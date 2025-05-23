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Japonlar yüzyıllardır kullanıyormuş! Ölümsüzlük otu ile ölümsüz olmak mümkün mü?

Japonların yüzyıllardır şifa kaynağı olarak kullandığı bu bitki, şimdi tüm dünyanın ilgisini çekiyor. Ölümsüzlük otu olarak bilinen Jiaogulan metabolizmayı hızlandırma, kolesterolü düşürme, iltihapla savaşma ve hatta ömrü uzatma özelliği ile biliniyor. New York Post'a göre, bu mucizevi bitki, şimdilerde sağlıklı yaşam tutkunlarının radarında. ABD'li dahiliye ve rejeneratif tıp uzmanı Dr. Michael Aziz'e göre, "Jiaogulan'ı bilen çok az kişi var ama etkileri şaşırtıcı düzeyde." Peki gerçekten ölümsüz mü yapıyor? İşte bilimsel gerçekler!

Giriş Tarihi: 23.05.2025 23:43
Japonlar yüzyıllardır kullanıyormuş! Ölümsüzlük otu ile ölümsüz olmak mümkün mü?

Uzak Doğu'nun geleneksel tıbbında yüzyıllardır kullanılan Jiaogulan bitkisi, modern bilimin de dikkatini çekmeye başladı. Özellikle güçlü antioksidan içeriğiyle öne çıkan bu özel ot, bağışıklığı desteklemesi, hücre yenilenmesini teşvik etmesi ve yaşlanma karşıtı etkileriyle gündemde. Uzman Dr. Michael Aziz, jiaogulan yapraklarının çay olarak demlenmesini öneriyor. Peki bu doğal bitki gerçekten ömrü uzatabilir mi? İşte şaşırtıcı detaylar...

Japonlar yüzyıllardır kullanıyormuş! Ölümsüzlük otu ile ölümsüz olmak mümkün mü?

Ölümsüzlük otu ile ölümsüz olmak mümkün mü?

Dr. Michael Aziz, The Post'a yaptığı açıklamada, ABD'de neredeyse kimsenin bilmediği, fakat sağlık açısından büyük potansiyel taşıyan bir bitkiye dikkat çekti.

Günde 900 miligram jiaogulan tükettiğini belirten Dr. Aziz, bu şifalı bitkinin özellikle metabolizma ve bağışıklık sistemi üzerindeki etkilerine dikkat çekti. Bilimsel adı Gynostemma pentaphyllum olan jiaogulan, halk arasında "güney ginsengi" ya da "ölümsüzlük otu" olarak da biliniyor. Asya'nın ormanlık ve dağlık bölgelerinde doğal olarak yetişen bu bitki, yüzyıllardır geleneksel tıpta kullanılıyor

Japonlar yüzyıllardır kullanıyormuş! Ölümsüzlük otu ile ölümsüz olmak mümkün mü?

Son yıllarda bitkisel çaylar ve besin takviyeleri aracılığıyla popülerliğini artıran jiaogulan, özellikle yüksek antioksidan değeriyle dikkat çekiyor. Dr. Aziz, "Jiaogulan çayının ORAC değeri, yeşil çayın sekiz katı" diyerek bitkinin güçlü antioksidan kapasitesine vurgu yaptı. Çay hazırlamak için 250 ml sıcak suya bir veya iki tatlı kaşığı kurutulmuş jiaogulan yaprağı ekleyip demlemenin yeterli olduğunu belirtti.

Tat olarak acımsı ama hafif tatlı bir profile sahip olan bu bitki, bazıları tarafından "topraksı" olarak tanımlanıyor. Bu acılığın, bitkinin içinde bulunan ve sağlık üzerindeki etkilerinden sorumlu olduğu düşünülen saponin maddelerinden kaynaklandığı ifade ediliyor.

Japonlar yüzyıllardır kullanıyormuş! Ölümsüzlük otu ile ölümsüz olmak mümkün mü?

Journal of Functional Foods dergisinin Ocak sayısında yayımlanan bir makalede, jiaogulan'ın "soğuk yapısı ve acı tadı sayesinde vücudu serinletici ve detoks etkisi gösterdiği, özellikle viral hepatit, kronik bronşit ve gastroenterit gibi hastalıklara karşı etkili olabileceği" belirtiliyor.

Aynı zamanda tatlımsı özelliğiyle kalbi beslediği ve karaciğeri koruduğu ifade edilen bitki, qi ve kan akışını dengeleyerek hipertansiyon, hiperlipidemi, yağlı karaciğer, uykusuzluk ve baş ağrısı gibi sorunlara karşı da destekleyici olabilir.

Japonlar yüzyıllardır kullanıyormuş! Ölümsüzlük otu ile ölümsüz olmak mümkün mü?

Jiaogulan'ın sağlığa faydaları neler?

Jiaogulan, içinde bulunan bir saponin türü olan gypenosides sayesinde dikkat çekiyor. Yapısal olarak ginsengdeki ginsenosidlere benzeyen bu bileşikler, Dr. Aziz'e göre hücresel enerji dengesinde kritik bir rol oynayan AMP ile aktive edilen protein kinazı harekete geçiriyor ve güçlü antioksidan özelliklere sahip.