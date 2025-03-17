Kar yağışı İstanbul’u son kez şiddetli vuracak! Meteoroloji 26 ile sarı kod verdi: Sağanak, fırtına, çığ... Hava buz kesecek

Yurt genelinde son günlerde bahar havası etkisini gösterirken, Mart ayı yine sürprizini yaptı! Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) son hava durumu raporuna göre, bu hafta sıcaklıklar aniden düşecek ve kış geri dönecek. Özellikle İstanbul ve Ankara başta olmak üzere birçok ilde termometreler 4-5 dereceye kadar gerileyecek. Bazı bölgelerde ise kar yağışı bekleniyor.