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Kadınlara tecavüz edip hamile bıraktılar! İşte Esad rejiminin iğrenç yüzü

Suriye'de muhaliflerin Şam'a girmesiyle son bulan 54 yıllık Esad rejiminin iğrenç yüzü her geçen gün çıkan yeni detaylarla gözler önüne seriliyor. Esad rejiminin işkence merkezlerinde, hapishanelerinde kalıp sağ kalmayı başaranlar yaşadıkları ve şahit oldukları korkunç olayları anlatıyor. Rejim hapishanelerinde 1,5 yıl tutulan Mutasım Kattan, yaşadığı işkenceyi anlattı. Erkeklerin sabah 10'dan gece 12'ye kadar sorguda tutulduğunu söyleyen Kattan, kadınların 12'den sonra sorgulandığını, tecavüze uğrayıp hamile bırakıldıklarını söyledi.

Giriş Tarihi: 31.12.2024 11:26 Güncelleme Tarihi: 31.12.2024 11:26
Kadınlara tecavüz edip hamile bıraktılar! İşte Esad rejiminin iğrenç yüzü

Suriye'de devrik rejimin hapishanelerinde yaklaşık 1,5 yıl tutulan ve Esed rejiminin çöküşüyle özgürlüğüne kavuşan Mutasım Kattan, cezaevinde maruz kaldığı sistematik işkence, açlık, temel ihtiyaçlardan mahrum bırakılma ve zorla alınan gerçek dışı itiraflarla rejimin insanlık dışı zulmünü gözler önüne serdi.

Kadınlara tecavüz edip hamile bıraktılar! İşte Esad rejiminin iğrenç yüzü

Suriye'de iç savaşın başlamasıyla rejim güçleri tarafından alıkonulan binlerce kişi, hapishanelerde işkencelere maruz kaldı ve sistematik şekilde öldürüldü. Baas rejiminin devrilmesi, bu cezaevlerindeki insanlık dışı uygulamalara dair daha çok kanıtın gün yüzüne çıkmasına vesile oldu.

Mağdurların anlattıkları, Baas rejiminin, otoritesini sağlamak ve muhalif sesleri sindirebilmek için uyguladığı baskının boyutlarıyla zulmün kapsamını ortaya koyuyor.

Kadınlara tecavüz edip hamile bıraktılar! İşte Esad rejiminin iğrenç yüzü

Esed rejiminin mağdurlarından biri olan evli ve bir çocuk babası Mutasım Kattan, cezaevinde yaşadıklarını, kendisi gibi diğer tutsakların maruz kaldığı psikolojik, fiziksel ve cinsel şiddeti anlattı.

HAPİSHANELERDE TUTULANLAR İNSANLIKTAN ÇIKARILIYORDU

Esed rejiminin çıkardığı aftan yararlanmak için Eylül 2023'te teslim olduğunu belirten Kattan, kendisine, yaklaşık 1 gün kadar sürecek işlemlerin ardından serbest bırakılacağının söylendiğini ifade etti.

Kattan, tutuklanmasının ardından, rejimin yarım asırdan fazla süredir sorgu ve işkence merkezi olarak kullandığı Filistin Şubesine götürüldüğünü ve serbest kalmaya dair tüm ümitlerini yitirdiğini aktardı.

Kadınlara tecavüz edip hamile bıraktılar! İşte Esad rejiminin iğrenç yüzü

Filistin Şubesinin halk arasında dehşetle anıldığını söyleyen Kattan, "Daha önce Filistin Şubesi hakkında duyduğumuz bazı şeyler vardı. Oradan çıkanların ölü ya da bitkin çıktıklarını, hafızalarını kaybettiklerini anlatırlardı." dedi.

Burada alıkonulanların kimliklerinin unutturulduğuna ve insanlıktan çıkarıldığına işaret eden Kattan, bu yöntemle, tutsakların yalnızca fiziksel değil, aynı zamanda psikolojik olarak da sindirilmesinin hedeflendiğini kaydetti.

Kattan, "Müdür, bana 'Şimdi içeri gireceksin ve adını unutacaksın. Sadece sana verilen numarayı hatırla.' dedi. Bana 49 numarasını verdiler. Adım 49 olarak kaldı." ifadesini kullandı.

Kadınlara tecavüz edip hamile bıraktılar! İşte Esad rejiminin iğrenç yüzü

İŞKENCE ALTINDA ZORLA ALINAN "İTİRAFLAR"

Götürüldüğü koğuşta tutulanların maruz kaldığı insanlık dışı durumu detaylandıran Kattan, insanların, su ve gıdadan mahrum bırakıldıkları için bir deri bir kemik kaldığını, perişan ve hasta hale geldiklerini belirtti.

Cezaevindeki yetkililerin, dayakla kendisine işlemediği bir suçu itiraf ettirmeye çalıştığını ifade eden Kattan, ilk sorgusunun yaklaşık 6 saat sürdüğünü, elleri arkadan kelepçeli şekilde duvara asıldığını ve yoğun fiziksel şiddet uyguladıklarını kaydetti.

"TIRNAKLARIMI ÇEKTİLER"

Kattan, ardı arkası kesilmeyen işkencelere dayanamadığı için kendisine denilenlere uymak zorunda kaldığını şu sözlerle anlattı:

"Üçüncü sorguda bana terörü finanse ettiğim söylendi. Ben de '25 yaşındayım, nasıl terörü finanse edebilirim? Bir çocuğum var, onun bezine bile para yetmiyor.' dedim. Bana inanmadılar, tekrar işkence yaptılar. Tırnaklarımı çektiler. İşkencelere artık dayanamıyordum. En sonunda, 'Ne isterseniz onu itiraf edeceğim' dedim. Beni imza atmaya zorladılar."

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