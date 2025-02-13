KAMUYA 1.350 MEMUR ALINACAK! Zabıta, müfettiş, uzman yardımcısı kadroları açıldı
T.C. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı tarafından duyurulan yeni kamu personel alımı ilanları memur olmak isteyen adaylar için büyük bir fırsat sunuyor. İlanlarla birlikte kamu sektöründe çeşitli pozisyonlarda alımlar yapılacak. Başvuru yapmak isteyen adaylar memur, sözleşmeli personel, akademik personel, işçi, askeri personel ve yargı mensubu gibi birçok meslek dalında görev almak için başvuruda bulunabilecek.
Giriş Tarihi: 13.02.2025 14:49 Güncelleme Tarihi: 13.02.2025 14:49