Kar İstanbul'u terk etti! Havalar 4 derece ısınıyor: Soğuk hava dalgası geri dönecek mi?
Türkiye genelinde son günlerde etkisini gösteren Sibirya soğukları yavaş yavaş etkisini kaybederken, sıcaklıklar bugünden itibaren yükselişe geçecek. Ancak Meteoroloji Genel Müdürlüğü 17 Şubat'ta yeni bir soğuk hava dalgasının geleceği uyarısında bulundu. Öte yandan bugün için 16 ile sarı kodlu uyarı yapıldı. Peki İstanbul'da bugün hava nasıl olacak, kar yağacak mı? İşte il il hava durumu raporu!
Giriş Tarihi: 13.02.2025 07:11 Güncelleme Tarihi: 13.02.2025 07:11