Altında?

Meteoroloji'nin sarı kodla uyardığı 26 şehir şu şekilde:

📍 Afyonkarahisar, Amasya, Ankara, Çankırı, Çorum, Denizli, Edirne, Eskişehir, Giresun, Isparta, Kayseri, Kırklareli, Kırşehir, Konya, Kütahya, Nevşehir, Niğde, Rize, Sivas, Tokat, Trabzon, Uşak, Yozgat, Aksaray, Karaman ve Kırıkkale.

Bu illerde şiddetli yağmur, ani sıcaklık değişimleri, kuvvetli rüzgar ve kar erimeleri nedeniyle meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı hazırlıklı olunması gerektiği bildirildi.

Kar yağışı İstanbul’u son kez şiddetli vuracak! Meteoroloji 26 ile sarı kod verdi: Sağanak, fırtına, çığ... Hava buz kesecek

BİR UYARI DA AKOM'DAN

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), pazartesi itibarıyla Balkanlar üzerinden yeni bir soğuk hava dalgasının Türkiye'ye giriş yapacağını duyurdu.

Bu yeni sistemle birlikte sıcaklıklar 15-20 derece birden düşecek ve kış şartlarına geri dönülecek. AKOM'un açıklamasına göre, İstanbul'da aralıklarla sağanak yağmur geçişleri de yaşanacak.

Bahar Havası Yerini Kış Soğuğuna Bırakacak!

Geçtiğimiz hafta 25 dereceye kadar çıkan sıcaklıklar, yeni haftayla birlikte hızla düşüşe geçecek. Pazartesi günü Balkanlar'dan gelecek soğuk hava dalgası, İstanbul'da sıcaklıkları tek hanelere kadar indirecek.

AKOM'un yaptığı açıklamada şu ifadeler yer aldı:
📌 "Pazartesi günü itibarıyla bölgemize Balkanlar üzerinden yeni bir soğuk ve yağışlı sistemin giriş yapması beklenmektedir. Bu sistemin etkisiyle, halihazırda yaz değerlerine yakın seyreden sıcaklıkların 15-20°C birden azalarak kış değerlerine gerileyeceği ve beraberinde aralıklarla sağanak yağmur geçişlerinin yaşanacağı tahmin edilmektedir."

Kar yağışı İstanbul’u son kez şiddetli vuracak! Meteoroloji 26 ile sarı kod verdi: Sağanak, fırtına, çığ... Hava buz kesecek

İstanbul Valiliği'nden Soğuk Hava Uyarısı: Sıcaklıklar 20 Derece Düşecek!
İstanbul Valiliği, 18 Mart 2025 Salı gününden itibaren Balkanlar üzerinden gelecek soğuk ve yağışlı havanın megakente giriş yapacağını duyurdu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün tahminlerine göre, sıcaklıkların 15°C ile 20°C arasında hissedilir derecede düşmesi bekleniyor. Bu ani sıcaklık düşüşü, İstanbul'da pek çok olumsuz hava koşulunu da beraberinde getirecek.

Kar yağışı İstanbul’u son kez şiddetli vuracak! Meteoroloji 26 ile sarı kod verdi: Sağanak, fırtına, çığ... Hava buz kesecek

Sıcaklıklar Mevsim Normallerinin Altına Düşecek
İstanbul'da, 18 Mart'tan itibaren sıcaklıkların hızla düşmesi ve mevsim normallerinin altına inmesi öngörülüyor. Hava sıcaklıkları 10 ila 15°C arasında azalarak, kış şartları geri dönmüş olacak. Bu durum, özellikle tarım alanlarında zirai don riskini artırıyor.