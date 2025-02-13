Kadraj Galeri Kadraj İkon KAMUYA 1.350 MEMUR ALINACAK! Zabıta, müfettiş, uzman yardımcısı kadroları açıldı

KAMUYA 1.350 MEMUR ALINACAK! Zabıta, müfettiş, uzman yardımcısı kadroları açıldı

T.C. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı tarafından duyurulan yeni kamu personel alımı ilanları memur olmak isteyen adaylar için büyük bir fırsat sunuyor. İlanlarla birlikte kamu sektöründe çeşitli pozisyonlarda alımlar yapılacak. Başvuru yapmak isteyen adaylar memur, sözleşmeli personel, akademik personel, işçi, askeri personel ve yargı mensubu gibi birçok meslek dalında görev almak için başvuruda bulunabilecek.

Giriş Tarihi: 13.02.2025 14:49 Güncelleme Tarihi: 13.02.2025 14:49
KAMUYA 1.350 MEMUR ALINACAK! Zabıta, müfettiş, uzman yardımcısı kadroları açıldı

2025 yılı kamu personeli alımları, memur, sözleşmeli personel, akademik personel, işçi ve askeri personel kadrolarında devam ediyor. Adaylar başvuru koşullarına ve kadroya göre çeşitli tarihlerde başvurularını yapabilecek. Özellikle KPSS şartı ve başvuru tarihleri her ilana göre değişiklik gösteriyor. İşte önemli ilanlar ve başvuru tarihleri.

KAMUYA 1.350 MEMUR ALINACAK! Zabıta, müfettiş, uzman yardımcısı kadroları açıldı

GİB 820 Gelir Uzman Yardımcısı Alımı

Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) tarafından 820 Gelir Uzman Yardımcısı alınacak. Başvurular 14-20 Şubat 2025 tarihleri arasında yapılacak ve nihai başvurular ise 6-12 Mart 2025 tarihleri arasında alınacak. Adaylar başvurularını ÖSYM'nin resmi internet sitesi üzerinden yapacak ve geç başvuru tarihi 19 Mart 2025 olarak belirlendi.

KAMUYA 1.350 MEMUR ALINACAK! Zabıta, müfettiş, uzman yardımcısı kadroları açıldı

Savunma Sanayi Başkanlığı Uzman Yardımcılığı Alımı

Savunma Sanayi Başkanlığı, Genel İdare Hizmetleri sınıfından 7. derece kadrolara atanacak Savunma Sanayi Uzman Yardımcıları alacak.

KAMUYA 1.350 MEMUR ALINACAK! Zabıta, müfettiş, uzman yardımcısı kadroları açıldı

Başvurular 26 Mart-9 Nisan 2025 tarihleri arasında yapılacak ve başvuru işlemleri yalnızca elektronik ortamda kabul edilecek. Adayların başvuru belgelerini eksiksiz olarak sunması gerekecek.

KAMUYA 1.350 MEMUR ALINACAK! Zabıta, müfettiş, uzman yardımcısı kadroları açıldı

Sultanbeyli Belediyesi Zabıta Memuru Alımı

İstanbul Sultanbeyli Belediyesi, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'na tabi olarak zabıta memuru alacak.