Kamuya temizlik görevlisi, itfaiye eri, zabıta ve beden işçisi alınacak: İşte başvuru şartları

Beden İşçisi (Sulakyurt Belediyesi) Genel Şartlar: Erkek adaylar için askerlik durumu uygun olmalı, Sabıka kaydı bulunmamalı. Özel Şart: Herhangi bir deneyim aranmıyor. Başvuru: CV ve evraklar sulakyurtbelediyesi@hotmail.com'a gönderilmeli. İtfaiye Eri (Aydın Belediyesi) Eğitim: İtfaiyecilik/Acil Durum ön lisans mezunu, Belge: En az C sınıfı ehliyet, KPSS: P93'ten 60+ puan. Zabıta Memuru (Bayrampaşa Belediyesi) Lisans: Kamu Yönetimi/İşletme mezunu, Belge: En az B sınıfı ehliyet, KPSS: P3/P94'ten 70+ puan. Başvuru İçin Adımlar CV Hazırlama: Fotoğraflı, eksiksiz özgeçmiş oluşturun. Belge Temini: Diploma, ehliyet, KPSS sonuç belgesi. E-Posta Formatı: Konu satırına 'Pozisyon Adı + Adınız Soyadınız' yazın. Son Tarih: 24 Mart 2024 saat 16:00'ya kadar başvurun. Mülakat: Uygun görülenler 27 Mart'ta görüşmeye çağrılacak. Not: Fotoğraflar takvim.com.tr arşivinden ve İŞKUR resmi sitesinden alınmıştır KURUM DIŞI PERSONEL ALIMI İLANLARI İÇİN TIKLAYINIZ