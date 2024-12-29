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KAMUDA YENİ DÖNEM | Hem hizmetleri hem kamu personelini ilgilendiriyor

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ni güçlendirmek için yeni bir adım daha atıldı. Bürokrasinin azalacağı yeni dönemde kamu hizmetleri daha verimli hale getirilecek. Aynı zamanda kamu personellerini de bekleyen birçok yenilik var. İşte detaylar...

FARUK ERDEM FARUK ERDEM
Giriş Tarihi: 29.12.2024 08:14 Güncelleme Tarihi: 29.12.2024 08:14
KAMUDA YENİ DÖNEM | Hem hizmetleri hem kamu personelini ilgilendiriyor

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile kamuya gelen etkin ve hızlı hizmet anlayışı tüm kurumlara ve birimlere yaygınlaştırılacak. Kamu hizmetinin etkin ve verimli olmasını sağlayacak yeni tedbirler üzerinde çalışılıyor.

KAMUDA YENİ DÖNEM | Hem hizmetleri hem kamu personelini ilgilendiriyor

● Bu anlamda değişik taslaklar üzerinde çalışmalar da devam ediyor. Edindiğimiz bilgilere göre bu çalışma kapsamında bakanlıklardaki müsteşarlık görevi geri getirilecek.

KAMUDA YENİ DÖNEM | Hem hizmetleri hem kamu personelini ilgilendiriyor

Bakana bağlı olacak müsteşar işleyişin hızlanmasını ve hizmetlerin daha etkin ulaştırılmasını sağlayacak konumda olacak.

KAMUDA YENİ DÖNEM | Hem hizmetleri hem kamu personelini ilgilendiriyor

● Yine görevden alınan memurların ve yöneticilerin daha verimli kullanılması da sağlanacak. Bu anlamda bankamatik memuru anlayışı tamamen yok edilecek. Bakanlıklarda görevden alınan genel müdür, daire başkanı genel mudur yardımcısı gibi personel mesaiye gelmesi ve etkin görevlerde kullanılması düşünülüyor.

KAMUDA YENİ DÖNEM | Hem hizmetleri hem kamu personelini ilgilendiriyor

● Bu anlamda Cumhurbaşkanlığı bünyesinde kurulan komisyonla bakanlıklarda birimlerin aksayan yönleri incelenecek. Bu anlamda alınacak tedbirler birer rapor halinde sunulacak ve hayata geçirilecek.

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