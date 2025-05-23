Japonlar yüzyıllardır kullanıyormuş! Ölümsüzlük otu ile ölümsüz olmak mümkün mü?

Japonların yüzyıllardır şifa kaynağı olarak kullandığı bu bitki, şimdi tüm dünyanın ilgisini çekiyor. Ölümsüzlük otu olarak bilinen Jiaogulan metabolizmayı hızlandırma, kolesterolü düşürme, iltihapla savaşma ve hatta ömrü uzatma özelliği ile biliniyor. New York Post'a göre, bu mucizevi bitki, şimdilerde sağlıklı yaşam tutkunlarının radarında. ABD'li dahiliye ve rejeneratif tıp uzmanı Dr. Michael Aziz'e göre, "Jiaogulan'ı bilen çok az kişi var ama etkileri şaşırtıcı düzeyde." Peki gerçekten ölümsüz mü yapıyor? İşte bilimsel gerçekler!