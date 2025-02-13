KAMUYA 1.350 MEMUR ALINACAK! Zabıta, müfettiş, uzman yardımcısı kadroları açıldı

2025 yılı kamu personeli alımları, memur, sözleşmeli personel, akademik personel, işçi ve askeri personel kadrolarında devam ediyor. Adaylar başvuru koşullarına ve kadroya göre çeşitli tarihlerde başvurularını yapabilecek. Özellikle KPSS şartı ve başvuru tarihleri her ilana göre değişiklik gösteriyor. İşte önemli ilanlar ve başvuru tarihleri.