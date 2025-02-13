Kar İstanbul’u terk etti! Havalar 4 derece ısınıyor: Soğuk hava dalgası geri dönecek mi?

İstanbul ve Ankara'da son günlerde etkili olan soğuk hava, yerini güneşli ama serin bir havaya bırakıyor. Önümüzdeki üç gün boyunca her iki şehirde de kar yağışı beklenmezken sıcaklıkların mevsim normallerine yaklaşacağı tahmin ediliyor. İstanbul'da uzun süren gri havanın ardından bugün güneş yüzünü gösterebilir.