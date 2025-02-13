Kadraj Galeri Kadraj İkon Kar İstanbul'u terk etti! Havalar 4 derece ısınıyor: Soğuk hava dalgası geri dönecek mi?

Kar İstanbul'u terk etti! Havalar 4 derece ısınıyor: Soğuk hava dalgası geri dönecek mi?

Türkiye genelinde son günlerde etkisini gösteren Sibirya soğukları yavaş yavaş etkisini kaybederken, sıcaklıklar bugünden itibaren yükselişe geçecek. Ancak Meteoroloji Genel Müdürlüğü 17 Şubat'ta yeni bir soğuk hava dalgasının geleceği uyarısında bulundu. Öte yandan bugün için 16 ile sarı kodlu uyarı yapıldı. Peki İstanbul'da bugün hava nasıl olacak, kar yağacak mı? İşte il il hava durumu raporu!

Giriş Tarihi: 13.02.2025 07:11 Güncelleme Tarihi: 13.02.2025 07:11
Kar İstanbul’u terk etti! Havalar 4 derece ısınıyor: Soğuk hava dalgası geri dönecek mi?

İstanbul ve Ankara'da son günlerde etkili olan soğuk hava, yerini güneşli ama serin bir havaya bırakıyor. Önümüzdeki üç gün boyunca her iki şehirde de kar yağışı beklenmezken sıcaklıkların mevsim normallerine yaklaşacağı tahmin ediliyor. İstanbul'da uzun süren gri havanın ardından bugün güneş yüzünü gösterebilir.

Kar İstanbul’u terk etti! Havalar 4 derece ısınıyor: Soğuk hava dalgası geri dönecek mi?

18-20 Şubat'ta Yeni Soğuk Hava Dalgası Geliyor!

Meteoroloji uzmanlarına göre bu hafta sonuna doğru yeni bir soğuk hava dalgası Türkiye'ye giriş yapacak.

Kar İstanbul’u terk etti! Havalar 4 derece ısınıyor: Soğuk hava dalgası geri dönecek mi?

İstanbul'da Kar Yağışı Sürecek

Meteoroloji uzmanı Güven Özdemir, A Haber canlı yayınında yaptığı açıklamada, İstanbul'daki kar yağışının etkisini sürdürdüğünü belirtti. Karadeniz üzerinden gelen yeni bir sistemin, Boğaz hattı, Trakya ve Anadolu Yakası'nda kar yağışına neden olacağını ifade eden Özdemir, yağışın kısa süreli etkili olup hızla eriyeceğini söyledi.

Özdemir, kar yağışının bugünden itibaren etkisini hafifleteceğini açıkladı.

Kar İstanbul’u terk etti! Havalar 4 derece ısınıyor: Soğuk hava dalgası geri dönecek mi?

Yeni Dalga 18-20 Şubat'ta Geliyor

Meteoroloji tahminlerine göre, 18-19-20 Şubat'ta yeni bir soğuk hava dalgası Türkiye'yi etkisi altına alacak. Bu sistemle birlikte İstanbul'da yeni bir kar yağışının yaşanması bekleniyor. Özellikle Trakya ve İç Anadolu bölgesinde sert soğuklar, kar fırtınaları ve tipi görülebilir.

Yetkililer vatandaşların hava durumu tahminlerini yakından takip etmeleri ve olası buzlanma riskine karşı önlem almaları gerektiğini belirtti. Özellikle yola çıkacak sürücülerin dikkatli olması, zorunlu olmadıkça özel araçlarıyla trafiğe çıkmamaları tavsiye edildi.

Kar İstanbul’u terk etti! Havalar 4 derece ısınıyor: Soğuk hava dalgası geri dönecek mi?

BUGÜN TÜRKİYE GENELİ HAVA DURUMU NASIL OLACAK? 16 İL İÇİN KAR UYARISI

MGM (Meteoroloji Genel Müdürlüğü) tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, bugün 16 il için sarı kodlu uyarı yayımlandı. Adıyaman, Bingöl, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Kayseri, Kırşehir, Malatya, Muş, Nevşehir, Niğde, Sivas, Tunceli, Yozgat, Aksaray ve Batman illerinde yoğun kar yağışı bekleniyor.