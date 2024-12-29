KAMUDA YENİ DÖNEM | Hem hizmetleri hem kamu personelini ilgilendiriyor

● Yine görevden alınan memurların ve yöneticilerin daha verimli kullanılması da sağlanacak. Bu anlamda bankamatik memuru anlayışı tamamen yok edilecek. Bakanlıklarda görevden alınan genel müdür, daire başkanı genel mudur yardımcısı gibi personel mesaiye gelmesi ve etkin görevlerde kullanılması düşünülüyor.