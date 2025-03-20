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Kamuya temizlik görevlisi, itfaiye eri, zabıta ve beden işçisi alınacak: İşte başvuru şartları

Denizli, Aydın ve Bayrampaşa Belediyeleri, İŞKUR aracılığıyla yüzlerce personel alacak. İşte KPSS şartı, son başvuru tarihleri ve detaylar.

Giriş Tarihi: 20.03.2025 15:16 Güncelleme Tarihi: 20.03.2025 15:30
Kamuya temizlik görevlisi, itfaiye eri, zabıta ve beden işçisi alınacak: İşte başvuru şartları

Beden İşçisi (Sulakyurt Belediyesi)

Genel Şartlar:

Erkek adaylar için askerlik durumu uygun olmalı,

Kamuya temizlik görevlisi, itfaiye eri, zabıta ve beden işçisi alınacak: İşte başvuru şartları

Sabıka kaydı bulunmamalı.

Özel Şart: Herhangi bir deneyim aranmıyor.

Başvuru: CV ve evraklar sulakyurtbelediyesi@hotmail.com'a gönderilmeli.

Kamuya temizlik görevlisi, itfaiye eri, zabıta ve beden işçisi alınacak: İşte başvuru şartları

İtfaiye Eri (Aydın Belediyesi)

Eğitim: İtfaiyecilik/Acil Durum ön lisans mezunu,

Kamuya temizlik görevlisi, itfaiye eri, zabıta ve beden işçisi alınacak: İşte başvuru şartları

Belge: En az C sınıfı ehliyet,

KPSS: P93'ten 60+ puan.

Kamuya temizlik görevlisi, itfaiye eri, zabıta ve beden işçisi alınacak: İşte başvuru şartları

Zabıta Memuru (Bayrampaşa Belediyesi)

Lisans: Kamu Yönetimi/İşletme mezunu,

Belge: En az B sınıfı ehliyet,

KPSS: P3/P94'ten 70+ puan.