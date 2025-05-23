Japonlar yüzyıllardır kullanıyormuş! Ölümsüzlük otu ile ölümsüz olmak mümkün mü?

Son yıllarda bitkisel çaylar ve besin takviyeleri aracılığıyla popülerliğini artıran jiaogulan, özellikle yüksek antioksidan değeriyle dikkat çekiyor. Dr. Aziz, "Jiaogulan çayının ORAC değeri, yeşil çayın sekiz katı" diyerek bitkinin güçlü antioksidan kapasitesine vurgu yaptı. Çay hazırlamak için 250 ml sıcak suya bir veya iki tatlı kaşığı kurutulmuş jiaogulan yaprağı ekleyip demlemenin yeterli olduğunu belirtti.

Tat olarak acımsı ama hafif tatlı bir profile sahip olan bu bitki, bazıları tarafından "topraksı" olarak tanımlanıyor. Bu acılığın, bitkinin içinde bulunan ve sağlık üzerindeki etkilerinden sorumlu olduğu düşünülen saponin maddelerinden kaynaklandığı ifade ediliyor.